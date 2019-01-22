WADA решает судьбу российского спорта. LIVE

Одним из условий подтверждения полноценного статуса РУСАДА было то, что Россия должна до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам WADA доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, чтобы те могли забрать на изучение вызывающие у них подозрения данные о пробах российских спортсменов с 2011 по 2015 год. Однако сроки не были соблюдены: эксперты завершили свою работу только 16 января.