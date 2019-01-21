«Хочу быть депутатом»: Шипулин идет в политику

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин объявил о намерении участвовать в депутатских выборах в Государственную думу. 31-летний спортсмен будет бороться за победу в праймериз партии «Единая Россия».

«В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз, которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу.

Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал», — цитирует Шипулина информационное агентство URA.ru.

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Объясняя свое желание стать депутатом, биатлонист отметил, что в последнее время задумывался над сменой сферы деятельности и сейчас, по его мнению, для этого подошел подходящий момент.

«Всю свою сознательную жизнь я провел в профессиональном спорте, вдалеке от семьи, родных. Настал момент, когда мне хочется попробовать себя в ином качестве.

Более того, если мне удастся избраться, я все равно не оставлю своих инициатив, направленных на развитие спорта в нашей стране. Также я считаю, что если бывший спортсмен избирается в Госдуму, то должен работать в профильном комитете. По крайней мере мне лично хотелось бы видеть такое развитие событий», — подчеркнул спортсмен.

Первые слухи о возможном участии Шипулина в депутатских выборах начались еще в декабре 2018 года. Однако намерение спортсмена податься в политику оценили не все. В частности, возможность такого поворота в карьере атлета резко раскритиковал бывший президент Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

По его мнению, Шипулину следовало заняться тренерской деятельностью. Сам спортсмен заявил, что ему это неинтересно.

«Я безмерно благодарен за доверие всем тем, кому не безразлична моя судьба. Что касается работы тренером, то, еще будучи спортсменом, я не раз говорил, что не вижу себя в этой профессии. Это не мое. Подсказывать, консультировать — без проблем.

По поводу того, чтобы развивать российский спорт… Я еще раз готов повторить: я не считаю, что потенциальное избрание может мне помешать реализовывать инициативы в этой области. Скорее этот статус может помочь», — сказал Шипулин.

Кроме того, спортсмен рассказал о своих первых шагах в политической сфере в случае, если победит в довыборах. Так, Шипулин выразил желание повысить уровень биатлона в России, а также отметил, что вопрос зарплаты не стоит у него в приоритете.

Интересно, что сам спортсмен на данный момент не оповестил о своем участии в праймеризе региональный исполком партии «Единая Россия».

«Мы сможем об этом говорить по факту, после того как он сдаст документы на предварительное голосование», — цитирует ТАСС пресс-секретаря комитета Максима Бестфатера, который отметил, что прием заявок на участие в довыборах еще не начался.

Ранее свою поддержку в адрес Шипулина выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который на протяжении длительного периода находится со спортсменом в приятельских отношениях.

«Мы с ним действительно дружим, я его поддерживал и буду поддерживать, я считаю, что это уникальный спортсмен, уникальный атлет, который много сделал для развития спорта», — заявил Куйвашев на пресс-конференции.

По информации СМИ, Шипулин может занять место в Госдуме, взяв на себя полномочия депутата от партии «Единая Россия» Сергея Бидонько. 10 января на пленарном заседании Государственная дума сняла обязанности с Бидонько после того, как тот был назначен вице-губернатором Свердловской области. Тот в свою очередь подчеркнул, что изучит социологию Шипулина и на результатах исследования примет решение о выдвижении кандидатов на выборы.

В своей карьере 31-летний биатлонист стал чемпионом мира в 2017 году, а также неоднократно завоевывал медали в мировых первенствах. На зимних Олимпийских играх — 2010 Шипулин выиграл бронзовую медаль в эстафетной гонке, а на следующей Олимпиаде, которая прошла в Сочи, стал олимпийским чемпионом, также одержав победу в эстафете.

25 декабря Шипулин официально объявил о завершении профессиональной карьеры, а позднее принял участие в своих последних стартах, выступив на «Рождественской гонке».

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