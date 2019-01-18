Отомстить обидчикам: Кличко вернется на ринг

Постепенно обретают под собой почву слухи о возвращении в бокс Владимира Кличко. 42-летний бывший чемпион мира по трем версиям (WBA, IBF и WBO), как сообщил авторитетный журнал The Ring, ведет переговоры со стриминговой платформой DAZN.

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Если Кличко-младший подпишет контракт, он будет рассчитан на три боя, причем ожидается, что среди них будут поединки с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, которым Владимир уступил в двух своих последних боях в профессиональной карьере.

Сообщается, что украинец обсуждал контракт напрямую с мажоритарным акционером DAZN Леонидом Блаватником, родившимся в Одессе и владеющим состоянием в $20 млрд.

Как сообщает источник журнала, после согласования сделки 42-летний боксер проведет первый после возвращения бой с соперником среднего уровня.

Ну а дальше как раз и начнется самое интересное. Ожидается, что вторым соперником Владимира Кличко станет Тайсон Фьюри.

Они сошлись на ринге Дюссельдорфа 6 апреля 2015 года, причем на кону были сразу пять чемпионских поясов: WBA, IBF, WBO и менее престижные IBO и The Ring.

Бой получился не слишком зрелищным. Фьюри отдал сопернику инициативу и действовал строго вторым номером, в то время как украинец пытался атаковать соперника с дальней дистанции, но не особенно в этом преуспевал.

Поединок изобиловал вязкими клинчами, из которых рефери периодически приходилось разнимать соперников. В девятом раунде Фьюри двумя жесткими ударами потряс украинца, но тот не получил нокдауна, а в 11-м раунде с британца за удар по затылку сняли очко.

Тем не менее Кличко очевидно проигрывал бой, а потому весь 12-й раунд старался нокаутировать оппонента, в чем не преуспел и уступил единогласным решением всех трех арбитров.

В 2015 и 2016 годах запланированный реванш дважды отменялся, причем во втором случае из-за проваленного Фьюри допинг-теста, показавшего наличие в организме спортсмена кокаина.

Впрочем, с тех пор британец избавился от пагубной привычки, вернулся на ринг и провел в конце 2018 года феноменальный по драматизму бой с также непобедимым до сих пор американцем Деонтеем Уайлдером.

Тот поединок был примечателен огромным количеством попаданий соперников, а также тяжелейшим нокдауном, в котором оказался Цыганский король (прозвище Фьюри) в 12-м раунде.

Собственно, практически все думали, что это полноценный нокаут, однако несгибаемый британец очень быстро пришел в себя и продолжил сражение, закончившееся ничьей (по одному арбитру отдали победу каждому из боксеров, а в записке третьего была зафиксирована ничья).

Теперь поединок Фьюри с Кличко-младшим может стать очень интересным и — главное — рейтинговым событием в мире бокса.

Впрочем, и третий потенциальный соперник украинца не менее интересен. Энтони Джошуа, тоже не побежденный ни на тот момент, ни на до сих пор, в 2017 году был последним, кто встретился с Кличко на ринге.

29 апреля на лондонском легендарном футбольном стадионе «Уэмбли» боксеры выдали шикарное зрелище. После осторожного начала британец отправил Владимира в нокдаун в пятом раунде, но украинец ответил тем же в шестом.

После этого в обоюдоостром поединке боксеры забирали примерно равное количество раундов, но в 11-м Кличко пропустил могучий удар, оказался в тяжелом нокдауне, впав в состояние грогги.

Украинец поднимался дважды, но рефери в ринге вынужден был остановить схватку, когда она превратилась в одностороннее избиение со стороны Джошуа.

Теперь возможный реванш вполне может собрать большую кассу, тем более Джошуа владеет титулами чемпиона мира IBF, WBA Super, WBO и IBO.

Что касается DAZN, то это британская компания, которая реализует за платные подписки трансляции спортивных мероприятий. Компания работает в Австрии, Германии, Японии, Канаде, США, Испании и Бразилии.

В августе 2018 года португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире амбассадором DAZN.

Задачи футболиста — продвижение компании на нынешних рынках, а также на территориях, на которые компания планирует выйти в будущем, контракт португальца с DAZN рассчитан на 2,5 года.

17 октября чемпион мира по версиям WBA Super и WBC мексиканец Сауль Альварес подписал контракт с DAZN на рекордную для мира спорта сумму в $365 млн.

Кроме того, осенью DAZN заключила соглашение на $1 млрд с английской промоутерской компанией Matchroom sport на трансляцию как минимум 32 боксерских поединков в США.

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