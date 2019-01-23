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«Боже, как же страшно»: последнее сообщение пропавшего игрока

Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Отряд авиационного поиска Нормандских островов обнаружил обломки самолета, предположительно принадлежащие пропавшему 21 января борту, на котором находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Также в сети распространили аудиосообщение футболиста, которое он отправил друзьям перед тем, как самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. В частности, Сала рассказал о плохом состоянии воздушного судна.

Стали известны новые подробности возможной авиакатастрофы самолета, выполнявшего рейс из французского Нанта в валлийский город Кардифф. На борту воздушного судна находилось два человека, среди которых оказался аргентинский футболист Эмилиано Сала, 20 января подписавший контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити».

В поисково-спасательной группе авиационного поиска Нормандских островов сообщили об обнаружении обломков самолета, которые предположительно принадлежат пропавшему судну.

«Мне сообщили, что в море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. На место обнаружения обломков была направлена спасательная лодка», — приводит RMC слова офицера спасательной группы Джона Фитцджеральда.

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Интересно, что сам Сала высказывал жалобы о состоянии самолета уже во время рейса. Футболист отправил голосовое сообщение в групповой чат мессенджера, предупредив друзей о том, что если он не выйдет на связь в течение ближайшего часа, то спасателям придется начать поиски судна.

«Привет, парни, как дела? Я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолете, который, кажется, вот-вот развалится. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно»,

— приводит издание Ole текст сообщения.

Напомним, 21 января Сала отправился на частном самолете из Франции в Уэльс, однако примерно за час до ожидаемого прибытия в аэропорт воздушное судно, на котором, как сообщает L'Equipe, помимо футболиста находился только пилот, пропало с радаров. После этого на поиски самолета были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей.

К вечеру 22 января поиски, проводившиеся недалеко от Нормандских островов, были приостановлены из-за непогоды.

«Поисково-спасательные работы приостановлены, так как солнце уже зашло. Текущий план — возобновить поиски завтра на рассвете. В ходе 15-часового поиска, в котором использовались многочисленные воздушные и морские активы Нормандских островов, Великобритании и Франции, в воде было обнаружено несколько плавучих объектов. Мы не смогли подтвердить, относятся ли какие-либо из них к пропавшему самолету», — заявили в полиции, подчеркнув, что если судно действительно приземлилось на воде, то шансы на выживание у пострадавших были минимальны.

Отец футболиста Орасио Сала, комментируя новость о пропаже самолета со своим сыном на борту, рассказал, что находится в отчаянии, однако выразил надежду на положительный исход.

«Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдет дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чем не знала, мне пришлось им рассказать.

Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в «Кардифф» был большим шагом вперед. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень», — цитирует отца футболиста Get French Football News.

Ранее Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» за рекордные для валлийского клуба €20,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Кардиффом» был рассчитан до лета 2022 года. После информации о пропаже самолета с радаров с сообщением поддержки выступила пресс-служба бывшей команды Салы.

«Руководство «Нанта» и весь клуб надеются, что Эмилиано и другие пассажиры остались невредимыми. Также «Нант» призывает болельщиков команды собраться на Королевской площади в 18.30 и возложить желтые тюльпаны у фонтана», — говорилось в заявлении клуба.

Внушительная группа болельщиков французской команды действительно собралась в назначенном месте, скандируя «Ты больше, чем игрок, Эмилиано».

Подобную акцию провели и болельщики «Кардифф Сити», которые возложили цветы у памятника недалеко от стадиона валлийского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 12 голами, а также записал на свой счет две результативные передачи.

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La ultima ciao @FCNantes

Публикация от Emiliano Sala (@emilianosala9)

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