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Милуоки БаксДаллас Маверикс
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закончен
Теннис / Australian Open, 1/4 финала
06:30
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закончен
Фонбет Кубок Матч Премьер
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АдмиралАвангард
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АмурСибирь
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Хроника /
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WADA выносит решение о статусе РУСАДА
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ЙокеритАк Барс
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Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
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Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
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Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
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Ванкувер КэнаксКаролина Харрикейнз
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Майами ХитЛос-Анджелес Клипперс
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03:30
Бруклин НетсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансДетройт Пистонс
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Мемфис ГриззлизШарлотт Хорнетс
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WADA решает судьбу российского спорта. LIVE

Онлайн-трансляция решения исполкома WADA о статусе РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) выносит решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Россия не успела в срок предоставить данные для проверки из Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем WADA может признать РУСАДА несоответствующим антидопинговому кодексу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
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12:10

Одним из условий подтверждения полноценного статуса РУСАДА было то, что Россия должна до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам WADA доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, чтобы те могли забрать на изучение вызывающие у них подозрения данные о пробах российских спортсменов с 2011 по 2015 год. Однако сроки не были соблюдены: эксперты завершили свою работу только 16 января.

12:00

Добрый день, уважаемые читатели! Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) готовится огласить решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Газета.Ru» следит за развитием событий.