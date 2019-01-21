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«Сказала глупость»: фигуристка раскаялась за слова о допинге

Фигуристка оправдалась за слова о пользе допинга

Фигуристка Анастасия Шаботова, рассказавшая о необходимости применения в спорте допинга для достижения высоких результатов, извинилась за свои слова. 13-летняя спортсменка назвала свое высказывание глупостью.

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, рассказавшая о пользе допинга в спорте, а также заявившая о том, что для достижения высоких результатов в фигурном катании необходимо применять запрещенные препараты, извинилась за свои слова. Молодая спортсменка подчеркнула, что ее высказывание не несет серьезного характера.

«Я сказала глупость, может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут»,

— сказала 13-летняя фигуристка в видеообращении, опубликованном в ее инстаграме.

В поддержку Шаботовой выступила ее личный тренер Светлана Панова из школы «Снежные барсы», где с текущего сезона начала заниматься спортсменка. По словам специалистки, высказывание фигуристки является шуткой.

«Мне звонят и говорят: «Она больная или дура?» Понимаете, есть дети, которые уже взрослые, и опережают свой паспортный и биологический возраст. А Настя – залюбленный ребенок и воспитывается именно как дитя.

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Девочка вела прямой эфир, ей задавали наводящие вопросы и по своей глупости, она ответила таким образом. Ей даешь Витамин C от кашля, а девочка считает, что это допинг», — цитирует Панову «Спорт-Экспресс».

При этом тренер отметила, что после произошедшего она серьезно поговорила со своей подопечной, разъяснив, что сказанное ею является грубым нарушением. Кроме того, Панова не исключила, что вопрос, на который ответила Шаботова, мог быть провокационным.

Не исключила тренер и возможность санкций по отношению к спортсменке.

«Дисциплинарные меры могут быть приняты со стороны руководства, или Федерации фигурного катания, но надеюсь, что каким-то строгим выговором мы обойдемся. Мне жалко губить девочке карьеру из-за какого-то высказывания, которое было сделано не всерьез. Если бы такое сказала 20-летняя спортсмена, это другое дело», — заявила специалистка.

Напомним, Шаботова во время прямого эфира в инстаграме, отвечая на вопросы пользователей, заявила, что для стабильных выступлений необходимо употреблять допинг, а также сказала, что этим занимаются в школе в ледовом дворце «Хрустальный», где в частности занимаются фигуристы школы «Самбо-70». Генеральный директор учреждения Ренат Лайшев возмутился высказыванием 13-летней россиянки, но назвал данную ситуацию абсурдом.

«Конечно, всю нашу школу возмутила эта информация. Это роняет тень на «Самбо-70», а значит, и на Москву, и даже на всю Россию. Ведь именно наша Женя Медведева выступала в Международном олимпийском комитете перед Олимпиадой в Пхенчхане и мы еще со времен Юли Липницкой бьемся за честь страны в фигурном катании. Мягко говоря, наш спорт до сих пор изранен, а международная обстановка очень сложна»», — приводит слова Лайшева сайт телеканала «360».

Также функционер подчеркнул, что слова Шаботовой оскорбляют труд фигуристок школы и группы тренера Этери Тутберидзе, которая занимается в «Самбо-70».

«Она должна нести ответственность и отвечать за свои слова. Это выглядит грязно и подло относительно всего российского спорта. Если бы она видела труд Этери Тутберидзе, то знала бы, что это выглядит как оскорбление. Таких специалистов было не так много, это часть плеяды наших легендарных тренеров. А наш «Хрустальный» несколько лет подряд является лучшей школой фигурного катания в мире», — заключил он.

Не осталось без внимание высказывание спортсменки в государственных структурах. Так, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заинтересовалось фигуристкой, заявив о намерении протестировать ее на наличие в организме запрещенных препаратов.

В ведомстве возмутились поведением Шаботовой.

«Это печально, и мое возмущение еще в том, что в таком возрасте человек не до конца сформирован мыслительно и эмоционально. Эта девушка может излишне показать себя, погорячиться, хотя на самом деле так не думать. Тогда вопрос к родителям, тренерам, педагогам и федерации. Данная ситуация никуда не годится, ведь это даже может повлиять на формирование антидопинговой культуры подписчиков спортсменки, некоторые из которых дальше пойдут в профессиональный спорт», — сказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Пристально следить за спортсменкой будут и в Министерстве спорта России. Официальный аккаунт организации подписался на страницу Шаботовой.

Анастасия Шаботова, 17 января отметившая свое 13-летие, начинала свой путь в фигурном катании в спортшколе «Москвич» под руководством Ирины Страховой, но перед началом сезона-2017/18 перебралась в школу «Снежные барсы», где работает со Светланой Пановой. Самыми известными действующими ученицами этого тренера являются Алена Канышева и Александра Панина, а раньше Панова работала с Елизаветой Худайбердиевой, Марией Сотсковойи Анастасией Таракановой.

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