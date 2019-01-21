«Если получу милое письмо из НХЛ, то подумаю над предложением»

Курсы валют$ 66.34 (+0.195) 75.51 (+0.346)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
БетисЖирона
3:2
закончен
18:15
ВильярреалАтлетик Б
1:1
закончен
20:30
ЛевантеВальядолид
2:0
закончен
20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
2:2
закончен
22:45
БарселонаЛеганес
3:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеАталанта
0:5
закончен
17:00
СПАЛБолонья
1:1
закончен
17:00
ФиорентинаСампдория
3:3
закончен
20:00
КальяриЭмполи
2:2
закончен
22:30
НаполиЛацио
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Хаддерсфилд ТаунМанчестер Сити
0:3
закончен
19:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
РеннМонпелье
0:0
закончен
19:00
АнжеНант
1:0
закончен
19:00
КанМарсель
0:1
закончен
21:00
БордоДижон
1:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенЛион
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
НюрнбергГерта
1:3
закончен
20:00
Шальке-04Вольфсбург
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
8:5
закончен
23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
3:0
закончен
00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
2:4
закончен
05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
4:7
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
93:84
закончен
15:00
Химки Цмоки-Минск
70:50
закончен
18:00
Зенит ЦСКА
93:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
120:95
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
95:103
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
116:114
закончен
Лыжный спорт / 7-й этап Кубка мира
11:30
Гонка 10 км. Классический стиль
1
Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
закончен
Биатлон /
16:40
Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
1
Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+13,9 (0)
закончен
Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
17:30
Россия - Катар
28:34
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
не начался
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
не начался
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАвангард
не начался
12:00
АмурСибирь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
не начался
17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
17:00
Металлург МгБарыс
не начался
19:30
ЛокомотивЦСКА
не начался
19:30
СКАДинамо Мн
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАризона Койотс
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзДетройт Ред Уингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
21:00
Монако Партизан
не начался
22:00
Альба Ритас
не начался
23:00
АСВЕЛ Фрапорт Скайлайнерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
«Если получу милое письмо из НХЛ, то подумаю над предложением»

Никита Гусев: надо думать, как и когда будет лучше переехать в НХЛ

В Казани завершился Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором принял участие игрок петербургского СКА, олимпийский чемпион Никита Гусев. В интервью «Газете.Ru» нападающий раскрыл секрет своей сумасшедшей статистики, рассказал, что должно случиться, чтобы он переехал в НХЛ, и поделился мыслями по поводу годовщины победы в Олимпиаде-2018, где он забросил спасительную шайбу сборной России.

В Казани отгремел Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это такое мероприятие, где игроки появляются перед зрителями в стиле театрального шоу…

… буллит исполняет вратарь, причем его просит об этом Кирилл Капризов

…да что там, буллит уже пытается реализовать Зинэтула Билялетдинов, который никогда не делал этого и в бытность игроком…

… для восстановления на столах у игроков находятся бургеры и даже торт (что поделать, если у Алекса Гранта юбилей – 30 лет)…

…а по окончании мероприятия голкипер Юлиус Гудачек присаживается на ворота и дирижирует публикой.

В Матче всех звезд собраны лучшие и самые популярные хоккеисты лиги, которые делятся на команды по четырем дивизионам КХЛ — Боброва, Харламова, Тарасова и Чернышева.

Сначала два соперника играют между собой полуфинальные матчи (как правило залетает немало шайб — надо же порадовать зрителя), затем победители встречаются в игре за золото, а проигравшие — за бронзу.

Реклама

Олимпийский чемпион Никита Гусев участвовал в Матче звезд в составе дивизиона Боброва. На объявлении игроков его особенно громко приветствовали зрители, а

ведущие напоминали, что именно Никита забросил спасительную шайбу в финале Олимпиады-2018 за 56 секунд до конца встречи, позволив сборной России сравнять счет в противостоянии с немцами.

Потом уже Капризов повел победный гол в овертайме, но именно Гусев сделал это возможным.

В Мастер-шоу, которое состоялось накануне, нападающий с такой яростью отпраздновал попадание в маленькие ворота через препятствие, что не оставил сомнений в своем чемпионском характере.

В интервью «Газете.Ru» Гусев рассказал, как ему удается стабильно набирать огромное количество очков за сезон и что должно произойти, чтобы он перешел в НХЛ.

— Это уже ваш четвертый Матч всех звезд КХЛ...

— Когда в первый раз приезжал сюда, наверное, чуть больше переживал. Сейчас уже все стало более-менее спокойно.

— Видела, что в перерыве между мероприятиями Матча всех звезд игроки СКА отдельно разминались с тренером.

— Да, это наш специалист из СКА. Перед Мастер-шоу, до Матча звезд и после мы с ним занимались, потому что понимаем, что у нас скоро игра (22 января питерские армейцы принимают на своем льду минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. — «Газета.Ru»). Нам надо держать себя в форме. Для этого в Казань специально приехал тренер из СКА, который заведует всеми нагрузками и говорит, что делать. Так мы готовим себя к официальным матчам.

— На Матче всех звезд, помимо главного тренера, с вами работала его ассистентка — журналистка Наталья Кларк. Как она наставляла команду?

— Так же, как любой тренер, — подсказывала, объясняла. Оставайтесь в раздевалке, послушайте — все на самом деле хорошо (улыбается).

— В начале сезона СКА немного лихорадило, в первых трех матчах было два поражения. Как удалось потом справиться с этой ситуацией?

— Помогло то, что со временем мы уже притерлись друг к другу в команде. В межсезонье ведь много ребят сменилось. Но, когда мы привыкли друг другу, то начали лучше играть.

— В прошлом году вы были признаны самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Прямо сейчас вы являетесь лучшим бомбардиром лиги сезона-2018/19. Как удается стабильно сохранять такую сумасшедшую статистику?

— Стараюсь как можно лучше готовиться к играм, чтобы к каждому матчу подходить в хорошей форме.

На мой взгляд, не так важно забрасывать по пять-шесть шайб за игру, как в каждом матче набирать одно-два очка и помогать команде побеждать.

Поэтому я настраиваюсь в любой игре на то, что должен именно помочь команде.

— Вас уже давно ждут в НХЛ. Что должно произойти, чтобы вы решились на переезд?

— Я должен понять, что готов к этому. Наступает такой момент — и принимаешь решение. Нет какого-то особенного рубежа, который мне еще нужно преодолеть здесь, чего-то, что меня держит. Просто надо думать, как и когда это будет лучше сделать.

— Кириллу Капризову из «Миннесоты Уайлд» прислали милое письмо, где сказали, что очень ждут его в заокеанской лиге. Если вам что-то подобное пришлют, шансы переманить вас в НХЛ повысятся?

— Я скажу вам так — в такой ситуации я подумаю. В любом случае я после каждого сезона размышляю над тем, как и что лучше сделать в моей карьере.

— В феврале будет год, как сборная России победила на Олимпиаде в Пхенчхане и завоевала первое хоккейное золото за 26 лет. Будете как-то отмечать?

— Да нет, даже не думал об этом. Честно, сейчас не так много времени.

Я не пересматриваю свой гол в финале — в свободное время обычно стараюсь отдохнуть, и чтобы было как можно меньше телевизора и компьютера.

И так этого хватает.

***

К сожалению, в Матче всех звезд команде Никиты победить не удалось: в полуфинале бобровцы одолели коллектив дивизиона Тарасова (где, кстати, выступал Капризов) со счетом 4:3, а вот в решающем матче уступили чернышевцам — 3:4. Тем не менее Гусев оформил на турнире гол+пас — правило «одно-два очка в пользу команды» у него работает как часы.

photo.khl.ru, Андрей Голованов, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов
photo.khl.ru, Андрей Голованов, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Континентальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».