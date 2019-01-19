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Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
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Россия — Македония
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В борьбе за настроение: Россия обыгрывает Македонию. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по гандболу Россия — Македония

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На мужском чемпионате мира по гандболу сборная России в утешительном полуфинале за 13-16 места встречается с Македонией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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31

Стартует второй тайм!

30

Со счетом 17:14 уходим на перерыв! Удалось собраться нашим ребятам под конец первой половины игры, это радует. Хотя и ошибки, конечно, присутствуют. Отдохнем немного, после чего вернемся.

29

И тут же второй заколачивает Сергей Марк! Каков юноша!

29

Косоротов в красивом обыгрыше обошел полевых игроков сборной Македонии, высоко выпрыгнул и пробил угол вратаря соперника — 16:12.

27

А вот это уже практически приговор — 15:11 делает счет Житников! Устали македонцы.

25

И теперь уже македонский коллега Киреева проявляет чудеса реакции. Ногой отбивает плотный выстрел от Дибирова.

23

Как же хорош на голкипер сегодня! Берет Киреев пенальти, после чего отражает опаснейший удар македонских гандболистов. 13:11.

21

Ведем »+2» большую часть первого отрезка игры, но никак не получается закрепить преимущество.

19

Ну и тайм-аут пошел на пользу македонцам. 11:10 уже счет.

17

10:8 повели! Подействовали слова Кокшарова, который сетовал на то, что разладилась игра в атаке. Но и по-прежнему очень медленно все.

15

Главный тренер нашей команды Эдуард Кокшаров призывает играть «по секторам». Не слишком он доволен.

14

До двух мячей сократили отставание македонские гандболисты — 6:8 проигрывают. А все удачные действия сборной России немецкие трибуны встречают овациями!

12

Уже вынуждены отыгрываться македонцы. Дибиров у нас, конечно, сегодня фантастически хорош: обводки, дриблинг — все на месте.

10

И какой камбек! За считанные секунд делаем счет 7:4 в нашу пользу! Очень легко поймали македонцев на ошибках, а в реализации не подкачали.

08

Удалось россиянам сравнять счет благодаря успешным действиям Житникова, но спустя минуту вновь вышли вперед македонцы.

05

Опять впереди македонцы — 3:2. Очень медленно протекает игра, команды преимущественно огрызаются контратаками. Видно, что устали спортсмены за такой долгий турнир.

03

Вышли вперед македонцы на первых минутах, но в эффектной контратаке сравнили наши гандболисты счет — 1:1.

01

Матч начался! Поехали!

14:50

Сегодняшний матч пройдет за Президентский кубок.

14:45

У Македонии, к слову, две победы и три поражения на турнире. Однако выглядит сегодня фаворитом российская команда.

14:40

Напомним, что наша команда уже лишилась шансов на выход из группы, где мы одержали только одну победу.

14:35

Начало матча в 15.00 мск.

14:30

На чемпионате мира по гандболу сборная России играет в полуфинале утешительного плей-офф за 13-16 места с Македонией. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.