«Если получу милое письмо из НХЛ, то подумаю над предложением»

В Казани отгремел Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это такое мероприятие, где игроки появляются перед зрителями в стиле театрального шоу…

… буллит исполняет вратарь, причем его просит об этом Кирилл Капризов…

…да что там, буллит уже пытается реализовать Зинэтула Билялетдинов, который никогда не делал этого и в бытность игроком…

… для восстановления на столах у игроков находятся бургеры и даже торт (что поделать, если у Алекса Гранта юбилей – 30 лет)…

…а по окончании мероприятия голкипер Юлиус Гудачек присаживается на ворота и дирижирует публикой.

В Матче всех звезд собраны лучшие и самые популярные хоккеисты лиги, которые делятся на команды по четырем дивизионам КХЛ — Боброва, Харламова, Тарасова и Чернышева.

Сначала два соперника играют между собой полуфинальные матчи (как правило залетает немало шайб — надо же порадовать зрителя), затем победители встречаются в игре за золото, а проигравшие — за бронзу.

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Олимпийский чемпион Никита Гусев участвовал в Матче звезд в составе дивизиона Боброва. На объявлении игроков его особенно громко приветствовали зрители, а

ведущие напоминали, что именно Никита забросил спасительную шайбу в финале Олимпиады-2018 за 56 секунд до конца встречи, позволив сборной России сравнять счет в противостоянии с немцами.

Потом уже Капризов повел победный гол в овертайме, но именно Гусев сделал это возможным.

В Мастер-шоу, которое состоялось накануне, нападающий с такой яростью отпраздновал попадание в маленькие ворота через препятствие, что не оставил сомнений в своем чемпионском характере.

В интервью «Газете.Ru» Гусев рассказал, как ему удается стабильно набирать огромное количество очков за сезон и что должно произойти, чтобы он перешел в НХЛ.

— Это уже ваш четвертый Матч всех звезд КХЛ...

— Когда в первый раз приезжал сюда, наверное, чуть больше переживал. Сейчас уже все стало более-менее спокойно.

— Видела, что в перерыве между мероприятиями Матча всех звезд игроки СКА отдельно разминались с тренером.

— Да, это наш специалист из СКА. Перед Мастер-шоу, до Матча звезд и после мы с ним занимались, потому что понимаем, что у нас скоро игра (22 января питерские армейцы принимают на своем льду минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. — «Газета.Ru»). Нам надо держать себя в форме. Для этого в Казань специально приехал тренер из СКА, который заведует всеми нагрузками и говорит, что делать. Так мы готовим себя к официальным матчам.

— На Матче всех звезд, помимо главного тренера, с вами работала его ассистентка — журналистка Наталья Кларк. Как она наставляла команду?

— Так же, как любой тренер, — подсказывала, объясняла. Оставайтесь в раздевалке, послушайте — все на самом деле хорошо (улыбается).

— В начале сезона СКА немного лихорадило, в первых трех матчах было два поражения. Как удалось потом справиться с этой ситуацией?

— Помогло то, что со временем мы уже притерлись друг к другу в команде. В межсезонье ведь много ребят сменилось. Но, когда мы привыкли друг другу, то начали лучше играть.

— В прошлом году вы были признаны самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Прямо сейчас вы являетесь лучшим бомбардиром лиги сезона-2018/19. Как удается стабильно сохранять такую сумасшедшую статистику?

— Стараюсь как можно лучше готовиться к играм, чтобы к каждому матчу подходить в хорошей форме.

На мой взгляд, не так важно забрасывать по пять-шесть шайб за игру, как в каждом матче набирать одно-два очка и помогать команде побеждать.

Поэтому я настраиваюсь в любой игре на то, что должен именно помочь команде.

— Вас уже давно ждут в НХЛ. Что должно произойти, чтобы вы решились на переезд?

— Я должен понять, что готов к этому. Наступает такой момент — и принимаешь решение. Нет какого-то особенного рубежа, который мне еще нужно преодолеть здесь, чего-то, что меня держит. Просто надо думать, как и когда это будет лучше сделать.

— Кириллу Капризову из «Миннесоты Уайлд» прислали милое письмо, где сказали, что очень ждут его в заокеанской лиге. Если вам что-то подобное пришлют, шансы переманить вас в НХЛ повысятся?

— Я скажу вам так — в такой ситуации я подумаю. В любом случае я после каждого сезона размышляю над тем, как и что лучше сделать в моей карьере.

— В феврале будет год, как сборная России победила на Олимпиаде в Пхенчхане и завоевала первое хоккейное золото за 26 лет. Будете как-то отмечать?

— Да нет, даже не думал об этом. Честно, сейчас не так много времени.

Я не пересматриваю свой гол в финале — в свободное время обычно стараюсь отдохнуть, и чтобы было как можно меньше телевизора и компьютера.

И так этого хватает.

***

К сожалению, в Матче всех звезд команде Никиты победить не удалось: в полуфинале бобровцы одолели коллектив дивизиона Тарасова (где, кстати, выступал Капризов) со счетом 4:3, а вот в решающем матче уступили чернышевцам — 3:4. Тем не менее Гусев оформил на турнире гол+пас — правило «одно-два очка в пользу команды» у него работает как часы.

photo.khl.ru, Андрей Голованов, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов

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