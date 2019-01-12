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Спринт 10 км, мужчины
1
Александр Логинов (Россия)
25:50.9
2
Йоханнес Бё (Норвегия)
+25,2
3
Себастьян Самуэльссон (Швеция)
+36,8
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Финикс СанзДенвер Наггетс
не начался
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Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
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Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
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Гонка преследования. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
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ТорпедоДинамо М
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ЦСКАДинамо Мн
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Динамо РТрактор
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Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
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03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
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Калгари ФлэймзАризона Койотс
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Цмоки-Минск Калев
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16:00
Автодор Парма
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Зенит Нижний Новгород
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18:00
ВЭФ Зелена Гура
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Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Упустил Бё и Фуркада: Логинов вошел в пятерку лучших

Онлайн мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе норвежец Йоханнес Бё одержал победу в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира. Российский биатлонист Александр Логинов финишировал пятым с отставанием 42,4 секунды. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
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17:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

17:41

Максим Цветков становится 24-м (+2.46,6), Елисеев — 29-м (+3.10,3).

17:40

Дмитрий Малышко занял 21-е место. Две с половиной минуты проиграл россиянин.

17:38

Евгений Гараничев замкнул десятку лучших с результатом 36.31,3.

17:37

В топ-5 финиширует Александр Логинов — +42,4 отставание от лидера.

17:36

Фуркад остается на четвертом месте. 32,6 секунды проиграл Мартен Йоханнесу.

17:35

Финиширует Йоханнес Бё! Вторым приходит Пайффер с отставанием 15 секунд, Хофер — третий. Споткнулся, задев немца, итальянский биатлонист.

17:34

Борется Хофер с Пайффером за серебро, но впереди идет немец. Лукас оглядывается назад, а там уже близится Фуркад!

17:33

Прибавляет в скорости Фуркад. Отстает от него Логинов почти на 10 секунд.

17:31

В отрыв уходит Йоханнес! Более 20 секунд выигрывает у Хофера и Пайффера «рыжий». Фуркад даже не видит Бё. А Логинов дышит в спину французу.

17:30

Пятым идет Логинов! 35 секунд уступает он Йоханнесу. Поборется за подиум и Саша!

17:30

Синхронно и чисто отстреляли Хофер и Пайффер. Борьба за медали будет очень жесткой.

17:29

ДВАЖДЫ МАЖЕТ ФУРКАД, И ТОЛЬКО ОДИН ШТРАФНОЙ КРУГ У БЁ!

17:28

Меняются местами Йоханнес Бё и Мартен Фуркад. Приходят на последний огневой рубеж.

17:27

После 9 км Дитьё все-таки опережает Логинова. Тяжело выглядит Александр сегодня. Плюс ко всему погода в Оберхофе ужасная.

17:26

Логинова поджимает француз Симон Детьё. Меньше секунды между ними.

17:24

На отрезке 8,3 км Фуркад всего лишь пол секунды уступает Йоханнесу Бё. Вот где принципиальная борьба!

17:23

Точны в «стойке» Пайффер и Хофер, Логинов отстает от них почти на 20 секунд и проигрывает Бё 48,1 секунды.

17:22

А вот Логинов дважды мажет. Сильно откатится назад сейчас Александр.

17:22

Мартен Фуркад точен! Все мишени закрыл француз.

17:21

Промахнулся в «стойке» норвежец вторым выстрелом. Убежал на штрафной круг.

17:21

Бё уже пришел на третий огневой рубеж.

17:21

Гараничев идет на 20-й позиции.

17:19

После 6,5 км Логинов уступает 23,1 секунды Йоханнесу. На пятки Александру наступает Фуркад.

17:18

Малышко идет 21-м. Проигрывает чуть более двух минут Дмитрий. Елисеев и Цветков — вне топ-30.

17:16

Немец Арнд Пайффер, который шел седьмым, отстрелялся чисто и уже ворвался в борьбу за медали.

17:15

По одному разу мажут и Логинов с Фуркадом! Очень быстро отстрелял Александр, но точности бы добавить.

17:14

На второй «лежке» Йоханнес Бё допустил промах и ушел на круг. Но останется в лидерах норвежец.

17:12

Гараничев и Елисеев допустили по одному промаху, Малышко ушел на два штрафных круга.

17:11

На отметке 4 км немного увеличился разрыв между Бё и Логиновым. Около 14 секунд уступает Александр. Мартен Фуркад при этом отыграл около десяти секунд.

17:09

И Фуркад точен! Третьим идет француз.

17:08

Очень сильный ветер! Один промах допускает Логинов. Бё отстреливается чисто. Чуть-чуть лидирует Йоханнес, Александр уступает чуть более девяти секунд.

17:07

Обильно идет снег сегодня в Оберхофе. Логинов приходит на первый огневой рубеж.

17:04

На отрезке 1,5 км Логинов идет в отрыве от Йоханнеса Бё на 23,6 секунды.

17:02

В гонку вступили Елисеев и Гараничев. Чуть более минуты отставания у россиян от Логинова.

17:01

За ним последовал Йоханнес Бё, а затем и швед Себастиан Самуельссон.

17:00

Стартовала гонка! Поехал первым Александр Логинов!

16:56

Вторым с отставанием в 25 секунд от Логинова стартует норвежец Йоханнес Бё.

16:55

Первым на старт из россиян выйдет именно, соответственно, Логинов. Следующим, на 15-й позиции стартует Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев — 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Максим Цветков — 56-м.

16:50

На дистанцию спортсмены уйдут в 17:00 по московскому времени. Напомним, что вчерашний спринт уверенно выиграл россиянин Александр Логинов, который и стартует сегодня первым!

16:45

В немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.