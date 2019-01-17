Матч престижа: Россия против чемпионов мира. LIVE

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Деревень врывается с передачи Дибирова между двух защитников и поражает девятку, но тут же отвечает Ремили — 13:13.
У сборной Франции впервые в матче выходит полностью основной состав. Вот и посмотрим сейчас. Начинается все с не самого сложного сейва Киреева, который в первом тайме отразил 8 бросков из 20-ти!
Поеееехали! Второй тайм стартовал.
Пусть матч ничего не решает, с хорошим настроением играет сборная России против действующих чемпионов мира. Надо действовать так и во втором тайме и желательно выиграть. А пока отдохнем.
Греби за несколько секунд до сирены сравнивает счет, а мы не успеваем довести атаку до броска — 12:12.
Шкуринский не забивает в нашей атаке, и тренер сборной Франции берет тайм-аут за полминуты до перерыва.
Опытный и звездный Николя Карабатич говорит свое слово, но в ответ Деревень в сложнейшей ситуации поражает ворота Жерара — 11:12! И еще Киреев делает сейв!
Снова не забиваем, кажется, что французы выйдут вперед, но вдруг Деревень совершает перехват на чужой половине поля, где наши остаются втроем против одного Жерара. Сергей Гарпишин — 10:11!
Два броска в нашей долгой атаке отражает Жерар, а в быстром контрвыпаде французов забрасывает Ремили — 10:10.
Вывели французы на бросок Валентина Порта, и тот не промахнулся — 9:10.
Представьте, что вы в «Что? Где? Когда?»: «В составе сборной России отвечает Александр Шкуринский — 8:10!»
А вот Мелвина Ричардсона пока сдержать никак не можем. Идеальное попадание от штанги — 8:9.
Очередной, уже, можно сказать, дежурный сейв Виктора Киреева. Наша атака никак не могла вскрыть французскую оборону, уже была поднята рука арбитра и казалось, что ничего опасного не будет, но Дмитрий Киселёв хитрым броском из-под защитника застал Жерара врасплох — 7:9.
Снова Россию спасает Киреев. После этого французы вяжут нашу атаку, но Деревень находит возможность для сложнейшего броска — 7:8!
Николя Карабатич получает желтую карточку, а Киселёв сравнивает счет — 7:7!
Классная атака Франции, которую мы почти остановили, но Николя Карабатич выдал фантастический скрытый пас Мелвину Ричардсону и тот был точен в упор — 7:6!
Александр Деревень зарабатывает семиметровый, но Венсан Жерар на этот раз прочитал Дибирова!
Расстреливает Киреева Мелвин Ричардсон — 6:6.
Дибиров точен с семи метров — 5:6!
Отменный сейв Киреева и в ответной атаке пенальти на Житникове!
Какой красавец Житников — 5:5!
Киселёв из сложной позиции атаковал и не пробил вратаря, а в ответной атаке французов Киреев тащит в штангу выход один на один!
Не можем забить сами и при этом фолим против Людовика Фабрегаса в площади ворот. Мелвин Ричардсон точен с пенальти — 5:4. Впервые проигрываем.
Третий свой бросок в матче Греби все же смог реализовать, впервые переиграв Киреева — 4:4.
«Вертушкой» обыгрывает Житникова Мелвин Ричардсон и бросает неотразимо — 3:4.
Желтую карточку получил у нас Сергей-Марк Косоротов, атака французов завершилась попаданием в штангу, а в ответ Максим Михайлин вновь увеличил перевес России — 2:4!
Эдуард Кокшаров берет ранний тайм-аут на исходе удаления Дибирова на нашем владении, которое чуть не закончилось потерей (Житников спас уходящий мяч).
Кокшаров заменил голкипера шестым полевым игроком, наша атака шла долго, но закончилась потерей. Успел Киреев вернуться в створ, но Порта вывели на бросок в упор, и тот направил мяч под перекладину — 2:3.
Дибиров становится первым, кто отправляется на две минуты за фол в обороне. Первая атака французов в большинстве завершается могучим броском в перекладину.
Мы не забили, затем Дибиров прочитал маневр Мема и перехватил, но в атаке в момент броска сыграл в игрока, по мнению арбитров.
Минута без голов прошла.
Долго наши атаковали, но так и не забили, в конце концов штанга спасла Францию, зато в ответ Мем после скреста броском со скростью 105 км/ч пробил Киреева — 1:3!
Еще сейв Киреева в упор, а в ответном быстром выпаде Ковалёв забрасывает — 0:3. И фол в атаке у французов в следующем наступлении, поэтому их гол не засчитан.
И снова Киреев выручает сборную России! 3,5 минуты чемпионы мира не могут нам забить! Жаль, что Дмитрий Ковалёв выстрелил мимо ворот.
Классный дальний бросок Сергея Косоротова — 0:2!
Виктор Киреев отражает бросок Валентина Порта, тут же сейв совершает французский голкипер, но Киреев спасает Россию еще раз!
Позиционная атака российской сборной, Дмитрий Житников идет в обыгрыш один в один и прошивает голкипера — 0:1.
Поеееехали! Матч начался.
А вот и соперник по утешительному полуфиналу — Македония уступила Исландии в решающем матче за плей-офф и сыграет с Россией теперь.
Ну и в любом случае, матч против чемпионов мира — возможность показать, что наш не выход во второй групповой раунд — недоразумение.
Сам турнир-то для России не закончится в любом случае. Мы заняли четвертое место в группе и будем играть в плей-офф за 13-16 места с коллегами по несчастью, расположившимися на тех же позициях в остальных подгруппах. Пока соперники неизвестны — во всех секстетах идет упорнейшая борьба за выход в плей-офф в последнем туре.
Очень обидно, что показавшая такой хороший гандбол, проявлявшая характер и проигравшая только раз сборная России уже выбывает из борьбы за медали. Еще обиднее, что мы теряем шансы попасть по итогам ЧМ в олимпийскую квалификацию, куда пробиваются семь сильнейших сборных турнира. Это не последний шанс, но самый реальный.
К сожалению, из-за результатов сегодняшнего дня шансов сборная России пройти во второй раунд мирового форума уже лишилась. Бразилия уверенно разобралась с аутсайдером — объединенной сборной Кореи (35:26). Оставался призрачный шанс, если бы Сербия одолела Германию, но Бундесманншафт выиграла уверенно — 31:23.
Начало решающего для нас боя в 22.30 мск.
В Германии на мужском чемпионате мира по гандболу сборная России в решающем для себя матче групповой стадии встречается с действующими чемпионами мира французами. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.