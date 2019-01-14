Последний шанс: Россия играет с Бразилией. LIVE

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Очередной перехват получил у бразильцев!
И в следующей атаке забрасывают бразильцы! 23:20 в их пользу.
Отбивает сложный бросок Деревеня вратарь бразильцев!
Толедо прошивает нашу защиту и Грамса!
Ух! Валидольный у нас матч получается!
Боржес забрасывает после потери россиян. Но наша команда отвечает почти сразу же.
Тайм-аут берут россияне.
Через всю площадку забросили бразильцы! 20:19 в их пользу.
Александр Деревень заработал девять метров.
Потеряли мяч бразильцы! Российская команда атакует! Шестым полевым выпустили Киселева.
Удаление у российской команды.
Сборная России наконец-то сравняла счет! Супер! Погоня удалась.
Но тут же нам отвечают бразильцы. Правда, в следующей атаке у россиян опять прошел скрест. 18:19! Давайте парни!
Короткий скрест получился у сборной России! Дибиров сокращает отставание в счете до минимума.
Грамс опять спасается нашу команду!
Тимур Дибиров в ответной атаке забрасывает с пенальти. 16:18 проигрываем!
Гильерме Валадан Гама забросил с семи метров.
15:17 проигрываем, еще раз забросили бразильцы!
Жиииитников на вертушке обыграл бразильца и сильно бросил! Сокращаем разрыв в счете до минимума.
Третий семиметровый отражает Грамс!
Два раза подряд выручил российскую команду Грамс! Но в итоге в наши ворота назначили пенальти за нарушение на Толедо!
Жиииитников сокращает разницу в счете до двух мячей!
Шиуффа опасно бросал с острого угла! Но мимо.
Отлично! Бросок Толедо заблокировали наши игроки, Димиров ушел в отрыв и забросил мяч! 13:16 уступаем.
В полном составе россияне.
Теперь счет стал 16:12 в пользу Бразилии.
Опять наш вратарь выручает! А Димиров в ответной атаке забрасывает мяч в пустые ворота! Сокращаем разрыв в счете до трех мячей.
Олег Грамс отражает бросок с пенальти!
Глеб Калараш удален на две минуты за удар по лицу. Семимитровым получаем.
Леонардо Терсариол берет бросок с шести метров. Ух!
Грамс отражает сложной бросок бразильцев!
Удаление у бразильцев.
Возобновляется игра точным броском сборной России! Жиииитников! 11:15 проигрываем.
Отправляемся на перерыв при счете 15:10 в пользу бразильцев.
Толедо забрасыват 15-й мяч для бразильцев и для себя четвертый гол в матче.
10:14. А в следующем атаке бразильцы попадают в штангу!
Цепко действует в эпизоде Толедо и забрасыва с шести метров! 9:14 уступаем!
На Житникове висели несколько соперников, но он забрасывает! Ведут пока в четыре мяч бразильцы.
С пенальти забрасываю бразильцы!
8:12 пока проигрываем!
Забивают бразильцы, а потом наша команда отвечает точным броском Житникова.
Cвистят болельщики сборной Бразилии, когда мяч у Житникова.
Энрике Тешейру удалили за то, что он прихватил за плечо Житникова.
Жозе Толедо обыграл блок! И забросил в ближнюю девятку.
Житников отлично выпрыгнул и забросил! 9:7 пока уступаем.
И в следующем атаке забивают бразильцы!
Но очень не точный бросок получился у нашего игрока.
Шкуринский здорово обыгрывал! Заработал семиметровый и удаление для Густаво Родригеса.
Шишкарев бросал с острого угла! Но Алмейда здорово сложился и отразил бросок!
Вновь пропускаем с левой стороны! 6:8!
Теперь тайм-аут берут бразильцы!
Александр Шкуринский сокращает разрыв в счете до минимума! Браво!
Шикарная атака сборной России! Убежали в отрыв россияне, Даниил Шишкарев забросил! 7:5!
Тимур Дибиров забрасывает с пенальти! 7:4! Сокращаем отставание в счете.
Тайм-аут взяли россияне!
Ух Олег Грамс, который сменила в воротах Виктора Киреева, взял пенальти!
Лицом к лицу проигрываем единоборство. Опять пенальти в наши ворота.
7:3 уже проигрываем. Ребята, надо собраться!
Житников удален. Теперь мы в меньшинстве.
Но неудачная атака получается у сборной России. Мяч у Бразилии.
Теперь удаление у Бразилии — Фелипе Боржес нарушил правила.
Рауль Нантес точен! 5:3
Бразильцы зарабатывают семь метров.
Забрасывают бразильцы в пустые ворота. 5:3!
Но атакуем. За спиной у наших пустые ворота.
Егора Евдокимова удалили за удар по лицу. Остаемся в меньшинстве.
Россияне здорово убежали контратаки. Тимур Дибиров перехватил мяч, Дмитрий Житников вышел один на один и не оставил шансов вратарю бразильцам. 4:3 пока проигрываем.
Пока много не вынужденных ошибок у сборной России. Опять с мячом бразильцы.
С левой полусредней зоны попадают бразильцы. 4:2!
Молниеносно у нас развиваются события. Уже 3:2 в пользу Бразилии.
Однако мы отмечаем отличным броском Киселева. 2:1!
Прекрасный бросок получается у одного из бразильца! 2:0 счет в их пользу.
Неудачная передача получилось у Киселева, перехватили мяч бразильцы.
Бросала сборная России! Но вратарь команды Бразилии перекрыл ближний угол.
Начался матч! Смотрим!
А Бразилия, наоборот, победила сербов, но уступила немцам и французам.
Отметим, что сборная России на групповом этапе пока два раза сыграл вничью — с Германией и Сербией, а также обыграла команду Кореи.
Игра начнется в 17:30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители гандбола! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча ЧМ-2019 между командами России и Бразилии.