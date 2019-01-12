Отыграться за Логинова: Россия сражается в эстафете. LIVE

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Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
0:1
закончен
18:00
БёрнлиФулхэм
2:1
закончен
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласУотфорд
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
1:2
закончен
20:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесУэска
1:0
закончен
18:15
ВаленсияВальядолид
1:1
закончен
20:30
ЖиронаАлавес
1:1
закончен
22:45
ВильярреалХетафе
1:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
АмьенПСЖ
0:3
закончен
22:00
ГенгамСент-Этьен
0:1
закончен
22:00
НиццаБордо
1:0
закончен
22:00
НимАнже
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
3:0
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
3:5
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
1:3
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
2:3
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксОттава Сенаторз
4:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана УНИКС
79:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
104:109
закончен
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
112:108
закончен
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
105:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
110:106
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
102:93
закончен
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
110:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
104:97
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
закончен
17:00
Гонка преследования. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
34.29,8
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
закончен
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
1:0
закончен
18:15
Атлетик БСевилья
не начался
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
не начался
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
0:0
1 тайм
19:00
ДижонМонпелье
не начался
19:00
ТулузаСтрасбург
не начался
23:00
МарсельМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
2:4
закончен
10:00
АмурСеверсталь
2:3 (Б)
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
3:5
закончен
13:30
СибирьСалават Юлаев
4:2
закончен
14:00
БарысХК Сочи
3:2 (Б)
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
5:2
закончен
17:00
АвангардСпартак
0:0
1 период
17:00
ТорпедоДинамо М
0:0
1 период
17:00
СКАВитязь
1:0
1 период
17:00
ЦСКАДинамо Мн
0:0
1 период
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
online
16:00
Автодор Парма
online
17:00
Зенит Нижний Новгород
11:7
1 четверть
18:00
ВЭФ Зелена Гура
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НБА / регулярный чемпионат
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Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
13:45
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Россия
1:18:46,3 (0+8)
закончен
16:30
Эстафета. Мужчины
online
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Дрезден
14:45
Мужской и женский командный спринт
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Отыграться за Логинова: Россия сражается в эстафете. LIVE

Онлайн мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе

В Оберхофе проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4х7,5 км.
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Трансляция
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17:13

Убегает Малышко. Уже 34,2 секунды отрыва на отрезке 0,8 км. Вторым идет норвежец, за ним — Майе.

17:11

Привез еще пару секунд Гараничев, а вот Детье дистанцию сократил. У норвежцев теперь бежит Эрленд Бьонтегорд, у французов — Кентен Фийон Майе.

17:10

Передает эстафету Евгений Гараничев. Стартовал Дмитрий Малышко!

17:09

Детье идет третьим и отстает на 48,1 секунды.

17:08

Сохраняет разрыв на отрезке 6,5 км Гараничев. 30,5 секунды выигрывает россиянин.

17:06

Смог закрыть все мишени с помощью доп. патронов Биркеланд. На пол минуты отстает норвежец от Гараничева.

17:05

На один штрафной круг уходят Детье и Крчмарж!

17:04

НА НОЛЬ СТРЕЛЯЕТ ГАРАНИЧЕВ И УБЕГАЕТ ЧИСТЫМ ЛИДЕРОМ ЖЕНЯ!!!

17:03

Выходят Детье и Гараничев на второй огневой рубеж. Чех и норвежец идут чуть позади.

17:01

Преодолели отрезок в 4 км биатлонисты. 0,6 секунды составляет разрыв между Детье и Гараничевым. Чех Крчмарж идет третьим и проигрывает 11 секунд.

17:00

Отыгрывает разрыв в три секунды Детье. Гараничев чуть позади, но не отпускает француза.

16:59

Четвертым идет норвежец Ларс-Хельге Биркеланд. Один дополнительный патрон в первом огневом рубеже на второй эстафете ему потребовался.

16:58

Три секунды выигрывает Женя у француза. А вот Шемп «застрелился». И доп. патроны не помогли - на один штрафной круг убежал немец.

16:57

ТОЧЕН ЕВГЕНИЙ В «ЛЕЖКЕ»! Убегает Гараничев! За ним следует Детье и Крчмарж.

16:56

Обходит Женя Детье. Выходят биатлонисты на огневой рубеж.

16:53

Поочередно меняются друг с другом Детье, Гараничев, Симон Шемп и Михал Крчмарж.

16:51

Первая пятерка после первой эстафеты выглядит так: Франция, Германия, Россия, Чехия и Норвегия. Отрыв этой группы лидеров от шестых — бельгийцев — составляет почти пол минуты.

16:50

Гигонна первым передает эстафету Симону Детьё. Цветков третий. Поехал Евгений Гараничев!

16:47

Сокращает разрыв Максим. Почти 5 секунд отставания от Лессера у россиянина на финальном отрезке. Совсем скоро будет передача эстафеты.

16:45

Француз Антонен Гигонна мажет один раз, Цветков стреляет чисто! Уже в первой тройке Максим.

16:44

В «стойке» Кристиансен допустил два промаха, Лессеру потребовался один дополнительный патрон.

16:43

Вновь меняются местами Лессер и Кристиансен. Оторвались от основной группы немец и норвежец.

16:40

На отрезке 4 км норвежец все же обошел Лессера. Реш вылетел из пятерки, Цветков, уступая лидеру 6 секунд, поднялся на 4-ю позицию.

16:39

Итак, первая пятерка после первого огневого рубежа: Лессер, Ветле Шоста Кристиансен, Михаэль Рёш, Томас Бормолини и наш Цветков.

16:38

Без дополнительных патронов обошелся и Лессер. Лидирует немец. Цветков идет пятым.

16:37

Цветков отстрелялся быстро и чисто! Без промахов «лежка» у Максима.

16:36

Подходят к первому огневому рубежу спортсмены. Цветков держится группы лидеров.

16:34

На первом же опасном повороте на крутом спуске упали сразу несколько биатлонистов. Среди них оказался и латвиец Александр Патриюк.

16:32

На отрезке 0,8 км лидирует Эрик Лессер. Максим Цветков идет шестым, уступает чуть более трех секунд.

16:30

Гонка началась! Поехали! В первой тройке идут соответственно команды Швеции, Норвегии и Германии.

16:25

Очень сложные погодные условия в немецком городке. Сильный ветер, обильный и мокрый снег с дождем. Впрочем это не помешало россиянкам завоевать золото в эстафете. Соответственно успеха ждет и от мужской сборной.

16:20

Накануне в Оберхофе прошла гонка преследования на дистанции 12,5 км. Александр Логинов, который стартовал первым с форой в 25 секунд, финишировал пятым. Евгений Гараничев занял десятую строчку, Дмитрий Малышко — 20-ю, а Максим Цветков — 24-ю.

16:15

Чуть ранее в Оберхофе прошла женская эстафетная гонка, победу в которой одержала сборная России! Впервые за 7 лет! Серебро досталось немецкой команде, бронзу завоевали чешки.

16:10

Сборную России сегодня представят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, а также Александр Логинов. Именно в таком порядке россияне стартуют в каждой эстафете.

16:05

Старт запланирован на 16:30 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.