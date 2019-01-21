Пройти лучшего: Медведев проиграл сет Джоковичу. LIVE

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На исходе часа игры Джокович исполняет прием: подача, выход к сетке, укороченный с лета. 2:1 в пользу Джоковича.
Косая подача Джоковича, Медведев принял, вылетев из корта. После этого еще трижды вытягивал из углов сложнейшие мячи, смог выровнять розыгрыш, пошел в атаку и... ошибся сам — 40:30.
Коротко принимает Даниил, серб выбежал к сетке и, скорее всего, забил бы и так, но россиянин попал в сетку. 30:30.
Двойная ошибка у серба — 15:30.
В размене ударами серб отправляет мяч за лицевую. Тоже устал за предыдущий гейм — 15:15.
Со второй подачи Джокович стреляет в угол так, что Даниил принимает в коридор — 15:0.
Прием в аут от серба! 1:1 во втором сете!
31 удар был в предыдущем розыгрыше! Теперь новый розыгрыш завязывается со второй подачи россиянина, но Новак допускает невынужденную ошибку с задней линии — больше!
Тяжелейший, очень долгий и красивейший обмен ударами, который у сетки выигрывает Медведев! Ровно!
Два подряд супершанса не использовал в розыгрыше Медведев, причем вторым, исполняя смэш, не попал в корт! Еще брейк-пойнт!
Медведев пошел к сетке, но Новак сыграл низким мячом, а следующим ударом из удобного положения перекинул Даниила. Ровно.
Отличная косая подача Медведева. Боковой судья крикнул об ауте, Медведев решил проверить, но Новак сам показал, что мяч был в корте и челлендж не понадобился. Больше!
А теперь Даниил играет в аут. Тяжелейший гейм. Ровно.
За 200 км подает Медведев, но Джокович принимает и завязывает розыгрыш. Кажется, что Даниил дрогнет, но в сетку бьет серб — больше!
Переподача и эйс! Ровно.
В очень долгом обмене ударами Джокович закончил все феноменальным ударом в самую «девятку». Попал так попал — еще брейк-пойнт.
Эйс! Ровно.
Снова второй мяч у россиянина, что пока выглядит почти приговором. В итоге сам бьет в сетку в обмене ударами — меньше.
И все же умеет Медведев в нужный момент собраться — ровно!
Шикарный и тяжелый для обоих розыгрыш. Очень много ударов, и в конечном счете потрясающий укороченный от Джоковича. Даниил к мячу успел, но не смог перебросить его через сетку — меньше.
Однако следующую подачу Медведева Ноле не принимает — 40:40.
И снова ошибается Медведев. Брейк-пойнт — 30:40.
Редкий случай — Джокович выбил из корта соперника, но сыграл в коридор. 30:30.
Выдает мощную подачу, которую серб принимает в аут — 15:30.
И снова ошибка, но будет проверять Даниил. Был аут. И достаточно значительный — 0:30.
Тяжелый момент. Вторым ударом после своей второй подачи ошибается Медведев — 0:15.
Опять у сетке Ноле, а Медведев пытается его обвести, но не выходит — 1:0 в пользу серба во второй партии.
Джокович выходит к сетке и не оставляет шансов Даниилу — 40:0.
Уверенно начинает второй сет Джокович на своей подаче — 30:0.
Медведев здорово сражается с лучшим теннисистом мира и играет очень неплохо. Тем обиднее, что сам он отдал восстановленное равновесие. Не стоило рисковать вторым мячом на своей подаче при «ровно»... Ждем второго сета.
Атаковал с подачи Медведев, вышел к сетке, но Новак это Новак. Контрвыпад серба дал ему шанс, которым он воспользовался, в итоге обведя Медведева. 6:4 — первый сет за сербом.
Двойная ошибка! Меньше и сет-пойнт у Джоковича!
И снова Джокович навязал свою игру Даниилу, а в таком теннисе переиграть первую ракетку мира крайне сложно — 40:40.
Позволил Даниил перейти сопернику в атаку, и это было большой ошибкой — 40:30.
А теперь пушечная подача и прием в сетку — 40:15.
Шикарная вторая подача и прием в аут — 30:15.
Первая подача проходит у Даниила, и уже он ведет розыгрыш. Ноле ошибается по длине, вытягивая один удар за другим — 15:15.
Неудачно начинает свою подачу Медведев. Джокович идет в атаку со второго мяча, и россиянин ошибается — 0:15.
Обратный брейк! Долгий розыгрыш, в котором Ноле традиционно грузил под бэкхенд россиянину. Казалось, Медведев вот-вот ошибется, но он выдержал, а ошибся в итоге соперник, ударивший в сетку — 5:4! Впереди Джокович, но подавать будет Медведев!
Сразу же мощнейшая подача — 15:40.
Активный мяч за Медведевым, а в следующем розыгрыше Ноле бьет в сетку! 0:40 — три брейк-пойнта у Даниила!
Долгий розыгрыш на подаче Джоковича, Медведев в выигрышной ситуации прямо в серба сыграл, выбежав к сетке. От неожиданности Джокович ошибся по длине «свечкой» — 0:15.
И эйсом завершает Даниил гейм под ноль — 5:3 в пользу серба в первом сете.
А сейчас Медведев сначала виннерс забивает от задней линии, а затем удачно выходит к сетке — 40:0.
Медведев начинает свой гейм со второй подачи, где, конечно же, завязывается розыгрыш, но в нем Джокович неожиданно ошибается по длине — 15:0.
Под бэкхенд раз за разом отправляет мяч Джокович, и это становится проблемой для Медведева. 5:2 в пользу серба.
Не справляется россиянин с крученым мячом Джоковича — больше.
Зацепился Медведев, дождался ошибки Джоковича — 40:40!
Шикарный удар Медведева, с которым не справляется Новак — 40:30.
40:15 — Джокович свою подачу отдавать решительно не хочет.
До последнего бился Медведев и зацепился за гейм на подаче соперника — 15:15.
Расстраивается Медведев, и Новак делает брейк. 4:2 в пользу первой ракетки мира.
Ошибается Медведев после приема Джоковича — 15:40.
Почти безошибочно играет Джокович на задней линии — 15:30.
Размениваются соперники успешными комбинациями на подаче Медведева — 15:15.
Дожать россиянина в этом гейме было делом техники. Джокович вновь впереди — 3:2.
Еще одна затяжная перестрелка, завершившаяся резким ударом Джоковича в угол корта — больше.
Сумасшедший розыгрыш, в котором Джокович сыграл предельно хладнокровно, вышел к сетке и добил соперника укороченными — 40:40.
Брейк-поинт у Медведева, недоволен Джокович — 30:40.
Нервничает Новак и ошибается в завязавшейся перестрелке — 30:30.
Завязывает борьбу россиянин на подаче соперника, но не выдерживает темпа — 30:15.
Более чем уверенно заканчивает гейм Даниил — 2:2.
Медведев выдержал психологический удар и взял два очка подряд — 40:30.
Немного не рассчитал Даниил — мяч полетел за лицевую. 15:30.
Агрессивный прием Джоковича, и не готов был к этому россиянин — 15:15.
Хорошо сыграл по линии Медведев, Новак послал мяч в сетку — 15:0.
Джокович не оставил сомнений в своем превосходстве в этом гейме. 2:1 в его пользу.
Забавный момент. Один из микрофонов арбитра расшатался в стойке, судья попытался вернуть его на место, но так и не смог. По трибунам прокатился легкий смех.
Широко и размашисто играет Джокович, и это приносит успех — 15:0.
И почти не сопротивлялся Джокович в остатке гейма. 1:1 — Медведев сравнивает счет.
Этот успех в долгом розыгрыше, кажется, придал Даниилу уверенности — 30:0.
Очень долгий розыгрыш на подаче Медведева, и все-таки ошибается Новак — 15:0.
Ничего россиянин не может сделать против мощной подачи серба. 1:0 в пользу Джоковича.
Хорошо начинает Новак, но на третьей подаче ошибается и отправляет мяч в аут — 30:15.
Легко разбирается Джокович после приема Медведева — 40:15.
Встреча стартовала! Джокович на подаче.
Уже довольно долго разминаются теннисисты, отрабатывают подачу.
Легко заметить, что Медведев еще не проигрывал сетов на этом турнире, а Джокович в одном уступил.
На нынешнем Australian Open Медведев прошел южноафриканца Харриса (6:1, 6:2, 6:1), американца Харрисона (6:3, 6:3, 6:3) и бельгийца Гоффена (6:2, 7:6, 6:3), а Джокович взяло верх над американцем Крюгером (6:3, 6:2, 6:2), француза Цонгу (6:3, 7:5, 6:4) и канадца Шаповалова (6:3, 6:4, 4:6, 6:0).
Ранее Джокович и Медведев встречались дважды, и в обеих встречах сильнее был сербский теннисист. В 2017 году Даниил снялся с матча Кубка Дэвиса при счете 6:3, 4:6, 1:6, 0:1, а затем уступил в полуфинале турнира в Истбурне 4:6, 4:6.
Старт матча мужского турнира задержался из-за достаточно продолжительной дуэли Серены Уильямс и Симоны Халеп в женском, но через несколько минут Джокович и Медведев выйдут на корт.
В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев встречается с сербом Новаком Джоковичем. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.