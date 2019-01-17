Все или ничего: Шарапова обыгрывает Возняцки. LIVE

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Двойную совершает Мария в первом розыгрыше на своей подаче! 0:15!
Не попадает по задней линии Шарапова. Берет стартовый гейм на во втором сете Каролина.
Две ошибки подряд у Маши на приеме. 30:40!
30:30. Помогла Возняцки подача.
Начался второй сет. 15:15 на подаче Каролины!
Закрывает крышу на корте. Начал накрапывать дождь.
Решающим ударом попадает Мария! Берет первый сет Мария. 6:4!
Слева с игры не попадает Мария. 40:30!
Двойную совершает Шарапова. 40:15!
40:0! Тройной сетбол у Марии.
Шииииикарная вторая подача по центру получается у Марии! И завершила розыгрыш убойным ударом слева у сетки.
15:0!
На первый сет подает Мария.
Реализовала второй брей Мария после счета 40:30. Шарапова повела — 5:4! А Возняцки проиграла три гейма подряд, с датчанкой такое редко происходит.
Заработала два брейк-пойнта Мария после второй подачи Возняцки. У россиянки прошел хороший диагональный удар.
Переиграла соперницу Шарапова, усилив игру слева. 30:15 в пользу Марии.
15:15!
Опять развела соперницу по углам Мария. 15:0 в пользу Шараповой на подаче Каролины!
Сравняла счет Мария! 4:4!
Суперподача получается у Марии наконец-то! 40:15!
30:15!
Отличный кросс проходит у Марии. 30:0!
15:0 повела Мария после долгого розыгрыша! Там были и удары под заднюю линию и свечи. В итоге у нее прошел отличный удар в левый угол.
Рискнула Возняцки на второй подаче и совершила двойную. Вернула брейк Мария. Счет стал 4:3 в пользу датчанки!
Каролина занервничала и неточно сыграла. Брейк-пойнт у Шараповой в седьмой гейме.
30:30!
После второй подачи Возняцки Шараповой достаточно было двух ударов, чтобы отправить мяч в пустой угол! 30:15 ведет Мария.
Хорошая атака получилось у Марии на подаче соперницы. 15:15! Вперед, Маша!
Взяла гейм Мария. 4:2!
В аут отправляет мяч Возняцки после подачи Шараповой! 40:0!
30:0! В последнем розыгрыше растерзала Шарапова свою соперницу ударами. Не достала из левого угла мяч Каролина!
Выигрывает все-таки Каролина гейм. Две отличные подачи у нее еще прошли!
Хороший прием получается у Марии. 30:30!
30:15.
Возняцки делает эйс! 15:15!
Обмен ударами заканчивается попадание в аут со стороны Каролины. 0:15 уступает датчанка на своей подаче.
Не попала по задней линии Шарапова. Обидно! Брейк делает Возняцки. 3:1 в пользу датчанки.
Грамотно развела в который раз Шарапова соперницу по углам, но в пустой корт не попала. Меньше у нее.
Не попала Каролина по задней линии. 40:40!
Двойную совершает Мария! Эх! 30:40 уступает на своей подаче.
Не получается удар слева у Марии. 30:30!
В аут попадает Каролина. 30:15!
15:15 на подаче Марии.
Впервые на задней линии, в обмене ударами победу одержала Возняцки.
Пока берут свою подачу спортсменки. 2:1 в пользу датчанки.
Шарапова попадает в сетку после удара справа! 40:15 уступает в гейме.
30:15!
Отличная вторая подача по центру получается у Возняцки. Не справилась с ней Мария и попала в сетку. 30:0 в пользу датчанке!
Шарапова завершает гейм подачей на вылет. 1:1!
Развела в двух подряд розыгрышах свою соперницу по углам. 40:0!
Долгий первый розыгрыш на подаче Марии заканчивается победой россиянки. На задней линии пока хорошо действует Шарапова. 15:0!
Датчанка все-таки берет гейм. У нее получилась хорошая вторая подача. Возняцки повела 1:0.
Возняцки опять сравнивает.
Хороший удар по линии справа проходит у Марии. Теперь у нее больше.
А у нас прошли два быстрых розыгрыша. В третий раз 40:40.
Отличный укороченный прошел у Марии. Ровно.
Больше у Возняцки.
Мария получила брейк-пойнт после хорошего удара по линии. Но счет почти сразу стал ровно после отличной подачи Возняцки.
Двойную допускает Возняцки. Ух! Ровно.
Ошибается датчанка. Пока у нас гейм состоит из классных ударов и ошибок.
Отлично рванула к сетке Возняцки. 40:15 в ее пользу.
Начался матч. 15:15 пока!
Шарапова победила в Австралии в 2008 году, а Возняцки — в 2018-м.
Прошла жеребьевка. Мария победила в жребии, она выбрала приём.
Выходят теннисистки на корт по коридору чемпионов.
Начало матча запланировано на 7.30 мск.
Доброе утро, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга на Australian Open, в котором встречаются россиянка Мария Шарапова и датская теннисистка Каролина Возняцки.