«Проиграл все»: волейболист умер после падения с 10 этажа

Курсы валют$ 67.17 (+0.306) 76.90 (+0.325)
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
1:0
закончен
18:15
Атлетик БСевилья
2:0
закончен
20:30
БарселонаЭйбар
3:0
закончен
22:45
БетисРеал Мадрид
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
2:0
закончен
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
0:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
0:1
закончен
19:00
ДижонМонпелье
1:1
закончен
19:00
ТулузаСтрасбург
1:2
закончен
23:00
МарсельМонако
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
2:4
закончен
10:00
АмурСеверсталь
2:3 (Б)
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
3:5
закончен
13:30
СибирьСалават Юлаев
4:2
закончен
14:00
БарысХК Сочи
3:2 (Б)
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
5:2
закончен
17:00
АвангардСпартак
3:1
закончен
17:00
ТорпедоДинамо М
1:3
закончен
17:00
СКАВитязь
3:1
закончен
17:00
ЦСКАДинамо Мн
3:0
закончен
18:00
Динамо РТрактор
1:2 (ОТ)
закончен
19:30
СлованАвтомобилист
3:6
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
6:3
закончен
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
4:3 (ОТ)
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
7:5
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
5:1
закончен
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
5:1
закончен
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
7:1
закончен
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
82:95
закончен
16:00
Автодор Парма
93:76
закончен
17:00
Зенит Нижний Новгород
103:78
закончен
18:00
ВЭФ Зелена Гура
83:57
закончен
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
138:140
закончен
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
105:108
закончен
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
114:133
закончен
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
116:109
закончен
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
114:119
закончен
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
116:113
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
95:101
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
13:45
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Россия
1:18:46,3 (0+8)
закончен
16:30
Эстафета. Мужчины
1
Россия
1:20:54,3 (0+6)
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Дрезден
14:45
Мужской и женский командный спринт
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
АнжеБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралЙокерит
не начался
12:30
АмурЛокомотив
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
не начался
15:30
СибирьХК Сочи
не начался
16:30
БарысСпартак
не начался
19:30
АвангардСалават Юлаев
не начался
19:30
СКАНефтехимик
не начался
19:30
ЦСКАМеталлург Мг
не начался
19:30
Динамо МнВитязь
не начался
20:30
Динамо РАвтомобилист
не начался
20:30
СлованТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:30
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит Андорра
не начался
21:00
Партизан Монако
не начался
23:00
Уникаха Лимож
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсФиникс Санз
не начался
03:30
Атланта ХоуксОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЧикаго Буллз
не начался
«Проиграл все»: волейболист умер после падения с 10 этажа

Волейболист погиб, выпав из окна общежития МГТУ имени Баумана

В Москве из-за падения из окна десятого этажа погиб волейболист Никита Марченко. В СМИ была опубликована записка, авторство которой приписывается спортсмену. В ней говорится, что Марченко проиграл много денег на ставках накануне собственной свадьбы и оказался в долгах. Сообщается, что волейболист решил заняться ставками во время восстановления от травмы, которую получил в ходе празднования победы сборной России над Испанией на чемпионате мира по футболу.

В Москве произошла трагедия: 23-летний волейболист Никита Марченко скончался после падения из окна десятого этажа общежития Московского Государственного Технического Университета имени Баумана, где проходил обучение в качестве студента, а также выступал за одноименную команду.

Реклама

Капитан волейбольного клуба МГТУ Александр Садаков подтвердил «Газете.Ru» информацию о случившемся.

«Да, это произошло. Точных подробностей, из-за чего это случилось, сам пока не знаю», — сказал спортсмен.

Позднее в группе «ВКонтакте» «Студенческий волейбол | МГТУ им. Н.Э. Баумана» появилась запись, посвященная трагедии:

«Вчера не стало Никиты Марченко... Одного из нас... Надежного друга, верного товарища и просто хорошего человека... Ему было 23 года...

Очень странно и страшно, когда люди уходят в полном расцвете сил... Светлая тебе память, Никита...»

По информации «СЭ», в телефоне Марченко был обнаружен длинный текст, в котором тот жаловался на свое бедственное финансовое положение.

Сообщается, что волейболист потерял крупную сумму денег на ставках, которыми решил заняться после того, как повредил голеностоп и не мог зарабатывать на жизнь игрой в волейбол.

В опубликованной СМИ записке говорится, будто бы молодой человек получил травму после празднований победы сборной России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова свели вничью основное и дополнительное время встречи (1:1), а затем оказались более точными в серии пенальти (4:3), неожиданно выбив с мундиаля команду, которая входила в число фаворитов всего турнира.

«Все началось после победы сборной России над Испанией. Я сильно напился и добавил к этому травки.

Было очень плохо, — приводят СМИ текст записки погибшего. — На следующий день я в полупьяном состоянии подворачиваю голеностоп. Думал, что это несерьезно, потому что подворачивался я часто».

Однако, судя по всему, повреждение пришлось залечивать длительное время. Пока Марченко находился вне игры, ему пришла в голову идея заработать на ставках.

«Дальше началось самое страшное. Где-то подслушал, что-то услышал про ставки, — говорится в записке. — Кто кому «сольет», как играть будут. С этого все началось. Поставил небольшие деньги, проиграл. Поставил еще — в надежде отыграться. Были победы и поражения».

При этом волейболист отметил, что не ставил в букмекерских компаниях на матчи собственной команды, поскольку «знал, чем это чревато профессиональному спортсмену».

Ставки атлетов на свою игру считаются мошенничеством, поскольку участники матча могут напрямую повлиять на его исход. За это можно получить длительную дисквалификацию и денежный штраф.

В записке утверждается, что Марченко не стал сильно увлекаться ставками и вскоре прекратил ими заниматься, однако спустя какое-то время его вновь втянула в эту деятельность некая «Кира».

«Потом появляется Кира. «Займи денег подруге, потом есть стопроцентный вариант поднять денег, типа договорной матч». Не верил, убедила. В общей сложности отдал ей 52 тысячи.

А дальше я без денег. Скоро свадьба, зарплаты нет. Вот тут и началось. Стал брать кредиты. И начал ставить.

Ставил постоянно в надежде поднять денег и закрыть долги. Не буду вдаваться в подробности, в двух словах проиграл все», — гласит текст сообщения.

В конце записи спортсмен заявляет, что клуб не выплачивает вовремя зарплату и задолжал ему уже больше миллиона.

«Эти деньги решили бы все проблемы, но руководство клуба любит обманывать и воровать. Слабость духа? Да. Но это бесчеловечное отношение меня убило.

Простите меня, мои родители, жена, родственники. Надо, но больше нет сил терпеть», — такими словами завершается обращение.

Команда МГТУ имени Баумана выступает в Высшей лиге «А» — втором по силе дивизионе чемпионата России по волейболу — и в сезоне-2017/18 заняла там третье место.

В свое время этот клуб становился многократным призером чемпионата СССР и победителем чемпионата России сезона-2000/01, а также выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Наставником коллектива является заслуженный тренер России, декан физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ Юрий Нечушкин.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».