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Пройти лучшего: Медведев проиграл сет Джоковичу. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 Australian Open Медведев — Джокович

В четвертом круге Australian Open россиянин Даниил Медведев встречается с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.
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14:28

На исходе часа игры Джокович исполняет прием: подача, выход к сетке, укороченный с лета. 2:1 в пользу Джоковича.

14:28

Косая подача Джоковича, Медведев принял, вылетев из корта. После этого еще трижды вытягивал из углов сложнейшие мячи, смог выровнять розыгрыш, пошел в атаку и... ошибся сам — 40:30.

14:27

Коротко принимает Даниил, серб выбежал к сетке и, скорее всего, забил бы и так, но россиянин попал в сетку. 30:30.

14:26

Двойная ошибка у серба — 15:30.

14:26

В размене ударами серб отправляет мяч за лицевую. Тоже устал за предыдущий гейм — 15:15.

14:25

Со второй подачи Джокович стреляет в угол так, что Даниил принимает в коридор — 15:0.

14:24

Прием в аут от серба! 1:1 во втором сете!

14:23

31 удар был в предыдущем розыгрыше! Теперь новый розыгрыш завязывается со второй подачи россиянина, но Новак допускает невынужденную ошибку с задней линии — больше!

14:22

Тяжелейший, очень долгий и красивейший обмен ударами, который у сетки выигрывает Медведев! Ровно!

14:21

Два подряд супершанса не использовал в розыгрыше Медведев, причем вторым, исполняя смэш, не попал в корт! Еще брейк-пойнт!

14:21

Медведев пошел к сетке, но Новак сыграл низким мячом, а следующим ударом из удобного положения перекинул Даниила. Ровно.

14:20

Отличная косая подача Медведева. Боковой судья крикнул об ауте, Медведев решил проверить, но Новак сам показал, что мяч был в корте и челлендж не понадобился. Больше!

14:20

А теперь Даниил играет в аут. Тяжелейший гейм. Ровно.

14:19

За 200 км подает Медведев, но Джокович принимает и завязывает розыгрыш. Кажется, что Даниил дрогнет, но в сетку бьет серб — больше!

14:18

Переподача и эйс! Ровно.

14:17

В очень долгом обмене ударами Джокович закончил все феноменальным ударом в самую «девятку». Попал так попал — еще брейк-пойнт.

14:17

Эйс! Ровно.

14:16

Снова второй мяч у россиянина, что пока выглядит почти приговором. В итоге сам бьет в сетку в обмене ударами — меньше.

14:16

И все же умеет Медведев в нужный момент собраться — ровно!

14:15

Шикарный и тяжелый для обоих розыгрыш. Очень много ударов, и в конечном счете потрясающий укороченный от Джоковича. Даниил к мячу успел, но не смог перебросить его через сетку — меньше.

14:14

Однако следующую подачу Медведева Ноле не принимает — 40:40.

14:14

И снова ошибается Медведев. Брейк-пойнт — 30:40.

14:13

Редкий случай — Джокович выбил из корта соперника, но сыграл в коридор. 30:30.

14:13

Выдает мощную подачу, которую серб принимает в аут — 15:30.

14:12

И снова ошибка, но будет проверять Даниил. Был аут. И достаточно значительный — 0:30.

14:12

Тяжелый момент. Вторым ударом после своей второй подачи ошибается Медведев — 0:15.

14:11

Опять у сетке Ноле, а Медведев пытается его обвести, но не выходит — 1:0 в пользу серба во второй партии.

14:11

Джокович выходит к сетке и не оставляет шансов Даниилу — 40:0.

14:10

Уверенно начинает второй сет Джокович на своей подаче — 30:0.

14:09

Медведев здорово сражается с лучшим теннисистом мира и играет очень неплохо. Тем обиднее, что сам он отдал восстановленное равновесие. Не стоило рисковать вторым мячом на своей подаче при «ровно»... Ждем второго сета.

14:08

Атаковал с подачи Медведев, вышел к сетке, но Новак это Новак. Контрвыпад серба дал ему шанс, которым он воспользовался, в итоге обведя Медведева. 6:4 — первый сет за сербом.

14:07

Двойная ошибка! Меньше и сет-пойнт у Джоковича!

14:07

И снова Джокович навязал свою игру Даниилу, а в таком теннисе переиграть первую ракетку мира крайне сложно — 40:40.

14:06

Позволил Даниил перейти сопернику в атаку, и это было большой ошибкой — 40:30.

14:05

А теперь пушечная подача и прием в сетку — 40:15.

14:05

Шикарная вторая подача и прием в аут — 30:15.

14:04

Первая подача проходит у Даниила, и уже он ведет розыгрыш. Ноле ошибается по длине, вытягивая один удар за другим — 15:15.

14:03

Неудачно начинает свою подачу Медведев. Джокович идет в атаку со второго мяча, и россиянин ошибается — 0:15.

14:02

Обратный брейк! Долгий розыгрыш, в котором Ноле традиционно грузил под бэкхенд россиянину. Казалось, Медведев вот-вот ошибется, но он выдержал, а ошибся в итоге соперник, ударивший в сетку — 5:4! Впереди Джокович, но подавать будет Медведев!

14:01

Сразу же мощнейшая подача — 15:40.

14:00

Активный мяч за Медведевым, а в следующем розыгрыше Ноле бьет в сетку! 0:40 — три брейк-пойнта у Даниила!

13:59

Долгий розыгрыш на подаче Джоковича, Медведев в выигрышной ситуации прямо в серба сыграл, выбежав к сетке. От неожиданности Джокович ошибся по длине «свечкой» — 0:15.

13:59

И эйсом завершает Даниил гейм под ноль — 5:3 в пользу серба в первом сете.

13:58

А сейчас Медведев сначала виннерс забивает от задней линии, а затем удачно выходит к сетке — 40:0.

13:57

Медведев начинает свой гейм со второй подачи, где, конечно же, завязывается розыгрыш, но в нем Джокович неожиданно ошибается по длине — 15:0.

13:56

Под бэкхенд раз за разом отправляет мяч Джокович, и это становится проблемой для Медведева. 5:2 в пользу серба.

13:55

Не справляется россиянин с крученым мячом Джоковича — больше.

13:54

Зацепился Медведев, дождался ошибки Джоковича — 40:40!

13:53

Шикарный удар Медведева, с которым не справляется Новак — 40:30.

13:53

40:15 — Джокович свою подачу отдавать решительно не хочет.

13:52

До последнего бился Медведев и зацепился за гейм на подаче соперника — 15:15.

13:51

Расстраивается Медведев, и Новак делает брейк. 4:2 в пользу первой ракетки мира.

13:50

Ошибается Медведев после приема Джоковича — 15:40.

13:49

Почти безошибочно играет Джокович на задней линии — 15:30.

13:49

Размениваются соперники успешными комбинациями на подаче Медведева — 15:15.

13:47

Дожать россиянина в этом гейме было делом техники. Джокович вновь впереди — 3:2.

13:46

Еще одна затяжная перестрелка, завершившаяся резким ударом Джоковича в угол корта — больше.

13:45

Сумасшедший розыгрыш, в котором Джокович сыграл предельно хладнокровно, вышел к сетке и добил соперника укороченными — 40:40.

13:44

Брейк-поинт у Медведева, недоволен Джокович — 30:40.

13:43

Нервничает Новак и ошибается в завязавшейся перестрелке — 30:30.

13:42

Завязывает борьбу россиянин на подаче соперника, но не выдерживает темпа — 30:15.

13:41

Более чем уверенно заканчивает гейм Даниил — 2:2.

13:40

Медведев выдержал психологический удар и взял два очка подряд — 40:30.

13:40

Немного не рассчитал Даниил — мяч полетел за лицевую. 15:30.

13:39

Агрессивный прием Джоковича, и не готов был к этому россиянин — 15:15.

13:38

Хорошо сыграл по линии Медведев, Новак послал мяч в сетку — 15:0.

13:37

Джокович не оставил сомнений в своем превосходстве в этом гейме. 2:1 в его пользу.

13:36

Забавный момент. Один из микрофонов арбитра расшатался в стойке, судья попытался вернуть его на место, но так и не смог. По трибунам прокатился легкий смех.

13:35

Широко и размашисто играет Джокович, и это приносит успех — 15:0.

13:34

И почти не сопротивлялся Джокович в остатке гейма. 1:1 — Медведев сравнивает счет.

13:33

Этот успех в долгом розыгрыше, кажется, придал Даниилу уверенности — 30:0.

13:32

Очень долгий розыгрыш на подаче Медведева, и все-таки ошибается Новак — 15:0.

13:30

Ничего россиянин не может сделать против мощной подачи серба. 1:0 в пользу Джоковича.

13:29

Хорошо начинает Новак, но на третьей подаче ошибается и отправляет мяч в аут — 30:15.

13:30

Легко разбирается Джокович после приема Медведева — 40:15.

13:28

Встреча стартовала! Джокович на подаче.

13:27

Уже довольно долго разминаются теннисисты, отрабатывают подачу.

13:26

Легко заметить, что Медведев еще не проигрывал сетов на этом турнире, а Джокович в одном уступил.

13:22

На нынешнем Australian Open Медведев прошел южноафриканца Харриса (6:1, 6:2, 6:1), американца Харрисона (6:3, 6:3, 6:3) и бельгийца Гоффена (6:2, 7:6, 6:3), а Джокович взяло верх над американцем Крюгером (6:3, 6:2, 6:2), француза Цонгу (6:3, 7:5, 6:4) и канадца Шаповалова (6:3, 6:4, 4:6, 6:0).

13:15

Ранее Джокович и Медведев встречались дважды, и в обеих встречах сильнее был сербский теннисист. В 2017 году Даниил снялся с матча Кубка Дэвиса при счете 6:3, 4:6, 1:6, 0:1, а затем уступил в полуфинале турнира в Истбурне 4:6, 4:6.

13:12

Старт матча мужского турнира задержался из-за достаточно продолжительной дуэли Серены Уильямс и Симоны Халеп в женском, но через несколько минут Джокович и Медведев выйдут на корт.

12:00

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев встречается с сербом Новаком Джоковичем. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.