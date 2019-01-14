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Последний шанс: Россия играет с Бразилией. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2019 Россия — Бразилия

В Германии проходит чемпионат мира — 2019 по гандболу. В матче четвертого тура группового этапа играют сборные России и Бразилии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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18:48

Очередной перехват получил у бразильцев!

18:48

И в следующей атаке забрасывают бразильцы! 23:20 в их пользу.

18:47

Отбивает сложный бросок Деревеня вратарь бразильцев!

18:46

Толедо прошивает нашу защиту и Грамса!

18:46

Ух! Валидольный у нас матч получается!

18:45

Боржес забрасывает после потери россиян. Но наша команда отвечает почти сразу же.

18:44

Тайм-аут берут россияне.

18:43

Через всю площадку забросили бразильцы! 20:19 в их пользу.

18:43

Александр Деревень заработал девять метров.

18:42

Потеряли мяч бразильцы! Российская команда атакует! Шестым полевым выпустили Киселева.

18:41

Удаление у российской команды.

18:40

Сборная России наконец-то сравняла счет! Супер! Погоня удалась.

18:39

Но тут же нам отвечают бразильцы. Правда, в следующей атаке у россиян опять прошел скрест. 18:19! Давайте парни!

18:39

Короткий скрест получился у сборной России! Дибиров сокращает отставание в счете до минимума.

18:38

Грамс опять спасается нашу команду!

18:37

Тимур Дибиров в ответной атаке забрасывает с пенальти. 16:18 проигрываем!

18:37

Гильерме Валадан Гама забросил с семи метров.

18:36

15:17 проигрываем, еще раз забросили бразильцы!

18:35

Жиииитников на вертушке обыграл бразильца и сильно бросил! Сокращаем разрыв в счете до минимума.

18:34

Третий семиметровый отражает Грамс!

18:34

Два раза подряд выручил российскую команду Грамс! Но в итоге в наши ворота назначили пенальти за нарушение на Толедо!

18:33

Жиииитников сокращает разницу в счете до двух мячей!

18:32

Шиуффа опасно бросал с острого угла! Но мимо.

18:30

Отлично! Бросок Толедо заблокировали наши игроки, Димиров ушел в отрыв и забросил мяч! 13:16 уступаем.

18:29

В полном составе россияне.

18:28

Теперь счет стал 16:12 в пользу Бразилии.

18:27

Опять наш вратарь выручает! А Димиров в ответной атаке забрасывает мяч в пустые ворота! Сокращаем разрыв в счете до трех мячей.

18:27

Олег Грамс отражает бросок с пенальти!

18:26

Глеб Калараш удален на две минуты за удар по лицу. Семимитровым получаем.

18:25

Леонардо Терсариол берет бросок с шести метров. Ух!

18:23

Грамс отражает сложной бросок бразильцев!

18:24

Удаление у бразильцев.

18:22

Возобновляется игра точным броском сборной России! Жиииитников! 11:15 проигрываем.

18:07

Отправляемся на перерыв при счете 15:10 в пользу бразильцев.

18:06

Толедо забрасыват 15-й мяч для бразильцев и для себя четвертый гол в матче.

18:06

10:14. А в следующем атаке бразильцы попадают в штангу!

18:05

Цепко действует в эпизоде Толедо и забрасыва с шести метров! 9:14 уступаем!

18:04

На Житникове висели несколько соперников, но он забрасывает! Ведут пока в четыре мяч бразильцы.

18:03

С пенальти забрасываю бразильцы!

18:02

8:12 пока проигрываем!

18:01

Забивают бразильцы, а потом наша команда отвечает точным броском Житникова.

18:01

Cвистят болельщики сборной Бразилии, когда мяч у Житникова.

18:00

Энрике Тешейру удалили за то, что он прихватил за плечо Житникова.

17:58

Жозе Толедо обыграл блок! И забросил в ближнюю девятку.

17:58

Житников отлично выпрыгнул и забросил! 9:7 пока уступаем.

17:57

И в следующем атаке забивают бразильцы!

17:56

Но очень не точный бросок получился у нашего игрока.

17:55

Шкуринский здорово обыгрывал! Заработал семиметровый и удаление для Густаво Родригеса.

17:54

Шишкарев бросал с острого угла! Но Алмейда здорово сложился и отразил бросок!

17:53

Вновь пропускаем с левой стороны! 6:8!

17:52

Теперь тайм-аут берут бразильцы!

17:52

Александр Шкуринский сокращает разрыв в счете до минимума! Браво!

17:51

Шикарная атака сборной России! Убежали в отрыв россияне, Даниил Шишкарев забросил! 7:5!

17:50

Тимур Дибиров забрасывает с пенальти! 7:4! Сокращаем отставание в счете.

17:49

Тайм-аут взяли россияне!

17:48

Ух Олег Грамс, который сменила в воротах Виктора Киреева, взял пенальти!

17:47

Лицом к лицу проигрываем единоборство. Опять пенальти в наши ворота.

17:46

7:3 уже проигрываем. Ребята, надо собраться!

17:46

Житников удален. Теперь мы в меньшинстве.

17:45

Но неудачная атака получается у сборной России. Мяч у Бразилии.

17:44

Теперь удаление у Бразилии — Фелипе Боржес нарушил правила.

17:44

Рауль Нантес точен! 5:3

17:43

Бразильцы зарабатывают семь метров.

17:42

Забрасывают бразильцы в пустые ворота. 5:3!

17:41

Но атакуем. За спиной у наших пустые ворота.

17:40

Егора Евдокимова удалили за удар по лицу. Остаемся в меньшинстве.

17:39

Россияне здорово убежали контратаки. Тимур Дибиров перехватил мяч, Дмитрий Житников вышел один на один и не оставил шансов вратарю бразильцам. 4:3 пока проигрываем.

17:38

Пока много не вынужденных ошибок у сборной России. Опять с мячом бразильцы.

17:37

С левой полусредней зоны попадают бразильцы. 4:2!

17:36

Молниеносно у нас развиваются события. Уже 3:2 в пользу Бразилии.

17:35

Однако мы отмечаем отличным броском Киселева. 2:1!

17:34

Прекрасный бросок получается у одного из бразильца! 2:0 счет в их пользу.

17:33

Неудачная передача получилось у Киселева, перехватили мяч бразильцы.

17:32

Бросала сборная России! Но вратарь команды Бразилии перекрыл ближний угол.

17:31

Начался матч! Смотрим!

17:15

А Бразилия, наоборот, победила сербов, но уступила немцам и французам.

17:10

Отметим, что сборная России на групповом этапе пока два раза сыграл вничью — с Германией и Сербией, а также обыграла команду Кореи.

17:05

Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

17:00

Добрый день, уважаемые любители гандбола! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча ЧМ-2019 между командами России и Бразилии.