Польза от допинга: россиянину отдадут олимпийскую медаль

Грузинский борец вольного стиля в тяжелой весовой категории до 120 кг Давит Модзманашвили наказан за нарушение антидопинговых правил на летних Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. Допинг-проба спортсмена дала положительный результат на наличие запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона. Таким образом, результаты спортсмена на Олимпиаде 2012 года будут аннулированы.

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На Играх в Лондоне Модзманашвили стал серебряным призером, одолев в полуфинальном поединке российского борца Биляла Махова.

Решением Международного олимпийского комитета (МОК) награда будет передана 31-летнему россиянину, который вместе с Комейлу Гасеми из Ирана завоевал бронзу.

В связи с тем, что Модзманашвили уступил именно Махов, серебряная медаль достанется российскому спортсмену.

При этом представители МОК уже сообщили, что на данный момент награда Махову еще не передана. Передача медали будет осуществлена только после того, как завершатся все апелляционные процессы.

«Перераспределение медалей не является автоматическим и осуществляется на индивидуальной основе. Как правило, это происходит, когда спортсмены или команды, подвергнутые санкциям, исчерпали все возможности для апелляции и когда все апелляционные процедуры завершены»,

— сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Дегидрохлорметилтестостерон является анаболическим агентом, применение которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), и представляет собой стероидный препарат. Данный анаболик способствует увеличению силы и росту мышечной массы.

Примечательно, что дегидрохлорметилтестостерон наравне с еще одним стероидным препаратом станозололом является наиболее используемым в тяжелой атлетике. Так, за применение стероидов был наказан российский тяжелоатлет Виктор Харченко, дисквалифицированный на два года. Кроме того, допинг-проба казахстанского штангиста Ильи Ильина также дала положительный результат на наличие анаболика, вследствие чего спортсмен был лишен двух золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

Помимо него за употребление дегидрохлорметилтестостерона Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала казахстанцев Алмаса Утешова, Жасулана Кыдырбаева и Ермека Омиртая.

В МОК также отметили, что процесс передачи серебряной олимпийской медали от Модзманашвили к Махову пройдет в течение года со дня окончания расследования в отношении грузинского борца.

«Как только перераспределение медалей будет подтверждено, МОК начнет работу с национальным олимпийским комитетом спортсмена (Махова), чтобы завершить церемонию в течение 12 месяцев, если только спортсмен не решит получить медаль во время следующих Олимпийских игр», — заявили в Международном олимпийском комитете.

Сам Махов заявил, что для него замена бронзовой награды на серебряную не является принципиальной.

«Слухи о возможном положительном допинг-тесте Давита Модзманашвили ходят давно, решение МОК стало новостью. Но, что тогда, что сейчас — у меня одно отношение. Даже если завтра мне отдадут золото, то ничего для меня не изменится, я борюсь и тренируюсь ради тех секунд, когда поднимают мою руку и играет гимн страны», — цитирует ТАСС агента российского борца Тиграна Аваняна, которому Махов оставил сообщение относительно передачи медали.

Кроме того, россиянин отметил, что положительных эмоций от серебра Олимпиады-2012 не испытывает в связи с тем, что выиграл награду только по итогам разбирательств, а не на соревнованиях.

«Потому что мы тренируемся ради тех двух секунд на ковре, когда нам поднимают руку, и ради той минуты на пьедестале, когда звучит наш гимн.

На Олимпиаде в Лондоне этого не было, я там проиграл. И нет разницы, какая медаль будет лежать у меня на полке за 2012 год — ведь важны те эмоции... А какие у меня эмоции? Поражение в полуфинале и победа в схватке за бронзу»,

— приводит слова российского борца «РИА Новости».

На данный момент, по словам Аваняна, россиянин восстанавливается после операции на спине и планирует начать подготовку к олимпийскому сезону, чтобы попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.

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