Возраст, кокаин, предательство: зачем Карпин взял Еременко

Экс-полузащитник московского «Спартака» Роман Еременко стал игроком «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт донского клуба. Футболист подписал контракт с новой командой на 2,5 года.

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Напомним, что до этого 31-летний Еременко помимо «Спартака» выступал за такие команды, как финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», а также московский ЦСКА и казанский «Рубин». В своем последнем клубе до перехода в «Ростов» хавбек выступал с 10 августа 2018 года, где он решил возобновить карьеру после окончания дисквалификации за употребление кокаина.

Однако в стане красно-белых Еременко провел меньше полугода и сыграл за команду всего четыре матча в текущем сезоне во всех турнирах. В итоге 8 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом.

Отметим, что он только за три неполных сезона в армейском клубе в чемпионате России провел 59 матчей, в которых забил 19 голов и отметился 31 передачей. А по итогам сезона 2014/15, выступая за ЦСКА, и вовсе был признал лучшим игроком чемпионата по версии лиги. По одной из версии, между ЦСКА и Еременко даже существовала договоренность, согласно которой футболист должен был вернуться в стан армейцев после отбытия дисквалификации. Но игрок решил перейти в «Спартак».

Известный российский специалист Игорь Гамула после появления новости о переходе полузащитника Романа Еременко в ростовскую команду выразил мнение, что новичок дончан сможет усилить игру команды. По мнению тренера, «Спартак» зря расторг соглашение с финским хавбеком.

«Еременко послужит хорошим усилением для «Ростова». Карпин знает, что делает. Есть лишь один нюанс в плане лимита, так как Роман все же является иностранцем. «Спартак» зря отпустил его, Еременко не раскрыл весь свой потенциал и не успел показать, на что способен», — приводит слова Гамулы Sport24.

Также свое мнение относительно подписания Еременко контракта с «Ростовом» высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, который тренировал футболиста в киевском «Динамо» с 2009 по 2010 год. Специалист заявил, что в украинской команде он был доволен человеческими и спортивными качествами игрока.

«У Романа была двухгодичная дисквалификация, из-за которой он утратил игровой тонус, но это очень опытный и квалифицированный футболист с профессиональным отношением к делу. Тренируя его в киевском «Динамо», я был доволен его человеческими и спортивными качествами. Прекрасный игрок хорошего уровня», — сказал Газзаев.

Также он заверил, что Еременко является хорошим приобретением для «Ростова».

«Уверен, что он поможет «Ростову», это хорошее для клуба приобретение. Почему не пригодился другим командам? Каждый тренер выбирает игрока под свою тактическую схему и умение футболиста интегрироваться в коллектив и действия клуба», — добавил Газзаев в интервью «Чемпионат.com».

Примечательно, что Ростов-на-Дону для Романа можно назвать не чужим городом, так как его отец Алексей Еременко родился в Новочеркасске (Ростовская область) и начинал футбольную. карьеру в «Ростсельмаше» (ныне – «Ростов»). А родной брат Алексей, который также является профессиональным футболистом, родился в Ростове-на-Дону.

Однако едва ли сам Еременко хотел, чтобы его карьера после дисквалификации развивалась таким образом и он оказался в «Ростове». В первом своем интервью после подписания контракта со «Спартаком» футболист заявлял, что он испытывает большую радость от того, что оказался в стане красно-белых.

«Испытываю радость. Большую радость! Выбрал 26-й номер, потому что это дата рождения моей средней дочки.

Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции», — говорил Еременко пресс-службе «Спартака».

Кстати, для агента полузащитника Марко Трабукки расторжения московским «Спартаком» контракта с его клиентом стало полной неожиданностью. Специалист не знал о решении красно-белых. Трабукки назвал Еременко одним из самых выносливых игроков чемпионата России.

«Конечно, для нас стало это неожиданностью. Сегодня сразу после медосмотра юрист «Спартака» сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт. Роман успешно прошел медосмотр. На тесте по выносливость он пробежал на километр больше Зобнина — одного из самых выносливых игроков чемпионата», — говорил Трабукки «СЭ».

В свою очередь, главный тренер «Спартака» Олег Кононов сразу после объявления о разрыве контракта с игроком, рассказал, почему футболист оказался не нужен «Спартаку».

«Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы», — говорил Кононов официальному сайту «Спартака».

Теперь Еременко будет играть под руководством Валерия Карпина, который до этого не только выступал в стане красно-белых, но и тренировал «Спартак». Возможно, этот общий факт из их биографий поможет игроку и специалисту довольно быстро найти взаимопонимание.

Отметим, что Еременко помимо клубной карьеры выступал за сборную Финляндии и трижды признавался футболистом года в этой стране.

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