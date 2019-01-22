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«Услышала перезвон»: фигуристку раскритиковали за слова о допинге

В группе Тутберидзе прокомментировали слова юной фигуристки о допинге

Серебряный призер Олимпийских Игр-1998 Олег Овсянников и чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировали высказывание 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей, что для стабильных выступлений в фигурном катании необходимо «много есть правильного допинга».

Большой резонанс вызвала неосторожная фраза 13-летней российской фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей накануне во время прямого эфира в своем инстаграме о том, что для стабильных выступлений в фигурном катании «необходимо есть много правильного допинга», а также сказавшая, что запрещенные препараты употребляют в группе Этери Тутберидзе в «Хрустальном».

«Конечно, всю нашу школу возмутила эта информация. Это роняет тень на «Самбо-70», а значит, и на Москву, и даже на всю Россию.

Ведь именно наша Женя Медведева выступала в Международном олимпийском комитете перед Олимпиадой в Пхенчхане и мы еще со времен Юли Липницкой бьемся за честь страны в фигурном катании. Мягко говоря, наш спорт до сих пор изранен, а международная обстановка очень сложна», — заявил глава базирующейся в «Хрустальном» «Самбо-70» Ренат Лайшев.

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— Раздутая абсолютно ситуация. Это как, знаете, родители обсуждают сидят: вот у Этери Тутберидзе дети катаются стабильно, наверное, что-нибудь пьют. Они так смеются, а вот ребенок услышал и ляпнул. Это просто она услышала какой-то родительский перезвон и сказала. Ну что взять с 13-летней? — прокомментировал слова юной фигуристки для «Газеты.Ru» серебряный призер Олимпийских Игр-1998 и двукратный чемпион мира в танцах на льду Олег Овсянников.

— Девчонок проверяют по восемь раз в месяц, приезжают. Тем более эта ситуация все время в СМИ. Ну кому нужен допинг, сами понимаете?

Тем более, Этери — умная женщина. Все тренеры прекрасно знают... Ну, это просто детская фантазия, я даже посмеялся. Это беспочвенно абсолютно, я вам точно говорю, потому что и Алину Загитову, и всех остальных проверяют много раз за сезон. Что там можно скрыть?

— В фигурном катании практически и не бывает допинговых случаев...

— Да в том и дело. Зачем нам допинг нужен? Ты дальше прыгнешь от него? Я в танцах катался. Быстрее своей партнерши полечу, что ли? У нас вид спорта не очень силовой. У нас «быстрая физическая сила», а она нарабатывается спокойно. Нам же не марафон бежать.

— Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев уже возмутился этими словами, воспринял их довольно серьезно. Сказал, что это бросает тень на школу и на всю Россию. Как вы думаете, последствия действительно могут быть столь серьезны?

— Не знаю, как к этому кто относится. Но это не серьезно — давайте сейчас пятилетний ребенок что-то скажет, и мы будем обсуждать. Тем более, кто она такая? Член сборной? Откуда она сама знает, что происходит в сборной или в «Хрустальном»? Наверняка что-то услышала от родителей, которые обсуждали, условно, что в «Хрустальном» два бигмака вместо одного съели, ну и понеслось...

— В РУСАДА обещали заняться дополнительной проверкой и образовательной деятельностью вместе с Настей. Это поможет?

— Надо, во-первых, и тренеру по башке дать. Это я шучу, конечно. Очень уважаю Свету. Но с детьми, конечно, надо вести работу, чтобы они понимали, что говорят. С одной стороны, 13 лет — уже взрослая, чтобы понимать.

Ну и потом, мы же все люди. А списки запрещенных препаратов обновляются чуть ли не каждый день. Тот же мельдоний сначала был разрешен, потом запрещен, возникла ситуация с Бобровой... А это просто препарат для восстановления сердечной мышцы. Вдруг его запретили.

Также рассказал, что думает по этому поводу, чемпион мира по фигурному катанию среди юниоров Алексей Ерохов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе.

«Я лично Настю не знаю, но видео видел. Мне кажется, это была просто неудачная шутка»,

— сказал фигурист в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Напомним, что Шаботова является воспитанницей Светланы Пановой и работает в школе «Снежные барсы» на Востоке Москвы.

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