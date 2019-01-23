Заплатит за позор России: с Макларена требуют миллионы

Курсы валют$ 66.12 (-0.397) 75.27 (-0.197)
Москва: -18°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Фонбет Кубок Матч Премьер
20:00
ЗенитЛокомотив М
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАвангард
4:1
закончен
12:00
АмурСибирь
2:4
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
2:3 (Б)
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
3:0
закончен
17:00
Металлург МгБарыс
1:3
закончен
19:30
ЛокомотивЦСКА
2:1
закончен
19:30
СКАДинамо Мн
5:1
закончен
20:30
Динамо РСлован
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСан-Хосе Шаркс
6:7 (ОТ)
закончен
03:30
Оттава СенаторзАризона Койотс
2:3
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
3:2 (Б)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзДетройт Ред Уингз
2:3
закончен
05:00
Калгари ФлэймзКаролина Харрикейнз
3:2 (ОТ)
закончен
Еврокубок
21:00
Монако Партизан
68:71
закончен
22:00
Альба Ритас
87:85
закончен
23:00
АСВЕЛ Фрапорт Скайлайнерс
75:52
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСакраменто Кингз
120:105
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
123:114
закончен
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
106:98
закончен
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
91:118
закончен
Хроника /
12:00
WADA выносит решение о статусе РУСАДА
online
Франция / Лига 1
21:00
НимАнже
3:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
ВитязьТорпедо
0:6
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
4:3
закончен
19:30
ХК СочиНефтехимик
0:1
закончен
19:30
ЙокеритАк Барс
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Ванкувер КэнаксКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Ратиофарм Ульм
88:76
закончен
21:00
Црвена Звезда Валенсия
online
21:30
Цедевита УНИКС
45:62
перерыв
22:00
Андорра Зенит
29:25
2 четверть
22:30
Лимож Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Майами ХитЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Бруклин НетсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Юта ДжазДенвер Наггетс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
10:00
Женщины, короткая программа
закончен
18:40
Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралСибирь
не начался
12:00
АмурАвангард
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
не начался
17:00
Металлург МгТрактор
не начался
19:30
ЛокомотивСлован
не начался
19:30
СКАБарыс
не начался
20:30
Динамо РДинамо Мн
не начался
Евролига
20:30
Фенербахче Олимпиакос
не начался
22:30
Маккаби Т-А Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Жальгирис
не начался
23:00
Реал Мадрид Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Заплатит за позор России: с Макларена требуют миллионы

Российские спортсмены требуют с Макларена 300 миллионов рублей

Группа российских спортсменов во главе с бывшим президентом Федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручила канадскому юристу Ричарду Макларену многомиллионный иск о защите чести и достоинства. По мнению истцов, они несправедливо пострадали в результате доклада функционера о допинге в отечественном спорте. Сумма претензий россиян к Макларену составляет 300 миллионов рублей.

Группа российских спортсменов во главе с экс-президентом федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручила канадскому юристу Ричарду Макларену многомиллионный иск о защите чести и достоинства, сообщает «СЭ».

По мнению истцов, они несправедливо пострадали по итогам доклада функционера о допинге в российском спорте. Россияне в качестве морального ущерба хотят взыскать с Макларена компенсацию в размере шести миллионов канадских долларов (около 300 млн рублей).

Отмечается, что соответствующие документы направили в Верховный суд Онтарио (канадская провинция) в июле 2018 года. По местным законам истцы обязаны были сами предупредить ответчика о начале судебного процесса. На это потребовалось полгода. Теперь суд имеет право открыть производство по делу против Макларена, однако к текущему моменту новости по этому поводу отсутствуют.

Реклама

Напомним, что Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию возможного употребления допинга в российском спорте.

Всего Макларен выступил с двумя докладами по теме допинга в отечественном спорте.

Он утверждал, что в России существует государственная программа сокрытия факта применения запрещенных препаратов.

В частности, по его мнению, такая система существовала и на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Многих российских спортсменов после тех Игр дисквалифицировали, а их результаты аннулировали. Например, российского бобслеиста Александра Зубкова лишили двух золотых медалей Сочи.

Также добавим, что после публикации первой части доклада Макларена многие российские спортсмены, в том числе гребцы, не смогли принять участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а на Олимпиаду-2018 сборная России и вовсе была вынуждена поехать под олимпийским флагом и в нейтральном статусе из-за нарушения антидопинговых правил.

Отметим, что после публикации доклада независимой комиссии Макларена Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2015 году лишили статуса соответствия.

Однако в сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. В итоге этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены для извлечения необходимых данных по допинг-пробам только 9 января. Но в WADA решили не заострять внимание на нарушении РУСАДА по срокам выполнения задачи, пойдя навстречу России.

В итоге 22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Решение сохранить статус соответствия РУСАДА вызвало отрицательную реакцию со стороны главных критиков российского спорта.

«Решение оставить России статус соответствия даже после пропуска дедлайна было ожидаемым. Какое есть решение, такое есть. Но очевидно, что нужно менять систему, которая позволяет некоторым странам срывать Олимпийские игры и массово мошенничать в спорте», — отреагировал на решение исполкома WADA глава Америанского антидопиногового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

«Конечно, хорошо, что данные из московской лаборатории были получены, но до правосудия еще очень далеко, так как сейчас нужно проверить подлинность этой информации.

Открытое и прозрачное расследование должно начаться немедленно, потому что речь идет о более чем девяти тысячах положительных допинг-проб.

Правосудие наконец-то должно быть свершено ради тех чистых атлетов, которые заслужили право на честную игру», — добавлял Тайгерт.

Не остался в стороне от решения WADA по РУСАДА и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который регулярно высказывается на тему допинга в российском спорте.

Шведский спортсмен заявил, что он не удивился положительному решению WADA по делу с РУСАДА. Однако, по его словам, международное ведомство нарушило собственные критерии.

Он считает, что WADA как организация после таких действий постепенно теряет доверие к себе.

«Во-первых, я не удивлен. Это было ожидаемое решение. Тут двоякое впечатление от всей ситуации: с одной стороны, хорошо, что WADA получило данные из московской лаборатории, но с другой – они нарушили критерии, которые сами же и установили. Они теряют доверие к себе, — цитирует Aftonbladet Самуэльссона.

Однако негативные посылы в сторону России будут всегда, поэтому не стоит акцентировать на этом повышенное внимание. Правда, сейчас интересно другое: пройдет ли суд над главным карателем российского спорта.

Если россиянам все-таки удастся наказать Макларена, то, вероятно, говорить о применении допинга в России и вовсе перестанут. Ведь взысканная с него крупная компенсация будет означать, что канадский юрист врал, а это лишний раз докажет невиновность многих российских спортсменов, которых подозревали в употреблении запрещенных препаратов и махинациях с допинг-пробами.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».