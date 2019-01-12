Женская эстафета: россиянки борются за медали в биатлоне. LIVE

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Павлова заканчивает свой этап гонки пятой и передает эстафету Маргарите Васильевой! Отставание от лидирующих итальянок — 24,9 секунды.
Виттоцци уже на финишной прямой. Она спокойно передает эстафету.
Павлова действительно хороша ходом. Под ободряющие крики болельщиков россиянка проносится по трассе, как скорый поезд. На отметке 5,5 км она уже пятая. Отставание сократилось до 26 секунд.
К счастью, Павлова закрывает все мишени с тремя доппатронами — без штрафного круга — и уходит в гонку на девятой позиции (+32,9 секунды от Виттоцци). Шевалье пришлось уйти на штрафной круг. Она десятая после Павловой.
Мажут все, включая изумительно точную Виттоцци — у нее один промах! Однако больше итальянка не промахивается. Павлова допустила уже три промаха! Будет ли штрафной круг?
Лидеры приступают к стрельбе стоя! Сильный ветер кружит снег. Очень тяжелые условия,
Павлова сокращает отставание от лидеров! Она уже четвертая. Первая по-прежнему Виттоцци, вторая — Шевалье, третья — Линн Перссон из Швеции.
Лиза Тереза Хаузер при падении еще и сломала винтовку, так что она до сих пор мучается на стрельбище. Жаль австрийку...
Павлова допустила один промах! Но смогла закрыть мишень первым же доппатроном и ушла на трассу седьмой, уступая лидирующей Витоцци 13 секунд.
Началась первая стрельба лежа! Витоцци отстрелялась невероятно быстро, второй ушла Луция Харватова, а третьей — Кинга Збилут из Польши.
Идет сложнейший подъем в гору, Павлова по-прежнему первая без каких-либо проблем. Будем надеяться, что это не помешает восстановить дыхание на стрельбе.
Павлова уже первая на отсечке 1,5 км!
Беда произошла со сборной Австрии! Лиза Тереза Хаузер упала на небольшом спуске, запутавшись в чьих-то лыжах. Плачет девушка и долго не может встать... Ей помогают подняться.
Первую контрольную отсечку 0,8 км Павлова преодолела третьей с отставанием всего 1,8 секунды от лидера — француженки Анаис Шевалье. Итальянка Витоцци — вторая.
Павлова идет в лидерах! Не сбавлять темп!
Спортсменки очень аккуратно преодолели опасный поворот, но две биатлонистки, кажется, все же упали! Очень тесно было при выезде со стадиона.
Гонка началась!
Желаем удачи сборной России! Напомним, стартует у нас Евгения Павлова.
28-летняя Лариса Куклина ранее не выступала на данном этапе Кубка мира. Будем надеяться, что спортсменка покажет удачный дебют.
25-летняя Евгения Павлова в той гонке стала 13-й, показав лучший результат среди россиянок. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 14-й, Маргарита Васильева — 18-й.
Опытнейшая Ирина Старых не попала в состав на эту эстафету, поскольку в субботней гонке преследования стала лишь 49-й, не оправдав ожиданий тренерского штаба.
В составе сборной России выступят Евгения Павлова на первом этапе, Маргарита Васильева — на втором, Лариса Куклина — на третьем, Екатерина Юрлова-Перхт — на четвертом.
Старт запланирован на 13:45 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки 4х6 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.