Женская эстафета: россиянки борются за медали в биатлоне. LIVE

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Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
0:1
закончен
18:00
БёрнлиФулхэм
2:1
закончен
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласУотфорд
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
1:2
закончен
20:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесУэска
1:0
закончен
18:15
ВаленсияВальядолид
1:1
закончен
20:30
ЖиронаАлавес
1:1
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22:45
ВильярреалХетафе
1:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
АмьенПСЖ
0:3
закончен
22:00
ГенгамСент-Этьен
0:1
закончен
22:00
НиццаБордо
1:0
закончен
22:00
НимАнже
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
3:0
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
3:5
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
1:3
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
2:3
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксОттава Сенаторз
4:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана УНИКС
79:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
104:109
закончен
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
112:108
закончен
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
105:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
110:106
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
102:93
закончен
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
110:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
104:97
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
закончен
17:00
Гонка преследования. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
34.29,8
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
закончен
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
0:0
1 тайм
18:15
Атлетик БСевилья
не начался
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
не начался
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
не начался
19:00
ДижонМонпелье
не начался
19:00
ТулузаСтрасбург
не начался
23:00
МарсельМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
2:4
закончен
10:00
АмурСеверсталь
2:3 (Б)
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
3:5
закончен
13:30
СибирьСалават Юлаев
1:1
перерыв
14:00
БарысХК Сочи
0:0
1 период
15:00
Металлург МгНефтехимик
не начался
17:00
АвангардСпартак
не начался
17:00
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
СКАВитязь
не начался
17:00
ЦСКАДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
13:45
Эстафета 4х6 км, женщины
online
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Дрезден
14:45
Мужской и женский командный спринт
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Женская эстафета: россиянки борются за медали в биатлоне. LIVE

Онлайн женской эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В Оберхофе проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4х6 км.
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14:06

Павлова заканчивает свой этап гонки пятой и передает эстафету Маргарите Васильевой! Отставание от лидирующих итальянок — 24,9 секунды.

14:04

Виттоцци уже на финишной прямой. Она спокойно передает эстафету.

14:02

Павлова действительно хороша ходом. Под ободряющие крики болельщиков россиянка проносится по трассе, как скорый поезд. На отметке 5,5 км она уже пятая. Отставание сократилось до 26 секунд.

14:01

К счастью, Павлова закрывает все мишени с тремя доппатронами — без штрафного круга — и уходит в гонку на девятой позиции (+32,9 секунды от Виттоцци). Шевалье пришлось уйти на штрафной круг. Она десятая после Павловой.

14:00

Мажут все, включая изумительно точную Виттоцци — у нее один промах! Однако больше итальянка не промахивается. Павлова допустила уже три промаха! Будет ли штрафной круг?

13:59

Лидеры приступают к стрельбе стоя! Сильный ветер кружит снег. Очень тяжелые условия,

13:57

Павлова сокращает отставание от лидеров! Она уже четвертая. Первая по-прежнему Виттоцци, вторая — Шевалье, третья — Линн Перссон из Швеции.

13:56

Лиза Тереза Хаузер при падении еще и сломала винтовку, так что она до сих пор мучается на стрельбище. Жаль австрийку...

13:55

Павлова допустила один промах! Но смогла закрыть мишень первым же доппатроном и ушла на трассу седьмой, уступая лидирующей Витоцци 13 секунд.

13:54

Началась первая стрельба лежа! Витоцци отстрелялась невероятно быстро, второй ушла Луция Харватова, а третьей — Кинга Збилут из Польши.

13:52

Идет сложнейший подъем в гору, Павлова по-прежнему первая без каких-либо проблем. Будем надеяться, что это не помешает восстановить дыхание на стрельбе.

13:51

Павлова уже первая на отсечке 1,5 км!

13:50

Беда произошла со сборной Австрии! Лиза Тереза Хаузер упала на небольшом спуске, запутавшись в чьих-то лыжах. Плачет девушка и долго не может встать... Ей помогают подняться.

13:49

Первую контрольную отсечку 0,8 км Павлова преодолела третьей с отставанием всего 1,8 секунды от лидера — француженки Анаис Шевалье. Итальянка Витоцци — вторая.

13:48

Павлова идет в лидерах! Не сбавлять темп!

13:47

Спортсменки очень аккуратно преодолели опасный поворот, но две биатлонистки, кажется, все же упали! Очень тесно было при выезде со стадиона.

13:46

Гонка началась!

13:45

Желаем удачи сборной России! Напомним, стартует у нас Евгения Павлова.

13:40

28-летняя Лариса Куклина ранее не выступала на данном этапе Кубка мира. Будем надеяться, что спортсменка покажет удачный дебют.

13:35

25-летняя Евгения Павлова в той гонке стала 13-й, показав лучший результат среди россиянок. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 14-й, Маргарита Васильева — 18-й.

Юрлова
РИА Новости
Екатерина Юрлова-Перхт
13:30

Опытнейшая Ирина Старых не попала в состав на эту эстафету, поскольку в субботней гонке преследования стала лишь 49-й, не оправдав ожиданий тренерского штаба.

Старых
РИА Новости
Биатлонистка сборной России Ирина Старых сотоварищи постараются навязать борьбу за медали в гонке преследования на 10 км
13:25

В составе сборной России выступят Евгения Павлова на первом этапе, Маргарита Васильева — на втором, Лариса Куклина — на третьем, Екатерина Юрлова-Перхт — на четвертом.

13:20

Старт запланирован на 13:45 мск.

13:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки 4х6 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.