«Работаю через боль»: Шарапова вынесла британку всухую

Мария Шарапова уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису — первом турнире «Большого шлема» в сезоне.

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Поскольку россиянка попала в число сеяных, ей досталась соперница, пробившаяся на турнир через квалификацию, — малоизвестная британка Хэрриет Дарт со 132-й строчки рейтинга WTA.

Ранее эта спортсменка участвовала лишь в одном «мэйджоре» — Уимблдоне-2018, где она заставила Каролину Плишкову изрядно помучиться в стартовом круге, проиграв первый сет только на тай-брейке (6:7) и взяв второй (6:2). В итоге Плишкова вышла в следующий раунд благодаря победе в третьей партии, но Дарт проявила себя весьма неплохо.

В квалификации Australian Open британка выиграла три матча, пребывала в оптимальной форме и, должно быть, надеялась дать Шараповой настоящий бой.

Россиянка же до этого провела лишь одну полноценную встречу в сезоне-2019 — против Тими Бачински в первом круге турнира в Шэньчжэне (6:2, 7:6). После этого она испытала серьезные проблемы в матче с 17-летней Синьюй Ван (первый сет был проигран на тай-брейке) и вполне могла уступить, если бы не травма китаянки. В третьем круге, в матче против белоруски Арины Соболенко, уже сама Шарапова почувствовала боль в бедре и снялась с соревнований.

Все это не внушало никакого оптимизма накануне Australian Open. Тем не менее Марии доверили открывать турнир, и она не подвела, выдав один из лучших матчей за последние годы. А вот Дарт с такой ответственностью не справилась и, кажется, изрядно перенервничала.

Игра продлилась всего 1 час 3 минуты — Шарапова не отдала сопернице ни одного гейма.

В последний раз россиянка побеждала со счетом 6:0, 6:0 почти пять лет назад, на »Ролан Гаррос» — 2014, когда она одолела Паулу Ормаэчеа из Аргентины. Тогда Мария стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Возвращаясь к матчу с Дарт, стоит признать, что по мысли британка часто выбирала правильный вариант, однако не могла реализовать его даже в простейших ситуациях.

Шарапова неудачно вышла к сетке, и можно спокойно ее перекинуть? Хэрриет бьет в аут.

Шарапова с трудом отбила атаку, и мяч летит на удобной высоте, чтобы в касание вогнать его в корт? Британка снова попадает в аут.

Шарапова бьет в тот же самый угол, и достаточно быстро вернуться, чтобы отразить атаку? Слишком сложно для Дарт, ведь она уже направилась к середине корта.

Сколько раз девушка отбила в сетку в несложной ситуации, трудно посчитать. Даже если удавалось попасть в корт, как правило, удар у британки выходил настолько слабым, что Мария без труда настигала мяч и била в ответ в несколько раз сильнее.

Однако такой блестящий результат Шараповой объясняется, к счастью, не только слабой игрой соперницы.

Россиянка, наконец, начала стабильно попадать по углам — то, к чему она постоянно стремилась, но никак не могла добиться почти ни в одной игре после длительной дисквалификации.

В редких случаях, когда это удавалось, Шарапова добивалась шикарных побед, вроде разгрома Каролины Плишковой в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1) сезона-2018.

Однако в большинстве встреч мячи летели куда-то за пределы корта, и поток ошибок не прекращался: Мария играет в атакующей манере, и рискованные удары по линии лежат в основе ее стиля.

К счастью, в игре против Дарт у россиянки был хороший день. Хотя без проблем все же не обошлось: она не смогла подать ни одной подачи навылет и допустила семь двойных ошибок. Более сильная соперница такое вряд ли простит.

«Это была хорошая проверка для моей ноги и плеча. Не секрет, что проблемы с плечом — это то, с чем я боролась в прошлом сезоне, — отметила Шарапова на послематчевой пресс-конференции. — По этой причине я была вынуждена закончить сезон досрочно — после US Open. Я до сих пор не в той форме, в которой хотела бы находиться.

Бывают дни, когда я работаю через боль. Однако сегодня я сделала все необходимое для того, чтобы отлично провести матч.

Главным образом я думала о том, чтобы не потерять концентрацию. Легко выбирать правильную позицию, когда у тебя все получается, соперница допускает некоторые ошибки, и ты чувствуешь себя комфортно. Но в такой ситуации легко расслабиться, и все может плохо закончиться. Довольна тем, что мне удалось действовать правильно от начала и до конца.

Это совершенно особенные чувства — выходить на корт в матче «Большого шлема». Нервы, ожидание первого круга, первый выход на арену Rod Laver (названа в честь Рода Лэйвера — трехкратного победителя Australian Open и одного из величайших теннисистов Австралии. — «Газета.Ru»). Ты чувствуешь себя профессиональным спортсменом, и нет ничего похожего на эти эмоции. Даже если ты уже испытывал их много раз.

Завершение карьеры? Это всегда удар, когда появляются новости о том, что из тенниса уходит человек, который был на вершине и сильно повлиял на наш спорт.

Когда ты говоришь, что собираешься завершить карьеру, ты будто обрываешь что-то, отпускаешь от себя. Разрываешь связь с чем-то, что было важной частью твоей жизни долгие годы. Однако жизнь продолжается. Есть много вещей, которыми стоит заняться, — семьей, детьми, бизнесом. Так что меня такая перспектива не расстраивает, а наполняет радостным волнением».

Во втором круге Шарапова сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции, которая занимает 62-ю строчку в рейтинге WTA.

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