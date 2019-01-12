Ретивых бьется за медали для России в Дрездене. LIVE

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Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
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Майами ХитМемфис Гриззлиз
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Орландо МэджикБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Финикс СанзДенвер Наггетс
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Юта ДжазЧикаго Буллз
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06:00
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам
15:00
Спринт. Мужчины, женщины
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Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
14:45
Россиянки не попали в десятку лучших
1
Лиза Виттоцци (Италия)
32:32.9
2
Анастасия Кузьмина (Словакия)
32:38.4
3
Анаис Шевалье (Франция)
33:00.8
закончен
Испания / Примера
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Атлетико МЛеванте
не начался
18:15
Атлетик БСевилья
не начался
20:30
БарселонаЭйбар
не начался
22:45
БетисРеал Мадрид
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Франция / Лига 1
17:00
НантРенн
не начался
19:00
ДижонМонпелье
не начался
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ТулузаСтрасбург
не начался
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МарсельМонако
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ЭвертонБорнмут
не начался
19:30
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралЛокомотив
не начался
10:00
АмурСеверсталь
не начался
10:00
Куньлунь Ред СтарЙокерит
не начался
13:30
СибирьСалават Юлаев
не начался
14:00
БарысХК Сочи
не начался
15:00
Металлург МгНефтехимик
не начался
17:00
АвангардСпартак
не начался
17:00
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
СКАВитязь
не начался
17:00
ЦСКАДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РТрактор
не начался
19:30
СлованАвтомобилист
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:15
Цмоки-Минск Калев
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
Ретивых бьется за медали для России в Дрездене. LIVE

Онлайн-трансляция спринтов на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российские спортсмены и спортсменки бьются в спринте за победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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16:23

Только пятой финиширует норвежка. Победу ожидаемо одержала Стина Нильссон.

16:23

На последнем кругу сильно откатилась назад Фалла.

16:20

Начался первый забег. Лидирует пока что норвежка Майкен Фалла. Преследуют ее три шведки.

16:17

Итак, завершились четвертьфинальные гонки. На очереди сразу же полуфинал среди женщин. Сразу шесть представительниц сборной Швеции поборются за финал.

16:10

Таким образом, за сборную России в полуфинале поборется только Глеб Ретивых.

16:08

Пошел очередной четвертьфинальный забег. Россиян больше не осталось.

16:06

Долгое время Мальцев шел в конце. На финише во внешнему радиусу включился в борьбу за тройку россиянин, но немного не хватило россиянину. Только четвертым финишировал и, соответственно, завершил свои выступления сегодня.

16:02

Артем Мальцев участвует в третьем забеге.

16:01

А вот Краснов и Терентьев на финишной прямой упали! Сначала равновесие потерял Андрей, а затем и Александр.

16:00

Пеллегрино на финишном отрезке едва не упал, но на ногах удержался и вырвал убедительную победу.

15:58

В лидеры выходит Краснов. Пеллегрино за ним.

15:56

В следующем забеге бегут Андрей Краснов и Александр Терентьев. С ними в шестерке мощнейший Пеллегрино.

15:55

В итоге откололся швед. Победу в заезде одержал норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Ретивых второй и в полуфинале соответственно.

15:53

Лидирует швед Густаф Берглунд. Ретивых буквально наступает ему на пятки.

15:51

Начался первый четвертьфинальный заезд среди мужчин. В первой шестерке идет Глеб Ретивых.

15:50

Что ж, завершен женский четвертьфинал спринта коньковым ходом. Для женской сборной России борьба за медали на этом этапе закончена.

15:49

Шведка Мая Дальквист выдала мощный финиш и выиграла гонку, пробившись в полуфинал.

15:47

Словенская лыжница Весна Фабьян, которую считали одной из фавориток этого четвертьфинала, упала. Для нее гонка, пожалуй, завершена.

15:44

В пятом забеге без россиянок.

15:43

Почти десять секунд в итоге проиграла Баязитова победительнице забега Сандре Рингвальд.

15:41

На повороте на широком радиусе старалась Аида атаковать, но семь секунд составляет отставание россиянки от лидера.

15:40

Позади бежит Аида. Но скорости молодой лыжнице не хватает. Инвентарь работает не самым лучшим образом.

15:38

Аида Баязитова стартует в четвертом заезде.

15:37

Нет. К сожалению, Алешина также выбывает из борьбы. Сильно уступила Татьяна на финише.

15:35

На втором кругу Татьяна откатилась назад. Занимает другую шеренгу Алешина. Готовится к контратаке.

15:34

В группе лидеров бежит Алешина. Пару в лидерах ей составляет именитая норвежка Майкен Касперсен Фалла.

15:33

В третьем забеге Россию представляет Татьяна Алешина. Большие надежды возлагают на Таню.

15:32

К сожалению, в полуфинал российская лыжница не пробилась.

15:31

Швейцарка Надине Фендрих выдала мощный финиш и победила со значительным отрывом. Матвеева поднялась на пятую строчку.

15:28

Сразу же в лидерство вышла шведка Ханна Фальк. Матвеева замыкающая.

15:27

Завершился первый забег. Во втором забеге уже участвует российская лыжница Наталья Матвеева.

15:26

Перед финишем Сундлинг все-таки уступила Нильссон. Первые два места занимают шведки с весомым отрывом.

15:24

Хороший ход показывает Нильссон. Лидировала она после первого круга, но теперь лидерство перехватила ее соотечественница Йонна Сундлинг.

15:23

Шведка Стина Нильссон бежит в красном бибе.

15:22

Итак, вышли на старт лыжницы, и гонка началась!

15:18

Слишком жарко в Дрездене для лыжных гонок. Чуть более шести градусов тепла. В некоторых местах снег превращается в жижу. Плюс ко всему идет небольшой дождь.

15:16

Небольшая заминка перед стартом. Есть незначительные проблемы с погодой и со снегом в Дрездене. Но гонка состоится, это даже не обсуждается.

15:14

Первыми гонку начнут женщины. Чуть ранее прошла квалификационный старт, победу в котором одержала шведка Ханна Фальк. Лучшей среди россиянок стала Татьяна Алешина, финишировавшая 22-й. У мужчин победителем квалификации стал Федерико Пеллегрино из Италии. Глеб Ретивых замкнул тройку лидеров.

15:10

После многодневки «Тур де Ски», на котором российские лыжники изрядно «пошумели», на очередной этап Кубка мира многие лидеры российской сборной, естественно, не поехали. Все они готовятся к грядущему чемпионату мира. А представят Россию на этапе Кубка мира в Дрездене следующий состав лыжников:

Женщины — Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Анна Грухвина, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова.

Мужчины — Сергей Ардашев, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Иван Якимушкин.

15:05

Вместе с вами мы будем пристально следить за развитием событий, начиная с четвертьфиналов.

15:00

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене проходят соревнования в спринте у мужчин и женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.