«Мозг преступления»: девушку обвинили в убийстве фигуриста

20 лет тюрьмы

В суде Алма-Аты начались прения сторон по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, который скончался от двух ножевых ранений, пытаясь остановить двух грабителей, один из которых откручивал зеркала с его автомобиля.

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На скамье подсудимых находятся два неудавшихся вора Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, а также девушка последнего — Жанар Толыбаева, которая обвиняется в недонесении о преступлении (к слову, она находится на седьмом месяце беременности).

Прокурор заявил, что вина каждого из них полностью доказана, и потребовал для обоих мужчин по 20 лет лишения свободы.

Напомним, Кудайбергенов проходит по статьям «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Киясов обвиняется в том же самом за исключением кражи: он не снимал зеркала, но нанес Тену смертельные удары ножом, когда тот атаковал Кудайбергенова, пытаясь отстоять свое имущество.

Для Толыбаевой прокурор запросил четыре года лишения свободы.

Обвинение считает, что девушка находилась очень близко от места преступления и была «на страже», но не успела предупредить подельников о приближении Тена.

Также прокурор потребовал взыскать с Киясова и Кудайбергенова по 30 месячных расчетных показателей (75 750 тенге — 13347 рублей), а с Толыбаевой 20 МРП (50 500 тенге — 8898 рублей) в пользу Фонда компенсации потерпевшим.

Заказное убийство

Однако сторона матери Дениса Тена Оксаны не согласна с таким наказанием.

Адвокат Нурлан Устемиров запросил 20 лет и для Жанар Толыбаевой, заявив, что она была «мозгом» преступления.

Юрист просит признать девушку виновной по статье «Смерть, совершенная по предварительному сговору с группой лиц».

«В этом преступлении я считаю Толыбаеву главным организатором. Она разговаривала по телефону, давала всем четкие инструкции.

И самое главное — она самая образованная из трех. Она имеет высшее образование. Хорошо говорит по-английски. Я считаю, она прекрасно понимает и видит свою цель в жизни, не то, что они. Украл — выпил — в тюрьму.

Толыбаева, я считаю, у них всем руководит. Поэтому я думаю, что ее тоже нужно на 20 лет, несмотря на ее беременность.

Она руководит парнями, она — мозг», — приводит слова адвоката портал NUR.kz.

Ранее Оксана Тен сообщила в суде о том, что Толыбаева принимала подозрительные звонки из-за рубежа. По предположению матери погибшего, таким образом строились планы о преступлении.

«25 апреля 2018 года в 21:54 был исходящий звонок в Европу. Я прошу узнать, куда и кому она звонила. Номер начинается с +4. Если быть точнее, это Швейцария. Был исходящий и входящий вызовы. Она звонила, а затем ей перезвонили.

Последний звонок был произведен с сим-карты, которую Толыбаева выбросила. Эти звонки имеют отношение к окружению Дениса.

Данные номера совпадают с номерами людей из его окружения», — утверждает женщина.

При этом Толыбаева заявила, что никогда не звонила в Европу.

«Эти звонки могут быть либо в Кыргызстан, либо в Узбекистан», — отметила обвиняемая.

Однако мать Тена настаивает на своем. По сведениям женщины, вскоре после гибели ее сына семья Нуралы Киясова резко прибавила в благосостоянии.

«Материальное состояние твоих родителей было плачевным, — обратилась Оксана к Нуралы. — Мы также знаем, что твоя мать взяла кредит для того, чтобы помочь тебе.

А сейчас, после происшествия, состояние вашей семьи значительно улучшилось, чем раньше. Это говорят ваши соседи.

Кроме того, перед вашим домом стоит новый автомобиль. Как ты это объяснишь?»

Еще одним аргументом в пользу заказного убийства сторона матери Тена считает тот факт, что после убийства фигуриста Кудайбергенов запросил у скупщика зеркал целых $5 тыс.

«Очную ставку проводили между Кудайбергеновым и скупщиком Садуовым. Он сказал о том, что ему звонил Кудайбергенов и просил через его знакомого передать ему $5 тысяч», — цитирует адвоката Нурлана Устемирова портал Sputniknews.kz.

Однако Кудайбергенов никак не прояснил эту ситуацию в суде, заявив, что не может этого сделать. При этом он заверил, что никакого заказного убийства не было.

«Все было не так, как вы, Оксана, думаете. Не было умысла убивать. Это не заказ. Я считаю, что это была судьба.

«Я пошел на кражу, потому что у меня не было выбора. Из-за прошлой судимости меня никто не брал на работу», — подчеркнул обвиняемый.

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