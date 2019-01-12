Надежда на Ретивых: россияне бьются за медали в Дрездене. LIVE

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Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
0:1
закончен
18:00
БёрнлиФулхэм
2:1
закончен
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:00
Кристал ПэласУотфорд
1:2
закончен
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
1:2
закончен
20:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
2:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесУэска
1:0
закончен
18:15
ВаленсияВальядолид
1:1
закончен
20:30
ЖиронаАлавес
1:1
закончен
22:45
ВильярреалХетафе
1:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
АмьенПСЖ
0:3
закончен
22:00
ГенгамСент-Этьен
0:1
закончен
22:00
НиццаБордо
1:0
закончен
22:00
НимАнже
перенесен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
3:0
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
3:5
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
2:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
1:3
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
2:3
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксОттава Сенаторз
4:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана УНИКС
79:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
104:109
закончен
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
112:108
закончен
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
105:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
110:106
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
102:93
закончен
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
110:102
закончен
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
104:97
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
закончен
17:00
Гонка преследования. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
34.29,8
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
закончен
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЛеванте
1:0
2 тайм
18:15
Атлетик БСевилья
не начался
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
17:15
ЭвертонБорнмут
не начался
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
не начался
19:00
ДижонМонпелье
не начался
19:00
ТулузаСтрасбург
не начался
23:00
МарсельМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
2:4
закончен
10:00
АмурСеверсталь
2:3 (Б)
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
3:5
закончен
13:30
СибирьСалават Юлаев
3:2
3 период
14:00
БарысХК Сочи
1:1
3 период
15:00
Металлург МгНефтехимик
2:2
перерыв
17:00
АвангардСпартак
не начался
17:00
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
СКАВитязь
не начался
17:00
ЦСКАДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
online
16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
13:45
Эстафета 4х6 км, женщины
online
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Дрезден
14:45
Мужской и женский командный спринт
online
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Надежда на Ретивых: россияне бьются за медали в Дрездене. LIVE

Онлайн командного спринта на этапе КМ по лыжным гонкам в Дрездене

В Дрездене проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского и женского командного спринта свободным стилем.
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Трансляция
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15:38

Ретивых на последнем кругу обходит итальянца Пеллегрино.

15:36

Итак, вот развязка. Ретивых и Терентьев в группе лидеров. Пошел финальный отрезок.

15:33

Отстал Терентьев, а вот Ретивых на финише ускорился. Пошла очередная эстафета. В борьбу за победу включаются лыжники из Великобритании.

15:31

Ретивых и Терентьев на финальном кругу вдвоем потихоньку уходят в отрыв.

15:29

Пошла четвертая эстафета. Терентьев возглавляет группу лидеров, но идет спокойным темпом.

15:27

Мальцев вновь задал высокий темп и вырвался в лидеры. Не сумел снизить скорость на этом же крутом повороте и едва не упал. Устоял на ногах, но немного потерял позицию.

15:25

Упал во время передачи третьей эстафеты один из лыжников в группе лидеров. Не устоял на ногах после крутого поворота. Но обошлось без потерь.

15:21

Передает Артем эстафету Глебу Ретивых. Краснов отстал чуть больше чем на секунду.

15:19

Задает темп Мальцев. И темп достаточно высокий. Впрочем, Мальтев не является спринтером. Он все-таки ярко выраженный дистанщионщик.

15:17

Начался мужской финал. Первую команду России представляют Артем Мальцев и Глеб Ретивых. Вторую команду — Андрей Краснов и Александр Терентьев. В первой эстафете бегут Мальцев и Краснов.

15:15

Российская сборная вместе с Татьяной Алешиной и Натальей Матвеевой отыграть дистанцию так и не сумели. То падение после третьей эстафеты стало роковым.

15:13

Посмотрели судьи повторы, инфографику: второе место досталось второй шведской сборной, а бронза — норвежкам!

15:11

Отсидела в «тылу» шведка Мая Дальквист и выдала феноменальный рывок на финише, вырвав победу для первой шведской команды. В тройке призеров оказалась вторая шведская сборная, американская и норвежская команда. Их места будут определяться с помощью фотофиниша.

15:09

Первой резко на финиш пошла норвежка Майкен Касперсен Фалла. Посмотрим, кто подхватит ее ускорение на финальном отрезке.

15:08

Немного сбавили ход шведки. В борьбу за медали вступила американка Софи Колдуэлл.

15:07

Идут в лидерах две шведские команды. Удалось создать небольшой задел. Словенка Чебашек смогла отыграть дистанцию и передала эстафету шестой. Россиянки все также десятые...

15:06

Перед последней передачей эстафете шведка Стина Нильссон выходит вперед.

15:03

Последней идет Матвеева. Более 15 секунд отставания от лидера. Это неотыгрываемые цифры, конечно. Словения идет пока девятой.

14:59

Сильно откатилась назад Алешина. Последней передала свою эстафету. Матвеевой теперь придется отыгрывать очень солидную дистанцию.

14:57

Ой-ей. Падает Алешина вместе со словенкой Аленкой Чебашек. Не держала дистанцию словенская лыжница и буквально наехала на россиянку.

14:55

Около секунды уступила Матвеева, вновь идет передача эстафеты. Стартовала Алешина.

14:53

Во второй эстафете темп задает пока что Наталья Матвеева.

14:51

Прошла передача первой эстафеты. Небольшое лидерство в гонке имеют шведки во главе с Идой Ингемарсдоттер.

14:49

Тепло в Дрездене. Около шести градусов тепла. Видны небольшие проплешины на трассе.

14:47

Итак, гонка началась!

14:45

Ранее прошли отборочные старты. Полуфинал среди женщин преодолела только команда Татьяны Алешиной и Натальи Матвеевой. Они же выступят в первом финальном заезде.

14:40

Вчера прошли индивидуальные спринтерские гонки среди женщин и мужчин. Российские лыжницы выбыли из борьбы за медали на стадии 1/4 финала. Среди мужчин лучшим стал Глеб Ретивых, завоевавший серебряную медаль.

14:35

Старт запланирован на 14:45 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского и женского командного спринта в рамках этапа Кубка мира в Дрездене.