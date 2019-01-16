Из биатлона в депутаты: Шипулин нацелился на место в Госдуме

Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин может стать депутатом Государственной думы. О возможном участии в довыборах 2019 года на место в российском парламенте сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, биатлонист рассматривает возможность баллотироваться в депутаты после завершения спортивной карьеры.

«Мы много чего с ним обсуждали, и это в том числе. Если он сочтет нужным, он ответит, если он примет решение»,

— сказал Куйвашев на пресс-конференции.

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Также глава региона подчеркнул, что будет поддерживать Шипулина, если тот примет участие в выборах. Чиновник отметил, что на протяжении длительного периода находится со спортсменом в приятельских отношениях.

«Мы с ним действительно дружим, я его поддерживал и буду поддерживать, я считаю, что это уникальный спортсмен, уникальный атлет, который много сделал для развития спорта»,

— добавил губернатор.

Ранее СМИ сообщили о том, что

Шипулин может занять место в Госдуме, взяв на себя полномочия депутата от партии «Единая Россия» Сергея Бидонько. 10 января на пленарном заседании Государственная дума сняла обязанности с Бидонько после того, как тот был назначен вице-губернатором Свердловской области.

«Мы изучим социологию и на основании нее будем принимать решение о выдвижении кандидатов. Если по социологии лучшие результаты будут у Антона Шипулина, значит, кандидатом станет он. Я буду заниматься этими выборами в любом случае, вне зависимости от фамилии кандидата — это мои непосредственные полномочия», — приводит слова Бидонько информационное агентство URA.ru.

В своей карьере 31-летний Шипулин выиграл золото чемпионата мира в 2017 году, а также неоднократно становился призером мировых первенств. После завоевания бронзы на зимних Олимпийских играх-2010 в эстафетной гонке российский биатлонист стал чемпионом Олимпиады в 2014 году, также одержав победу в эстафете.

Летом 2018 года в СМИ распространялись слухи о том, что Шипулин завершит спортивную карьеру, однако он в конечном итоге вошел в состав сборной России в новом сезоне. При этом на этапы Кубка мира в словенской Поклюке, австрийском Хохфильцене и чешском Нове-Место 31-летний биатлонист заявлен не был.

25 декабря Шипулин официально объявил о завершении профессиональной карьеры, а позднее принял участие в последних стартах, выступив на «Рождественской гонке».

Сам спортсмен родился в Тюмени, однако в последние годы проживает в Екатеринбурге. Кроме того, Шипулин иногда проводит свободное время в компании губернатора региона.

«Провели совместную тренировку на лыжах и пообщались с нашим губернатором Евгением Куйвашевым. Могу сказать, что Евгений Владимирович в отличной форме! Круто, когда руководитель региона готов на личном примере показать насколько важно заниматься спортом», — написал Шипулин у себя в инстаграме.

Интересно, что кандидатуру спортсмена на место в Госдуме резко раскритиковал бывший президент Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. В частности, Тихонов обвинил Шипулина в халатности, а также заявил, что тому следовало бы продолжить работу в биатлоне и начать тренерскую деятельность.

«Вы же в свое время царапались за пьедестал, представляли интересы державы, народа, а что вы там представляете? Да избирайтесь ради бога! Когда мне предлагали, я сказал: «Не хочу. Это не для меня, у меня думать есть чем». Никто из них не хочет работать, 11 лет разваливали биатлон, и такие, как Шипулин забыли самое главное — талант принадлежит народу. На тебя потрачены огромнейшие деньги. А ты нашел себе пару тренеров бестолковых и не использовал свой потенциал, который ничуть не хуже, чем у Мартена Фуркада или Йоханнеса Бё. Они трудятся как звери, а Антон нашел себе такой коллектив, где можно управлять самому», — цитирует экс-главу СБР Sport24.

Кроме того, Тихонов раскритиковал Шипулина за то, что тот, по его словам, слишком рано завершил карьеру, а также серьезно снизил требовательность к себе, что повлекло за собой ухудшение спортивной формы и кондиций.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, именно 31-биатлонист должен был стать лидером сборной России в текущем сезоне. При этом он заявил, что Шипулину не место в Госдуме.

«У нас же как, есть удобно, а есть неудобно. У меня на сайте все есть, и как президент я сработал неплохо — 24 золота, немцы, норвежцы за нами, вот это был биатлон! Потому что работала профессиональная команда. Не нравится, не могу — иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя», — подытожил Тихонов.

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