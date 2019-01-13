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«Я убегал, но он догнал и ударил ногой»: за что убили Тена

«Порез шириной 9 см»: от каких ран скончался фигурист Денис Тен

Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов заявил в суде, что не атаковал спортсмена, а, напротив, пытался убежать от него. По словам подозреваемого, Тен догнал его и ударил ногой, после чего второй подсудимый Нуралы Киясов ранил фигуриста ножом. При этом Кудайбергенов признался в попытке украсть зеркала с машины олимпийского призера.

В Алма-Ате продолжается суд над подозреваемыми в убийстве фигуриста Дениса Тена. В деле фигурируют три человека: Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, которые пытались украсть зеркала с машины спортсмена, а также Жанар Толыбаева — по предположению прокурора, она была в курсе преступления, но не заявила в полицию, поскольку состоит в отношениях с одним из убийц.

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Все трое были задержаны еще летом (убийство Тена произошло 19 июля), и тогда мужчины признали вину в нанесении ножевых ранений.

Однако во время судебных заседаний, которые начались в январе 2019 года, подозреваемые внезапно отвергли все обвинения.

Толыбаева до этого еще утверждала, что не знакома с другими задержанными, однако затем выяснилось, что она беременна от Кудайбергенова, и связь пришлось признать.

На последних слушаниях по этому делу Кудайбергенов подробно рассказал о причинах, подтолкнувших его к краже зеркал, а также объяснил, почему он не может быть виновен в гибели фигуриста.

«Вечером 18 июля, за день до инцидента, мы съехали из дома брата Нуралы Киясова, с которым он поссорился. В этот же день утром приходила девушка Нуралы, устраивала скандал, говорила, что беременна от него и напишет заявление в полицию. В итоге мы решили снять отдельную квартиру. Я хотел тихой жизни, хотел остаться с Жанар наедине», — приводит слова обвиняемого портал NUR.kz.

Чтобы быстро достать деньги на аренду жилища, Кудайбергенов предложил Киясову украсть зеркала с дорогих автомобилей.

Тот согласился, поскольку тоже испытывал финансовые проблемы.

«На следующий день мы поехали на машине в город. Я заметил несколько дорогостоящих автомобилей.

Жанар не знала о наших планах на воровство. Она сидела на заднем сидении и что-то смотрела в своем телефоне. Она даже не слышала нашего разговора с Нуралы», — уверял Кудайбергенов.

По словам обвиняемого, они с Киясовым оставили девушку ждать на некотором расстоянии от места преступления, а сами направились к автомобилю фигуриста.

«Когда мы сняли зеркала и собирались уходить, появился Тен. Я его не узнал. Он спросил, что мы тут делаем. Я сунул ему в руки сумку с зеркалами и бросился бежать.

Я знал, что у меня будут проблемы, если меня снова поймают, плюс еще выплывет прошлое воровство в Астане, — признался подозреваемый. — Мне нужно было убежать любым способом, потому что я знал, что меня посадят, если поймают.

Я пытался скрыться, но Денис погнался за мной и настиг. Между нами завязалась драка. Честно говоря, он был сильнее. Я снял с себя ремень, чтобы отбиться от него: один раз попал по Тену, один нет».

По словам Кудайбергенова, фигурист ударил его ногой сверху, из-за чего он на время потерял ориентацию, а когда пришел в себя, то увидел, что Денис уже сидит рядом с ним.

«Все произошло в считанные секунды. Затем мы принялись бежать, и я заметил, как Нуралы выбросил нож.

«Зачем ты его выбросил?», спросил я его, и тогда он ответил, что ударил Дениса ножом два раза. «Зачем ты его ранил?» — спросил я. Он сказал, что не знает», — рассказывал Арман в суде.

После этого обвиняемые добежали до своей машины, по пути забрав Толыбаеву, и скрылись. По словам Кудайбергенова, они надеялись, что Тен не умрет, ведь Киясов ранил его в ногу.

В ходе заседания мать Дениса Тена Оксана спросила подсудимого, зачем он предложил Толыбаевой сказать, будто они не знают друг друга.

«Я не хотел, чтобы у нее были проблемы. Мы познакомились с Жанар в апреле 2018 года, сначала общались, потом между нами вспыхнула любовь.

Она носит под сердцем моего ребенка», — ответил Кудайбергенов.

На минувших слушаниях выступили также судмедэксперты Азиз Ибрахимов и Артем Курбангалиев. Первый назвал точную причину смерти Тена.

«Были установлены две колото-резаные раны. У него был отек мозга, малокровие внутренних органов. Смерть была зафиксирована в 17.30», — приводит слова Ибрахимова портал sputniknews.kz.

Курбангалиев сообщил подробности о повреждениях спортсмена:

«У него было два колото-резаных ранения: одно длиной в девять сантиметров, другое — четыре.

Такое ранение мог нанести человек, находившийся сзади него, и человек, стоящий справа. Однако предположу: если нанести такую рану спереди, то человек должен быть левшой. Удар сзади мог нанести правша».

Нуралы Киясов, который является теперь главным подозреваемым в преступлении, отказался давать показания в суде, сославшись на боли в желудке.

Свою версию произошедшего он огласит на следующем заседании, которое состоится в понедельник, 14 января.

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