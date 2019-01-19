Ночь бокса: Пакьяо против Бронера. LIVE

Тем временем заканчивается у нас третий раунд. Невероятно унылый поединок. Терпимая американская публика молчит, а в Англии бы уже освистали боксеров, и были бы правы. Что же до происходящего на ринге, то пытается Руис доставать Гевару через корпус, поскольку Альберто очень неплохо закрывает голову. Проходят его удары, но особо урона не наносят.