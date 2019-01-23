«Обратимся к Родченкову»: Россию могут лишить Олимпиады в Токио

22 января исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства единогласно подтвердил статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу,

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Все одиннадцать членов исполкома проголосовали за сохранение статуса Российского антидопингового агентства после того, как соответствующую рекомендацию дали эксперты организации, работавшие в Москве и извлекавшие данные из базы опечатанной ранее московской антидопинговой лаборатории.

Впрочем, комитет WADA сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны, передает Associated Press.

Если это произойдет, то такую рекомендацию — «весьма вероятно» — даст комитет по соответствию (CRC) WADA. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал. Также комитет заявил, что может порекомендовать, чтобы Россия не получала никаких прав на проведение каких-либо чемпионатов мира по любым видам спорта в течение определенного периода.

В этом случае наверняка своего статуса соответствия будет лишено и РУСАДА. Напомним, что извлечение данных из информационно-управляющей системы московской антидопинговой лаборатории было обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства, случившегося осенью прошлого года.

Россия должна была предоставить доступ экспертам WADA до конца 2018 года, однако из-за проблем с сертификацией их оборудования в соответствии с законодательством нашей страныв декабре этого не случилось.

Оказавшись под давлением мировой спортивной общественности, где многие требовали от WADA лишения РУСАДА статуса соответствия, во Всемирном агентстве сохоранили спокойствие и заявили, что никаких проблем в небольшом сдвижении сроков нет.

В итоге в начале января эксперты WADA получили доступ к данным московской лаборатории, а 17 января закончили их сбор и рекомендовали исполкому организации сохранить статус соответствия.

Это решение уже вызвало негативную реакцию со стороны главных критиков российского спорта.

«Решение оставить России статус соответствия даже после пропуска дедлайна было ожидаемым. Какое есть решение, такое есть. Но очевидно, что нужно менять систему, которая позволяет некоторым странам срывать Олимпийские игры и массово мошенничать в спорте, — заявил глава Америанского антидопиногового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт на сайте организации.

— Конечно, хорошо, что данные из московской лаборатории были получены, но до правосудия еще очень далеко, так как сейчас нужно проверить подлинность этой информации. Открытое и прозрачное расследование должно начаться немедленно, потому что речь идет о более чем 9 тысячах положительных допинг-проб.

Правосудие наконец-то должно быть свершено ради тех чистых атлетов, которые заслужили право на честную игру».

«Во-первых, я не удивлен. Это было ожидаемое решение. Тут двоякое впечатление от всей ситуации: с одной стороны, хорошо, что WADA получило данные из московской лаборатории, но с другой – они нарушили критерии, которые сами же и установили. Они теряют доверие к себе, — цитирует Aftonbladet шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.

— Отстранить целую нацию – это самые крайние меры. Но если бы Россию не восстановили бы в сентябре, то и проблем бы не было. WADA могло бы продолжить гнуть свою линию. Но сейчас все очень странно.

Но я об этом вообще не думаю. У меня сейчас сезон в разгаре, скоро чемпионат мира. Не думаю, что это решение как-то повлияет на меня, оно повлияет только на доверие к WADA».

В то же время директор департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер заявил, что его организация может воспользоваться показаниями сбежавшего в США бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова.

«В процессе проверки данных Родченков не будет задействован, потому что у нас есть свои эксперты. Но если будет нужно что-то узнать или прояснить в отношении лаборатории, мы без сомнения обратимся к нему как к свидетелю, зададим вопросы, если в этом будет необходимость, — приводит слова Юнгера «Р-Спорт».

— Мы хотели получить все данные, чтобы быть уверенными в общей картине. Проверка будет непростой, но нам необходимо быть предельно точными в анализе полученной информации. Мы будем проверять каждый случай.

У нас уже есть все данные из московской лаборатории. Мы не остановимся, пока не рассмотрим все, в первую очередь наиболее подозрительные данные. Теперь у нас есть вся информация. Если мы получим подозрения в мошенничестве, то обратимся в международные федерации и укажем на них».

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