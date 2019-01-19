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Сычев на льду и танцы под Лободу: старт Матча всех звезд КХЛ

Как дивизион Чернышева победил в «Мастер шоу» Матча звезд КХЛ

Танец олимпийских чемпионов под Лободу, свадьба енотов, татарский язык Рене Фазеля и попытка Дмитрия Сычева забить футбольный мяч в хоккейные ворота — «Газета.Ru» рассказывает о сумасшедшем старте Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги.

В Казани стартовала заключительная часть Недели всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — с участием самых популярных игроков, которых выбрали болельщики, СМИ, а также департамент проведения соревнований КХЛ.

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Хоккеистов ждали шесть конкурсов на индивидуальное мастерство — скорость, силу броска, надежность в воротах, — а перед этим зрителей развлекали самыми невероятными способами.

В лобби самого ближайшего к «Татнефть-Арене» отеля можно было заметить огромную енотиху в свадебной фате.

Как выяснилось, чуть раньше у нее прошла свадьба с талисманом Детской следж-хоккейной лиги енотом Фырком. В свидетелях оказались маскот петербургского СКА Конь Огонь и олениха Виктория из нижегородского «Торпедо». Торжественное мероприятие посетили, кажется, все талисманы клубов КХЛ. Более сумасшедшего начала дня сложно себе представить.

Тем временем в недрах арены шли последние приготовления к Мастер-шоу. Игроки СКА во главе с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым активно разминались под руководством физиотерапевта.

Судя по всему, хоккеистов неплохо мотивировала гора материала, заготовленного специально для их конкурсов.

Где-то в соседнем коридоре, кажется, сотня людей отрабатывала синхронные движения руками.

Как выяснилось позднее, именно эти ребята открывали вечер своим выступлением, и их было даже не 100, а 400.

К световому шоу присоединились и болельщики — каждому раздали по браслету, который мигал разными цветами и с различной периодичностью в такт музыке.

На этом танцы не закончились.

Судьи этого хоккейного вечера тоже решили представить себя зажигательным танцем

— благо, все они были девушками, и ритмичные движения в их исполнении выглядели вполне неплохо.

Приветственное слово президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля тоже оказалось под стать всему мероприятию довольно забавным.

«Дорогие друзья!» — неожиданно воскликнул функционер на русском, вызвав шквал аплодисментов. Выждав театральную паузу, Фазель добавил «И подруги»,

чем окончательно покорил публику, которая ударилась в хохот.

«Привет, привет, Казань! Желаю вам удачи, успехов и любви. Рахмат», — так была произнесена, вероятно, самая короткая речь Фазеля в его 26-летней карьере (он говорил на русском), но точно одна из самых успешных.

Представление игроков тоже получилось внушительным: все 400 человек, открывавших вечер массовым танцем, остались на льду и выстроились в живой коридор, чтобы хоккеист мог проехать по нему к своей команде.

И начались конкурсы — на самый быстрый круг, самую надежную защиту, самый сильный бросок, отдельно — на самый точный. Были и командные соревнования — например, хоккейный биатлон, где все игроки должны были пройти полосу препятствий, а затем поразить шайбой пять мишеней.

Однако ни один конкурс не прошел полностью по плану — кто-то из игроков постоянно начинал чудить.

Во время «Надежной защиты» вратарь Юлиус Гудачек просто бросил клюшку и краги и неожиданно увлек в танец девушку, которая до этого уже трижды ему забила. Способ оказался довольно действенным — четвертую шайбу словак не пропустил.

Танцевал Гудачек и с партнерами по команде, включая олимпийских чемпионов Никиту Гусева и Вадима Шипачева, — уже в самом конце конкурса заиграла песня Лободы «Суперзвезда», и голкипер не смог удержаться от тверка.

Вратарь Константин Барулин решил поразить фанатов неожиданным появлением во фраке и шляпе. Почему бы и нет? Это Матч всех звезд, надо зажигать.

«Фасончик хороший. Идею предложила моя жена, а я хотел порадовать фанатов, заставить их улыбнуться. Как и в хоккее, нужно удивлять на Матчах звезд каждый раз», — отметил Барулин после своего выступления.

Зажигали в этот вечер не только хоккейные звезды, но и футбольные. Бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев внезапно вылетел на лед с мячом и попытался протолкнуть его в ворота. Голкипер не растерялся и прыгнул на снаряд всем телом, имитируя поведение футбольных вратарей.

В общем на льду творился форменный сабантуй. Приведем сухую статистику, чтобы придать хоть какой-то порядок происходящему.

Самый быстрый круг показал Дмитрий Кагарлицкий (московское «Динамо»), в конкурсе вратарей «Надежная защита», где надо было отбить буллиты, победил Игорь Бобков (омский «Авангард»), самый сильный бросок исполнил Александр Елесин (ярославский «Локомотив»), самый точный — Сергей Широков («Авангард»);

Оба командных конкурса «Эстафету» и «Биатлон» выиграла команда дивизиона Чернышева, которая и стала победителем Мастер-шоу, набрав девять очков за все соревнования.

20 января состоится матч хоккейных звезд. В 16:00 начнутся полуфиналы, а финал стартует в 18:15 мск.

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