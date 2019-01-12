Надежда на Ретивых: россияне бьются за медали в Дрездене. LIVE

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Ретивых на последнем кругу обходит итальянца Пеллегрино.
Итак, вот развязка. Ретивых и Терентьев в группе лидеров. Пошел финальный отрезок.
Отстал Терентьев, а вот Ретивых на финише ускорился. Пошла очередная эстафета. В борьбу за победу включаются лыжники из Великобритании.
Ретивых и Терентьев на финальном кругу вдвоем потихоньку уходят в отрыв.
Пошла четвертая эстафета. Терентьев возглавляет группу лидеров, но идет спокойным темпом.
Мальцев вновь задал высокий темп и вырвался в лидеры. Не сумел снизить скорость на этом же крутом повороте и едва не упал. Устоял на ногах, но немного потерял позицию.
Упал во время передачи третьей эстафеты один из лыжников в группе лидеров. Не устоял на ногах после крутого поворота. Но обошлось без потерь.
Передает Артем эстафету Глебу Ретивых. Краснов отстал чуть больше чем на секунду.
Задает темп Мальцев. И темп достаточно высокий. Впрочем, Мальтев не является спринтером. Он все-таки ярко выраженный дистанщионщик.
Начался мужской финал. Первую команду России представляют Артем Мальцев и Глеб Ретивых. Вторую команду — Андрей Краснов и Александр Терентьев. В первой эстафете бегут Мальцев и Краснов.
Российская сборная вместе с Татьяной Алешиной и Натальей Матвеевой отыграть дистанцию так и не сумели. То падение после третьей эстафеты стало роковым.
Посмотрели судьи повторы, инфографику: второе место досталось второй шведской сборной, а бронза — норвежкам!
Отсидела в «тылу» шведка Мая Дальквист и выдала феноменальный рывок на финише, вырвав победу для первой шведской команды. В тройке призеров оказалась вторая шведская сборная, американская и норвежская команда. Их места будут определяться с помощью фотофиниша.
Первой резко на финиш пошла норвежка Майкен Касперсен Фалла. Посмотрим, кто подхватит ее ускорение на финальном отрезке.
Немного сбавили ход шведки. В борьбу за медали вступила американка Софи Колдуэлл.
Идут в лидерах две шведские команды. Удалось создать небольшой задел. Словенка Чебашек смогла отыграть дистанцию и передала эстафету шестой. Россиянки все также десятые...
Перед последней передачей эстафете шведка Стина Нильссон выходит вперед.
Последней идет Матвеева. Более 15 секунд отставания от лидера. Это неотыгрываемые цифры, конечно. Словения идет пока девятой.
Сильно откатилась назад Алешина. Последней передала свою эстафету. Матвеевой теперь придется отыгрывать очень солидную дистанцию.
Ой-ей. Падает Алешина вместе со словенкой Аленкой Чебашек. Не держала дистанцию словенская лыжница и буквально наехала на россиянку.
Около секунды уступила Матвеева, вновь идет передача эстафеты. Стартовала Алешина.
Во второй эстафете темп задает пока что Наталья Матвеева.
Прошла передача первой эстафеты. Небольшое лидерство в гонке имеют шведки во главе с Идой Ингемарсдоттер.
Тепло в Дрездене. Около шести градусов тепла. Видны небольшие проплешины на трассе.
Итак, гонка началась!
Ранее прошли отборочные старты. Полуфинал среди женщин преодолела только команда Татьяны Алешиной и Натальи Матвеевой. Они же выступят в первом финальном заезде.
Вчера прошли индивидуальные спринтерские гонки среди женщин и мужчин. Российские лыжницы выбыли из борьбы за медали на стадии 1/4 финала. Среди мужчин лучшим стал Глеб Ретивых, завоевавший серебряную медаль.
Старт запланирован на 14:45 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского и женского командного спринта в рамках этапа Кубка мира в Дрездене.