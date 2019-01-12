Упустил Бё и Фуркада: Логинов вошел в пятерку лучших

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Максим Цветков становится 24-м (+2.46,6), Елисеев — 29-м (+3.10,3).
Дмитрий Малышко занял 21-е место. Две с половиной минуты проиграл россиянин.
Евгений Гараничев замкнул десятку лучших с результатом 36.31,3.
В топ-5 финиширует Александр Логинов — +42,4 отставание от лидера.
Фуркад остается на четвертом месте. 32,6 секунды проиграл Мартен Йоханнесу.
Финиширует Йоханнес Бё! Вторым приходит Пайффер с отставанием 15 секунд, Хофер — третий. Споткнулся, задев немца, итальянский биатлонист.
Борется Хофер с Пайффером за серебро, но впереди идет немец. Лукас оглядывается назад, а там уже близится Фуркад!
Прибавляет в скорости Фуркад. Отстает от него Логинов почти на 10 секунд.
В отрыв уходит Йоханнес! Более 20 секунд выигрывает у Хофера и Пайффера «рыжий». Фуркад даже не видит Бё. А Логинов дышит в спину французу.
Пятым идет Логинов! 35 секунд уступает он Йоханнесу. Поборется за подиум и Саша!
Синхронно и чисто отстреляли Хофер и Пайффер. Борьба за медали будет очень жесткой.
ДВАЖДЫ МАЖЕТ ФУРКАД, И ТОЛЬКО ОДИН ШТРАФНОЙ КРУГ У БЁ!
Меняются местами Йоханнес Бё и Мартен Фуркад. Приходят на последний огневой рубеж.
После 9 км Дитьё все-таки опережает Логинова. Тяжело выглядит Александр сегодня. Плюс ко всему погода в Оберхофе ужасная.
Логинова поджимает француз Симон Детьё. Меньше секунды между ними.
На отрезке 8,3 км Фуркад всего лишь пол секунды уступает Йоханнесу Бё. Вот где принципиальная борьба!
Точны в «стойке» Пайффер и Хофер, Логинов отстает от них почти на 20 секунд и проигрывает Бё 48,1 секунды.
А вот Логинов дважды мажет. Сильно откатится назад сейчас Александр.
Мартен Фуркад точен! Все мишени закрыл француз.
Промахнулся в «стойке» норвежец вторым выстрелом. Убежал на штрафной круг.
Бё уже пришел на третий огневой рубеж.
Гараничев идет на 20-й позиции.
После 6,5 км Логинов уступает 23,1 секунды Йоханнесу. На пятки Александру наступает Фуркад.
Малышко идет 21-м. Проигрывает чуть более двух минут Дмитрий. Елисеев и Цветков — вне топ-30.
Немец Арнд Пайффер, который шел седьмым, отстрелялся чисто и уже ворвался в борьбу за медали.
По одному разу мажут и Логинов с Фуркадом! Очень быстро отстрелял Александр, но точности бы добавить.
На второй «лежке» Йоханнес Бё допустил промах и ушел на круг. Но останется в лидерах норвежец.
Гараничев и Елисеев допустили по одному промаху, Малышко ушел на два штрафных круга.
На отметке 4 км немного увеличился разрыв между Бё и Логиновым. Около 14 секунд уступает Александр. Мартен Фуркад при этом отыграл около десяти секунд.
И Фуркад точен! Третьим идет француз.
Очень сильный ветер! Один промах допускает Логинов. Бё отстреливается чисто. Чуть-чуть лидирует Йоханнес, Александр уступает чуть более девяти секунд.
Обильно идет снег сегодня в Оберхофе. Логинов приходит на первый огневой рубеж.
На отрезке 1,5 км Логинов идет в отрыве от Йоханнеса Бё на 23,6 секунды.
В гонку вступили Елисеев и Гараничев. Чуть более минуты отставания у россиян от Логинова.
За ним последовал Йоханнес Бё, а затем и швед Себастиан Самуельссон.
Стартовала гонка! Поехал первым Александр Логинов!
Вторым с отставанием в 25 секунд от Логинова стартует норвежец Йоханнес Бё.
Первым на старт из россиян выйдет именно, соответственно, Логинов. Следующим, на 15-й позиции стартует Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев — 20-м, Евгений Гараничев — 21-м, Максим Цветков — 56-м.
На дистанцию спортсмены уйдут в 17:00 по московскому времени. Напомним, что вчерашний спринт уверенно выиграл россиянин Александр Логинов, который и стартует сегодня первым!
В немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону проходит мужская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.