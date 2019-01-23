Отстоять титул: Загитова на чемпионате Европы. LIVE

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В плане стабильности можно точно положиться на Софью Самодурову. Вот уже кто не срывает прокатов от слова «совсем». «Вспомните мой прошлый сезон. У меня было восемь или девять стартов, и я проехала чисто все. Все до единого.
Была только одна ошибка: на первом этапе юниорского Гран-при я в каскаде между двумя прыжками сделала тройку», — говорила спортсменка в интервью «Газете.Ru». Единственная проблема — не самая высокая сложность программы и низкие компоненты пока не позволяют Соне бороться за пьедестал в условиях жесточайшей конкуренции, когда на первые три места претендуют по 5-6 спортсменок, а то и больше. В финале Гран-при спортсменка стала пятое место из шести, хотя вообще не допустила ошибок.
Алина Загитова — очевидный фаворит чемпионата Европы. Однако надо учитывать, что ученица Этери Тутберидзе не всегда демонстрирует свои лучшие качества под высоким давлением. Иногда случаются необъяснимые провалы, вроде тех, что произошли на чемпионате мира — 2018, когда сразу после победы на Олимпиаде Загитова стала только пятой, и на последнем чемпионате России (тоже много ошибок и пятое место).
Несмотря на отсутствие серьезных конкуренток, для российских фигуристок чемпионат Европы будет иметь решающее значение. Дело в том, что член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Алексей Мишин сообщил, что перед главным стартом сезона — чемпионатом мира — в список сборной России будут внесены изменения. «Минимум один, а может быть, два участника чемпионата Европы будут заменены, и их место на ЧМ займут запасные», — сказал специалист. Таким образом, худшая из трех россиянок на чемпионате Европы, скорее всего, останется за бортом чемпионата мира и уступит свое место Елизавете Туктамышевой — ученице Мишина, которая владеет тройным акселем, но на ЧЕ не примет участия из-за недавней болезни.
Соревнования пройдут на «Минск-Арене» — стадионе на 15 тысяч человек, который открылся в 2009 году. На этой арене играет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо». Также стадион принимал чемпионат мира по хоккею в 2014 году. Желающих посетить чемпионат Европы было так много, что пришлось печатать дополнительные билеты и открывать пятый и шестой этаж арены.
Кто же сможет составить конкуренцию россиянкам? В Европе это были разве что Каролина Костнер из Италии и бельгийка Луна Хендрикс, но обе не примут участие в турнире из-за травм. Возможно, что-то покажет швейцарка Алексия Паганини.
Софья Самодурова откатала свою короткую программу под музыку из фильма «Миссия невыполнима» безошибочно (впрочем, как и всегда), а на вторую тренировку, где все показывали произвольную, просто не вышла.
Станислава Константинова допустила во время тренировки достаточно много ошибок. Во время проката короткой программы («Малагенья») она упала в самом начале, затем после долгого захода на тройной ритбергер смогла выполнить прыжок только в два оборота и рухнула с тройного тулупа в каскаде. Показывая произвольную программу — «Анну Каренину», ученица Валентины Чеботаревой обошлась вообще без прыжков элементов, решив отработать их отдельно.
Во время тренировки произвольной программы Загитовой собрался уже полный состав наставников — с Тутберидзе и Глейхенгаузом. Спортсменка порадовала их чистым прокатом «Кармен»: она не допустила ни одного падения и в целом выглядела вполне уверенно.
На тренировке короткой программы Алину Загитову сопровождал только Сергей Дудаков — Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не присутствовали. В качестве разминки Алина исполнила тройной флип, тройной лутц и тройной ритбергер. После этого олимпийская чемпионка продемонстрировала каскад тройной лутц — тройной ритбергер (второй прыжок был сделан с трудом) и двойной аксель.
В заключительной части тренировки Загитова под музыку здорово прыгнула каскад тройной лутц — тройной ритбергер, а завершила акселем и флипом.
Российские фигуристки провели первую тренировку на «Минск-Арене» только 22 января, за день до соревнований. Поскольку лететь до Минска из Москвы всего один час и адаптироваться к другому часовому поясу не нужно, спортсменки решили больше времени провести на своих привычных катках.
Полное расписание сегодняшних выступлений выглядит так:
В сильнейшей разминке выступят все три россиянки: Алина Загитова откроет ее под 31-м порядковым номером, следом на лед выйдет Станислава Константинова, а Софья Самодурова покажет свой прокат предпоследней, 35-й.
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске проходят соревнования в короткой программе у женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.