Ночь бокса: Пакьяо против Бронера. LIVE

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И седьмой раунд забирает Руис. Стали удары Уго плотнее и жестче, но пока все по корпусу. Гевара уже не так высоко держит руки, хотя и провел неплохую двоечку — Руис даже удивился. Как и все зрители, наверное.
Не очень понятная стратегия от Руиса, честно говоря. Он взял и шестой раунд — все-таки Гевара уступает ему вообще во всех компонентах. Но нет от Уго стремления побыстрее закончить это избиение и финишировать Альберто. Мучают и себя, и зрителей.
Судья опять останавливает бой из-за удара Руиса ниже пояса. Для мексиканцев это норма, но в профессиональном боксе не приветствуется.А пятый раунд за Уго: наращивает темп, периодически бьет по воздуху, но иногда получается зажать Гевару.
Попытался Руис в четвертом раунде запереть Гевару в углу, но Альберто удачно увиливает. Но и повеселее конечно пошло. У самого Гевары дошли до цели несколько ударов, а Руис внушительной длительной серией чуть вновь не отправил соперника на настил. Пока все в одну калитку.
Тем временем заканчивается у нас третий раунд. Невероятно унылый поединок. Терпимая американская публика молчит, а в Англии бы уже освистали боксеров, и были бы правы. Что же до происходящего на ринге, то пытается Руис доставать Гевару через корпус, поскольку Альберто очень неплохо закрывает голову. Проходят его удары, но особо урона не наносят.
Очень пассивен Гевара. Отчаянно пытается искать счастье у канатов, но при этом регулярно получает по корпусу. Руису, кстати, рефери сделал внушение за удар ниже пояса. Второй раунд, без сомнение, остался за Руисом.
Видно, что злится Руис. Для него логично сегодня закончить поединок как можно быстрее. Гевара ничего не может ему пока противопоставить. А в бою, напомним, десять раундов... Первый остался за претендентом.
Отходит Гевара к канатам и старается защищаться, но Руис уже на первых минутах отправляет соотечественника в легкий нокдаун правым боковым.
Бой начался! Разумеется, разочарование для Руиса, поскольку рассчитывал он биться за пояс.
Открывает вечер бой двух мексиканец — Альберто Гевара против Уго Руиса. Изначально Руис должен был сразиться Джеком Топорой за вакантный титул WBA в полулегком весе, но его соперник не сделал вес, и Гевара вышел на замену.
Файткард вечера выглядит следующим образом: Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер (Бой за титул WBA Regular в полусреднем весе);
Баду Джек — Маркус Браун (Бой за титул WBC Silver в полутяжелом весе);
Альберто Гевара — Уго Руис;
Рауши Уоррен — Нордин Убаали (Бой за вакантный титул WBC в легчайшем весе);
Джордж Камбосос-мл — Рэй Перес;
Дженайзис Либранза — Карлос Буитраго;
Джайар Айнсон — Джонатан Стил;
Десмонд Джермон — Кэнтони Миллер;
Дестайн Батлер — Дэвид Пэйн.
Начало мероприятия запланировано на 05:00 мск.
Приветствуем всех любителей бокса! В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит вечер профессионального бокса, в рамках которого бьются между собой чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер.