Европа терпит бедствие: почему отменили биатлон

Две победы сборной России на мужской и женской эстафетах в Оберхофе изрядно раззадорили отечественного зрителя. Еще бы — золотого дубля не было уже 12 лет.

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На следующем этапе Кубка мира — в немецком Рупольдинге — тоже запланированы две эстафеты, и теперь градус ожидания повысился до предела.

Однако биатлон внезапно оказался под угрозой. Всему виной мощнейший снегопад, из-за которого местные власти даже ввели чрезвычайное положение.

Из-за непогоды уже был официально перенесен мужской спринт, который должен был состояться в среду, 16 января.

«Поскольку власти приняли решение не снимать режим чрезвычайного положения в районе Траунштайн (в состав которого входит коммуна Рупольдинг. — «Газета.Ru»), соревнования мужчин в спринте на 10 км не могут быть проведены в среду.

Ожидайте новой информации», — гласит заявление в твиттере Международного союза биатлонистов (IBU).

В пресс-службе администрации района Траунштайн утверждают, что

снегопад может не только помешать биатлонистам провести гонку по всем правилам, но и будет угрожать их здоровью.

«Безопасность людей для нас на первом месте», — цитирует сообщение властей газета Bild. К слову, в немецком издании назвали происходящее в Траунштайне «катастрофой».

Теперь ожидается, что мужской спринт будет отложен на один день и состоится 17 января — тогда же, когда и женский.

Напомним, мужскую сборную России в Рупольдинге представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Семен Сучилов.

А в женском составе выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова и Анастасия Морозова, которая заменит Валерию Васнецову, отправленную на понижение во второстепенный турнир — Кубок IBU.

18 и 19 января должны состояться мужская и женская эстафеты, а на последний день этапа Кубка мира организаторы оставили оба масс-старта. Остается надеяться, что погода не внесет свои коррективы и в эти планы.

Пока же пострадали только мужской спринт и церемония открытия турнира, которая должна была состояться 15 января.

Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар уже поспешил успокоить общественность заверениями о том, что соревнования не будут отменены окончательно.

«Есть ли вероятность перенести этап в Рупольдинге полностью? Конечно, нет, ситуация нелегкая для оргкомитета этапа, но они сделали все, что возможно.

Сейчас главный вопрос упирается в логистику, чтобы парковки были доступны для зрителей и им было комфортно. Я разговаривал с представителями оргкомитета, они готовы провести соревнования по плану. Лично я могу сказать, что нет ничего страшного в том, что снег падает в январе», — цитирует функционера «Матч ТВ».

Это уже не первый случай переноса соревнований в зимних видах спорта в этом сезоне.

Ранее из-за сильного снегопада был отложен на более поздний срок чемпионат Европы по скелетону, который должен был стартовать в немецком Кенигзее 11 января, а в итоге был перенесен в Австрию.

Российский скелетонист Александр Третьяков, который является олимпийским чемпионом Сочи-2014, отнесся к этому решению благожелательно.

«Отмена этого старта не может выбить меня из колеи. Форма никуда не денется за неделю. Чемпионат Европы теперь пройдет в Австрии, поэтому проблем никаких нет.

Настрой высокий, моральный дух тоже. Здесь обещали хорошую погоду, поэтому я очень сильно удивился решению организаторов отменить соревнования по скелетону.

Но их беспокоит безопасность спортсменов и зрителей, поэтому все произошедшее нужно воспринимать как данность. На моей памяти много раз соревнования по скелетону проводились в сильный снег, случалось и то, что из-за погоды отменяли старты», — приводит слова спортсмена ТАСС.

До этого, 5 января, организаторы не стали переносить этап Кубка мира по санному спорту в этом же Кенигзее, несмотря на жуткую погоду.

В итоге саночники были вынуждены соревноваться в условиях практически нулевой видимости, что привело к травмам двух девушек из сборной России — Екатерины Батуриной и Виктории Демченко.

Екатерина, к счастью, обошлась незначительными повреждениями, а вот Виктория перевернулась вместе с санями и серьезно ударилась головой об лед.

Из-за этого инцидента даже были приостановлены соревнования, а девушку срочно увезли в больницу. Она была вынуждена пропустить следующий этап на Кубке мира в латвийской Сигулде.

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