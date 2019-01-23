«Боже, как же страшно»: последнее сообщение пропавшего игрока

Стали известны новые подробности возможной авиакатастрофы самолета, выполнявшего рейс из французского Нанта в валлийский город Кардифф. На борту воздушного судна находилось два человека, среди которых оказался аргентинский футболист Эмилиано Сала, 20 января подписавший контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити».

В поисково-спасательной группе авиационного поиска Нормандских островов сообщили об обнаружении обломков самолета, которые предположительно принадлежат пропавшему судну.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. На место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка», — приводит RMC слова офицера спасательной группы Джона Фитцджеральда.

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Интересно, что сам Сала высказывал жалобы о состоянии самолета уже во время рейса. Футболист отправил голосовое сообщение в групповой чат мессенджера, предупредив друзей о том, что если он не выйдет на связь в течение ближайшего часа, то спасателям придется начать поиски судна.

«Привет, парни, как дела? Я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно»,

— приводит издание Ole текст сообщения.

Напомним, 21 января Сала отправился на частном самолете из Франции в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия в аэропорт воздушное судно, на котором, как сообщает L'Equipe, помимо футболиста находился только пилот, пропало с радаров. После этого на поиски самолета были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

К вечеру 22 января поиски, проводившиеся недалеко от Нормандских островов, были приостановлены из-за непогоды.

«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план — возобновить поиски завтра на рассвете. В ходе 15-часового поиска, в котором использовались многочисленные воздушные и морские активы Нормандских островов, Великобритании и Франции, в воде было обнаружено несколько плавучих объектов. Мы не смогли подтвердить, относятся ли какие-либо из них к пропавшему самолету», — заявили в полиции, подчеркнув, что если судно действительно приземлилось на воде, то шансы на выживание у пострадавших были минимальны.

Отец футболиста Орасио Сала, комментируя новость о пропаже самолета со своим сыном на борту, рассказал, что находится в отчаянии, однако выразил надежду на положительный исход.

«Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдет дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чем не знала, мне пришлось им рассказать.

Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в «Кардифф» был большим шагом вперед. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень», — цитирует отца футболиста Get French Football News.

Ранее Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» за рекордные для валлийского клуба €20,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Кардиффом» был рассчитан до лета 2022 года. После информации о пропаже самолета с радаров с сообщением поддержки выступила пресс-служба бывшей команды Салы.

«Руководство «Нанта» и весь клуб надеются, что Эмилиано и другие пассажиры остались невредимыми. Также «Нант» призывает болельщиков команды собраться на Королевской площади в 18.30 и возложить желтые тюльпаны у фонтана», — говорилось в заявлении клуба.

Внушительная группа болельщиков французской команды действительно собралась в назначенном месте, скандируя «Ты больше, чем игрок, Эмилиано».

Подобную акцию провели и болельщики «Кардифф Сити», которые возложили цветы у памятника недалеко от стадиона валлийского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 12 голами, а также записал на свой счет две результативные передачи.

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