Кошмар Овечкина: четвертое подряд поражение «Вашингтона»

Привет Овечкину от Барри Тротца

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном игровом дне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2.

Для «столичных» поражение стало уже четвертым подряд – это первая подобная серия неудач «Кэпиталз» с регулярного чемпионата-2016/17.

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Счет в матче был открыт только в третьем периоде. Сначала форвард гостей Джош Бэйли проворно сработал на чужом пятачке, переправив шайбу в ворота Брэйдена Холтби, а еще спустя несколько минут Кэл Клаттербак совершил сумасшедший проход через всю площадку и увеличил преимущество «островитян».

Под конец игры «Вашингтон» давил и всеми силами пытался пробить вратаря «Айлендерс», однако команда Барри Тротца сработала великолепно в плане удержания счета. Вратарь «островитян» Томас Грайсс впоследствии был признан первой звездой дня в НХЛ.

Hug your goalie if you're in first place in your division. pic.twitter.com/UxhMm9ueGl — NHL GIFs (@NHLGIFs) 19 января 2019 г.

Что же до Тротца, то это был первый выездной матч главного тренера «островитян» против своего бывшего клуба, который он в прошлом сезоне привел к победе в Кубке Стэнли.

Столица устроила теплый прием: сначала трибуны громко поприветствовали бывшего наставника аплодисментами, а во время первого рекламного тайм-аута на кубе был показан трогательный видеоролик с лучшими моментами Тротца в «Вашингтоне».

Бывший подопечный Тротца Александр Овечкин даже наклонился к скамейке «островитян», поинтересовавшись, понравился ли тренеру видеотрибьют. Наставник «Айлендерс» утвердительно кивнул головой.

Интересно, что за несколько часов до игры Тротц вместе с помощниками наведался в раздевалку «Вашингтона», где обратился к своим бывшим игрокам, ответив, что они способны второй раз подряд стать чемпионами. Однако, как он заметил, для этого им нужно справиться с «чертовым Островом», намекнув на свою нынешнюю команду.

«Вы можете еще раз выиграть титул, говорю это совершенно искренне, но вам придется справиться с чертовым Островом», — сказал Тротц.

This one was a beauty by Barzy and Bails! #Isles pic.twitter.com/tHmlAC0TJS — New York Islanders (@NYIslanders) 19 января 2019 г.

Овечкин завершил игру с показателем полезности «-1», тремя бросками в створ и двумя силовыми приемами. Его соотечественник Евгений Кузнецов также показал «-1», а еще один россиянин «Вашингтона» Дмитрий Орлов закончил матч с двумя ударами.

Более того, «столичные» за всю игру нанесли только 19 бросков в створ ворот соперника — худший показатель в нынешнем сезоне.

Четыре поражения подряд не слишком сильно задвинули амбиции «Кэпиталз». Команда продолжает находится в тройке лидеров Столичного дивизиона, уступая лидирующему «Айлендерс» с Тротцом лишь одно очко.

Провал Панарина и безнадега Бобровского

Не задался день и у россиян из «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского и Артемия Панарина. «Коламбус» дома уступил «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:4.

Счет в начале первого периода открыл нападающий гостей Томаш Татар, который впоследствии укрепил преимущество «Канадиенс» благодаря дублю. На 46-й минуте «жакеты» усилиями Оливера Бьеркстранда одну шайбу отыграли, однако на большее хозяев не хватило. В концовке встречи две шайбы забросил форвард «Монреаля» Йоэль Армиа, установив окончательный счет.

Российский вратарь «Джекетс» Бобровский и вовсе не появился на льду, уступив место в стартовом составе Йоонасу Корписало, с которым «Коламбус» ранее одержал четыре победы подряд.

Финский вратарь в очередной раз играл сверхнадежно и отразил 22 броска из 25, наверняка дав Бобровскому новую пищу для размышлений по поводу возможного ухода из «Коламбуса».

При первом пропущенном голе весомая доля ответственность легла на плечи Панарина. Российский форвард потерял шайбу в средней зоне, а позднее не успел заблокировать дальний бросок, что привело к отскоку и добиванию. Завершил игру Панарин с показателем «-1».

Для «Коламбуса» это поражение стало третьим в сезоне. Команда Джона Тортореллы уверенно идет в лидерах Столичного дивизиона, дыша в спину «Айлендерс».

Малкин укротил «койотов»

«Питтсбург Пингвинз» гостил в Глендейле у одного из аутсайдеров Тихоокеанского дивизиона «Аризоны Койотс». Встреча завершилась победой «Пингвинз» в овертайме со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юусо Рииккола, Джейк Гюнцель и Фил Кессел, а «койоты» ответили голами в исполнении Клейтона Келлера и Дерека Степана.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, потихоньку обретающий стабильность, отметился результативной передачей.

На его счету также шесть бросков в створ и 80% выигранных вбрасываний. У соотечественника Малкина из «Аризоны» Ильи Любушкина получилась не лучшая его игра: показатель полезности «-1», два броска, пять силовых приемов и три блок-шота.

Прервала серию из семи матчей без побед «Флорида Пантерз». Дома «коты» одержали победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 3:1, а российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов заработал показатель полезности «+1», хотя результативными действиями отметиться не смог.

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке переиграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3. Для «накерс» эта победа стала второй в шести крайних матчах, а «мечи» потерпели четвертое поражение из пяти.

Результаты всех матчей игрового дня в НХЛ:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Монреаль Канадиенс» – 1:4

«Флорида Пантерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:1

«Каролина Харрикейнз» – «Оттава Сенаторз» – 1:4

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 0:2

«Аризона Койотс» – «Питтсбург Пингвинз» – 2:3 (ОТ)

«Калгари Флэймз» – «Детройт Ред Уингз» – 6:4

«Ванкувер Кэнакс» – «Баффало Сэйбрз» — 4:3

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