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«Не заслуживает реванша»: Хабиб осадил Конора

Нурмагомедов заявил, что Макгрегор не заслуживает реванша с ним

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, заявил, что Конор Макгрегор не заслуживает права на реванш после поражения сдачей на шоу UFC 229.

17 января Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прошелся по своему ирландскому оппоненту и визави в легком весе Конору Макгрегору, которого победил 6 октября в рамках вечера боев UFC 229, став первым российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Реванш с Макгрегором? А за что? Я считаю, он не заслуживает реванша. Он много говорит? Он и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в клетке,

— ответил Хабиб на вопрос о возможном повторном поединке во время интервью TMZ. — Что дальше в моей карьере? Мы ждем решения Атлетической комиссии Невады – и тогда примем решение».

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Напомним, что бой Нурмагомедова с Макгрегором закончился скандалом. Ирландец сдался в четвертом раунде, когда был пойман на защемление шеи, а после того как спортсменов развели по разным сторонам октагона, случилось все самое интересное.

Хабиб неожиданно перерыгнул заграждение и бросился в толпу зрителей к секундантам своего соперника, вступив в короткую схватку с тренером Конора по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом.

В это время Макгрегор внутри октагона успел подраться сразу с тремя друзьями Хабиба, в том числе двоюродным братом Абубакаром, которому поставил фингал под глазом.

Поведение обоих спортсменов стало причиной разбирательств Атлетической комиссии штата Невада (бой проходил в Лас-Вегасе), одной из самых суровых в США.

Сначала Нурмагомедову даже не вручили чемпионский пояс и не выплатили миллионный гонорар за поединок, хотя впоследствии эта ситуация и разрешилась.

Тем не менее решение в отношении санкций в адрес бойцов не вынесено до сих пор, и обоих могут ждать штраф и дисквалификация на несколько месяцев.

Впрочем, каким бы ни был вердикт членов Атлетической комиссии Невады, на карьеры бойцов глобально он не повлияет никоим образом.

В данный момент вовсю идут обсуждения того, какими будут следующие поединки Хабиба и Конора и в каком формате они пройдут.

О реванше Макгрегор заговорил сразу после боя, однако ни россиянин, ни его команда не выказывали такого немедленного желания, всячески демонстрируя презрение к поверженному оппоненту и припоминая тому многочисленные оскорбления, отпущенные Конором в адрес Хабиба и его родственников до боя.

Шли разговоры о возможном боксерском поединке россиянина с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим, ранее победившим нокаутом по правилам бокса Макгрегора в бою, который позволил его участникам заработать десятки миллионов долларов.

Правда, всерьез в возможность встречи Хабиба с Мэйвезером на ринге или — тем более — в октагоне никто особенно не верит.

Глава UFC Дана Уайт рассуждает о возможных соперниках для россиянина и называет несколько фамилий возможных соперников для двух главных звезд легкого веса, предрекая их реванш в ближе к концу 2019 года.

«Все хотят увидеть этот бой. Но сначала нам нужно заключение комиссии. Затем нужно разобраться, что к чему в легком дивизионе. Поднимется ли в него Макс Холлоуэй? Что с Тони Фергюсоном? — рассказывал Уайт недавно тому же TMZ.

Конечно, Хабиб и Конор должны выиграть по бою. Еще мы посмотрим, как надолго их отстранят. Но если все пойдет по плану, этот бой пройдет в 2019».

Третьей неизвестной в этом уравнении является Фергюсон, чей бой с Нурмагомедовым срывался уже четыре раза, причем каждый из бойцов был причиной отмены поединка дважды.

Фергюсон вполне может стать следующим соперником Хабиба в легком дивизионе, и это противостояние со спортивной точки зрения может получиться куда более интересным, чем с ирландцем.

При этом возможен вариант, при котором Тони сначала сразится с Конором, а победитель этого боя уже получит право на сражение с Хабибом за титул, если тот, конечно, сам одержит победу в поединке, например, с тем же Холлоуэем.

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