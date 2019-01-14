«Проиграл все»: волейболист умер после падения с 10 этажа

В Москве произошла трагедия: 23-летний волейболист Никита Марченко скончался после падения из окна десятого этажа общежития Московского Государственного Технического Университета имени Баумана, где проходил обучение в качестве студента, а также выступал за одноименную команду.

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Капитан волейбольного клуба МГТУ Александр Садаков подтвердил «Газете.Ru» информацию о случившемся.

«Да, это произошло. Точных подробностей, из-за чего это случилось, сам пока не знаю», — сказал спортсмен.

Позднее в группе «ВКонтакте» «Студенческий волейбол | МГТУ им. Н.Э. Баумана» появилась запись, посвященная трагедии:

«Вчера не стало Никиты Марченко... Одного из нас... Надежного друга, верного товарища и просто хорошего человека... Ему было 23 года...

Очень странно и страшно, когда люди уходят в полном расцвете сил... Светлая тебе память, Никита...»

По информации «СЭ», в телефоне Марченко был обнаружен длинный текст, в котором тот жаловался на свое бедственное финансовое положение.

Сообщается, что волейболист потерял крупную сумму денег на ставках, которыми решил заняться после того, как повредил голеностоп и не мог зарабатывать на жизнь игрой в волейбол.

В опубликованной СМИ записке говорится, будто бы молодой человек получил травму после празднований победы сборной России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова свели вничью основное и дополнительное время встречи (1:1), а затем оказались более точными в серии пенальти (4:3), неожиданно выбив с мундиаля команду, которая входила в число фаворитов всего турнира.

«Все началось после победы сборной России над Испанией. Я сильно напился и добавил к этому травки.

Было очень плохо, — приводят СМИ текст записки погибшего. — На следующий день я в полупьяном состоянии подворачиваю голеностоп. Думал, что это несерьезно, потому что подворачивался я часто».

Однако, судя по всему, повреждение пришлось залечивать длительное время. Пока Марченко находился вне игры, ему пришла в голову идея заработать на ставках.

«Дальше началось самое страшное. Где-то подслушал, что-то услышал про ставки, — говорится в записке. — Кто кому «сольет», как играть будут. С этого все началось. Поставил небольшие деньги, проиграл. Поставил еще — в надежде отыграться. Были победы и поражения».

При этом волейболист отметил, что не ставил в букмекерских компаниях на матчи собственной команды, поскольку «знал, чем это чревато профессиональному спортсмену».

Ставки атлетов на свою игру считаются мошенничеством, поскольку участники матча могут напрямую повлиять на его исход. За это можно получить длительную дисквалификацию и денежный штраф.

В записке утверждается, что Марченко не стал сильно увлекаться ставками и вскоре прекратил ими заниматься, однако спустя какое-то время его вновь втянула в эту деятельность некая «Кира».

«Потом появляется Кира. «Займи денег подруге, потом есть стопроцентный вариант поднять денег, типа договорной матч». Не верил, убедила. В общей сложности отдал ей 52 тысячи.

А дальше я без денег. Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить.

Ставил постоянно в надежде поднять денег и закрыть долги. Не буду вдаваться в подробности, в двух словах проиграл все», — гласит текст сообщения.

В конце записи спортсмен заявляет, что клуб не выплачивает вовремя зарплату и задолжал ему уже больше миллиона.

«Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило.

Простите меня, мои родители, жена, родственники. Надо, но больше нет сил терпеть», — такими словами завершается обращение.

Команда МГТУ имени Баумана выступает в Высшей лиге «А» — втором по силе дивизионе чемпионата России по волейболу — и в сезоне-2017/18 заняла там третье место.

В свое время этот клуб становился многократным призером чемпионата СССР и победителем чемпионата России сезона-2000/01, а также выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Наставником коллектива является заслуженный тренер России, декан физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ Юрий Нечушкин.

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