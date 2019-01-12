Отыграться за Логинова: Россия сражается в эстафете. LIVE

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- 94603 просмотра Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Убегает Малышко. Уже 34,2 секунды отрыва на отрезке 0,8 км. Вторым идет норвежец, за ним — Майе.
Привез еще пару секунд Гараничев, а вот Детье дистанцию сократил. У норвежцев теперь бежит Эрленд Бьонтегорд, у французов — Кентен Фийон Майе.
Передает эстафету Евгений Гараничев. Стартовал Дмитрий Малышко!
Детье идет третьим и отстает на 48,1 секунды.
Сохраняет разрыв на отрезке 6,5 км Гараничев. 30,5 секунды выигрывает россиянин.
Смог закрыть все мишени с помощью доп. патронов Биркеланд. На пол минуты отстает норвежец от Гараничева.
На один штрафной круг уходят Детье и Крчмарж!
НА НОЛЬ СТРЕЛЯЕТ ГАРАНИЧЕВ И УБЕГАЕТ ЧИСТЫМ ЛИДЕРОМ ЖЕНЯ!!!
Выходят Детье и Гараничев на второй огневой рубеж. Чех и норвежец идут чуть позади.
Преодолели отрезок в 4 км биатлонисты. 0,6 секунды составляет разрыв между Детье и Гараничевым. Чех Крчмарж идет третьим и проигрывает 11 секунд.
Отыгрывает разрыв в три секунды Детье. Гараничев чуть позади, но не отпускает француза.
Четвертым идет норвежец Ларс-Хельге Биркеланд. Один дополнительный патрон в первом огневом рубеже на второй эстафете ему потребовался.
Три секунды выигрывает Женя у француза. А вот Шемп «застрелился». И доп. патроны не помогли - на один штрафной круг убежал немец.
ТОЧЕН ЕВГЕНИЙ В «ЛЕЖКЕ»! Убегает Гараничев! За ним следует Детье и Крчмарж.
Обходит Женя Детье. Выходят биатлонисты на огневой рубеж.
Поочередно меняются друг с другом Детье, Гараничев, Симон Шемп и Михал Крчмарж.
Первая пятерка после первой эстафеты выглядит так: Франция, Германия, Россия, Чехия и Норвегия. Отрыв этой группы лидеров от шестых — бельгийцев — составляет почти пол минуты.
Гигонна первым передает эстафету Симону Детьё. Цветков третий. Поехал Евгений Гараничев!
Сокращает разрыв Максим. Почти 5 секунд отставания от Лессера у россиянина на финальном отрезке. Совсем скоро будет передача эстафеты.
Француз Антонен Гигонна мажет один раз, Цветков стреляет чисто! Уже в первой тройке Максим.
В «стойке» Кристиансен допустил два промаха, Лессеру потребовался один дополнительный патрон.
Вновь меняются местами Лессер и Кристиансен. Оторвались от основной группы немец и норвежец.
На отрезке 4 км норвежец все же обошел Лессера. Реш вылетел из пятерки, Цветков, уступая лидеру 6 секунд, поднялся на 4-ю позицию.
Итак, первая пятерка после первого огневого рубежа: Лессер, Ветле Шоста Кристиансен, Михаэль Рёш, Томас Бормолини и наш Цветков.
Без дополнительных патронов обошелся и Лессер. Лидирует немец. Цветков идет пятым.
Цветков отстрелялся быстро и чисто! Без промахов «лежка» у Максима.
Подходят к первому огневому рубежу спортсмены. Цветков держится группы лидеров.
На первом же опасном повороте на крутом спуске упали сразу несколько биатлонистов. Среди них оказался и латвиец Александр Патриюк.
На отрезке 0,8 км лидирует Эрик Лессер. Максим Цветков идет шестым, уступает чуть более трех секунд.
Гонка началась! Поехали! В первой тройке идут соответственно команды Швеции, Норвегии и Германии.
Очень сложные погодные условия в немецком городке. Сильный ветер, обильный и мокрый снег с дождем. Впрочем это не помешало россиянкам завоевать золото в эстафете. Соответственно успеха ждет и от мужской сборной.
Накануне в Оберхофе прошла гонка преследования на дистанции 12,5 км. Александр Логинов, который стартовал первым с форой в 25 секунд, финишировал пятым. Евгений Гараничев занял десятую строчку, Дмитрий Малышко — 20-ю, а Максим Цветков — 24-ю.
Чуть ранее в Оберхофе прошла женская эстафетная гонка, победу в которой одержала сборная России! Впервые за 7 лет! Серебро досталось немецкой команде, бронзу завоевали чешки.
Сборную России сегодня представят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, а также Александр Логинов. Именно в таком порядке россияне стартуют в каждой эстафете.
Старт запланирован на 16:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.