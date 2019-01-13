«Боли усиливались»: Рудковская раскрыла тайну болезни Плющенко

Стали известны подробности экстренной госпитализации двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По словам его супруги, Яны Рудковской, спортсмен в последнее время жаловался на боли в спине, а также планировал отправиться на медицинское обследование в Израиль.

Однако, как рассказала супруга Плющенко, «боли усилились», и он был доставлен в одну из московских больниц, где ему было рекомендовано остаться в стационаре.

«Евгений сейчас не в большом спорте, поэтому его здоровье касается только его и его семьи. Но единственное что могу сказать, так это то, что действительно проблемы были, так как Евгений откатал 30 шоу в Москве и в Санкт-Петербурге. Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дзукаеву Дмитрию Николаевичу»,— цитирует Рудковскую «Комсомольская правда».

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Отмечается, что медицинское обследование выявило у Плющенко грыжу в районе позвоночника, которая сдавливала нервные ткани и причиняли сильные дискомфорт и боль спортсмену.

12 января врачи московской клиники, где находится двукратный олимпийский чемпион, провели ему операцию, в ходе которой грыжа была удалена.

При этом, по информации источника, сильные боли в спине стали беспокоить Плющенко еще летом 2018 года, однако он отказался от операции в связи с предстоящими многочисленными шоу.

По словам Рудковской, после очередной операции 36-летний спортсмен стал чувствовать себя лучше, он также «благодарит болельщиков и друзей за переживания и слова поддержки».

Напомним, 12 января в СМИ появилась информация о том, что Плющенко был госпитализирован в одну из столичных клиник. Как передает РЕН ТВ, спортсмен обратился к врачам еще 10 января, после чего помещен в стационар в нейрохирургическом отделении.

Плющенко, который в своей профессиональной карьере неоднократно выигрывал золотые медали на чемпионатах мира и европейских первенствах, а также дважды — зимние Олимпийские игры, уже на протяжении шести лет имеет проблемы со спиной.

Первую операцию на позвоночнике спортсмен перенес в январе 2013 года. Тогда Плющенко был вынужден сняться с чемпионата Европы в Загребе. В ходе оперативного лечения Евгению заменили межпозвоночный диск на искусственный.

Восстановившись от повреждения, фигурист пропустил серию этапов Гран-при в ходе олимпийского сезона и провел подготовку к Играм-2014 в Сочи. На зимней Олимпиаде Плющенко завоевал золотую медаль в командном соревновании, однако в личном турнире участвовать не стал.

За минуту до начала выступления в короткой программе среди мужчин спортсмен после прыжка пожаловался на боли в спине и снялся с соревнований.

По результатам медицинского обследования, которое выявило у Плющенко перелом одного из шурупов, удерживающих межпозвоночный имплант, фигуристу была сделана очередная операция на позвоночник.

Пройдя реабилитацию после нее, двукратный олимпийский чемпион выступил в нескольких ледовых шоу, но при этом в основных турнирах сезона-2014/15 из-за проблем со здоровьем не участвовал.

Спустя некоторое время Плющенко вновь обратился за помощью к израильским врачам, где его ранее оперировали. Медики обнаружили у него трудности со вторым шурупом, который дал трещину, после чего порекомендовали российскому фигуристу снизить нагрузки на спину.

В марте 2017 году Плющенко принял решение завершить профессиональную карьеру, заявив, что не может выступать на высоком уровне из-за проблем со здоровьем и болями в спине.

«Когда решили, что со спортом пора заканчивать? Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел.

У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся»,

— сказал Плющенко в эфире «Матч ТВ».

При этом из фигурного катания двукратный олимпийский чемпион не ушел. Спортсмен открыл свою академию, в которой стал тренировать юных фигуристок. Помимо молодых спортсменок в его школе также занимаются такие фигуристки, как олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова, а также бывшие ученицы Этери Тутберидзе Серафима Саханович и Анастасия Тараканова.

Несмотря на то, что Плющенко находится в больнице, ледовое шоу спортсмена под названием «Королевы льда», проходит на катке на Красной площади в Москве, прервано не будет. Недавно на нем выступили Сотникова, а также еще одна олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая.

«Не страшны нам лютые московские морозы! Олимпийская Чемпионка Юлия Липницкая под трек Димы Билана на главком катке нашей страны в моем новом шоу», — написал двукратный олимпийский чемпион в своем инстаграме.

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