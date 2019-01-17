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Все или ничего: Шарапова обыгрывает Возняцки. LIVE

Онлайн матча 3-го круга на Australian Open Шарапова - Возняцки

Российская теннисистка встречается с датчанкой Каролиной Возняцки в третьем круге Australian Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Трансляция
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08:42

Двойную совершает Мария в первом розыгрыше на своей подаче! 0:15!

08:41

Не попадает по задней линии Шарапова. Берет стартовый гейм на во втором сете Каролина.

08:40

Две ошибки подряд у Маши на приеме. 30:40!

08:39

30:30. Помогла Возняцки подача.

08:38

Начался второй сет. 15:15 на подаче Каролины!

08:36

Закрывает крышу на корте. Начал накрапывать дождь.

08:34

Решающим ударом попадает Мария! Берет первый сет Мария. 6:4!

08:34

Слева с игры не попадает Мария. 40:30!

08:34

Двойную совершает Шарапова. 40:15!

08:33

40:0! Тройной сетбол у Марии.

08:32

Шииииикарная вторая подача по центру получается у Марии! И завершила розыгрыш убойным ударом слева у сетки.

08:31

15:0!

08:30

На первый сет подает Мария.

08:28

Реализовала второй брей Мария после счета 40:30. Шарапова повела — 5:4! А Возняцки проиграла три гейма подряд, с датчанкой такое редко происходит.

08:27

Заработала два брейк-пойнта Мария после второй подачи Возняцки. У россиянки прошел хороший диагональный удар.

08:27

Переиграла соперницу Шарапова, усилив игру слева. 30:15 в пользу Марии.

08:25

15:15!

08:25

Опять развела соперницу по углам Мария. 15:0 в пользу Шараповой на подаче Каролины!

08:24

Сравняла счет Мария! 4:4!

08:23

Суперподача получается у Марии наконец-то! 40:15!

08:23

30:15!

08:23

Отличный кросс проходит у Марии. 30:0!

08:22

15:0 повела Мария после долгого розыгрыша! Там были и удары под заднюю линию и свечи. В итоге у нее прошел отличный удар в левый угол.

08:18

Рискнула Возняцки на второй подаче и совершила двойную. Вернула брейк Мария. Счет стал 4:3 в пользу датчанки!

08:17

Каролина занервничала и неточно сыграла. Брейк-пойнт у Шараповой в седьмой гейме.

08:16

30:30!

08:15

После второй подачи Возняцки Шараповой достаточно было двух ударов, чтобы отправить мяч в пустой угол! 30:15 ведет Мария.

08:14

Хорошая атака получилось у Марии на подаче соперницы. 15:15! Вперед, Маша!

08:14

Взяла гейм Мария. 4:2!

08:13

В аут отправляет мяч Возняцки после подачи Шараповой! 40:0!

08:12

30:0! В последнем розыгрыше растерзала Шарапова свою соперницу ударами. Не достала из левого угла мяч Каролина!

08:10

Выигрывает все-таки Каролина гейм. Две отличные подачи у нее еще прошли!

08:09

Хороший прием получается у Марии. 30:30!

08:09

30:15.

08:08

Возняцки делает эйс! 15:15!

08:07

Обмен ударами заканчивается попадание в аут со стороны Каролины. 0:15 уступает датчанка на своей подаче.

08:06

Не попала по задней линии Шарапова. Обидно! Брейк делает Возняцки. 3:1 в пользу датчанки.

08:05

Грамотно развела в который раз Шарапова соперницу по углам, но в пустой корт не попала. Меньше у нее.

08:04

Не попала Каролина по задней линии. 40:40!

08:03

Двойную совершает Мария! Эх! 30:40 уступает на своей подаче.

08:03

Не получается удар слева у Марии. 30:30!

08:02

В аут попадает Каролина. 30:15!

08:02

15:15 на подаче Марии.

08:01

Впервые на задней линии, в обмене ударами победу одержала Возняцки.

07:59

Пока берут свою подачу спортсменки. 2:1 в пользу датчанки.

07:58

Шарапова попадает в сетку после удара справа! 40:15 уступает в гейме.

07:57

30:15!

07:56

Отличная вторая подача по центру получается у Возняцки. Не справилась с ней Мария и попала в сетку. 30:0 в пользу датчанке!

07:55

Шарапова завершает гейм подачей на вылет. 1:1!

07:54

Развела в двух подряд розыгрышах свою соперницу по углам. 40:0!

07:53

Долгий первый розыгрыш на подаче Марии заканчивается победой россиянки. На задней линии пока хорошо действует Шарапова. 15:0!

07:51

Датчанка все-таки берет гейм. У нее получилась хорошая вторая подача. Возняцки повела 1:0.

07:51

Возняцки опять сравнивает.

07:50

Хороший удар по линии справа проходит у Марии. Теперь у нее больше.

07:49

А у нас прошли два быстрых розыгрыша. В третий раз 40:40.

07:49

Отличный укороченный прошел у Марии. Ровно.

07:48

Больше у Возняцки.

07:47

Мария получила брейк-пойнт после хорошего удара по линии. Но счет почти сразу стал ровно после отличной подачи Возняцки.

07:46

Двойную допускает Возняцки. Ух! Ровно.

07:45

Ошибается датчанка. Пока у нас гейм состоит из классных ударов и ошибок.

07:45

Отлично рванула к сетке Возняцки. 40:15 в ее пользу.

07:44

Начался матч. 15:15 пока!

07:40

Шарапова победила в Австралии в 2008 году, а Возняцки — в 2018-м.

07:37

Прошла жеребьевка. Мария победила в жребии, она выбрала приём.

07:35

Выходят теннисистки на корт по коридору чемпионов.

07:25

Начало матча запланировано на 7.30 мск.

07:20

Доброе утро, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга на Australian Open, в котором встречаются россиянка Мария Шарапова и датская теннисистка Каролина Возняцки.