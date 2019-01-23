Отстоять титул: Загитова на чемпионате Европы. LIVE

В плане стабильности можно точно положиться на Софью Самодурову. Вот уже кто не срывает прокатов от слова «совсем». «Вспомните мой прошлый сезон. У меня было восемь или девять стартов, и я проехала чисто все. Все до единого.

Была только одна ошибка: на первом этапе юниорского Гран-при я в каскаде между двумя прыжками сделала тройку», — говорила спортсменка в интервью «Газете.Ru». Единственная проблема — не самая высокая сложность программы и низкие компоненты пока не позволяют Соне бороться за пьедестал в условиях жесточайшей конкуренции, когда на первые три места претендуют по 5-6 спортсменок, а то и больше. В финале Гран-при спортсменка стала пятое место из шести, хотя вообще не допустила ошибок.