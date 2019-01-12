Ретивых бьется за медали для России в Дрездене. LIVE

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Только пятой финиширует норвежка. Победу ожидаемо одержала Стина Нильссон.
На последнем кругу сильно откатилась назад Фалла.
Начался первый забег. Лидирует пока что норвежка Майкен Фалла. Преследуют ее три шведки.
Итак, завершились четвертьфинальные гонки. На очереди сразу же полуфинал среди женщин. Сразу шесть представительниц сборной Швеции поборются за финал.
Таким образом, за сборную России в полуфинале поборется только Глеб Ретивых.
Пошел очередной четвертьфинальный забег. Россиян больше не осталось.
Долгое время Мальцев шел в конце. На финише во внешнему радиусу включился в борьбу за тройку россиянин, но немного не хватило россиянину. Только четвертым финишировал и, соответственно, завершил свои выступления сегодня.
Артем Мальцев участвует в третьем забеге.
А вот Краснов и Терентьев на финишной прямой упали! Сначала равновесие потерял Андрей, а затем и Александр.
Пеллегрино на финишном отрезке едва не упал, но на ногах удержался и вырвал убедительную победу.
В лидеры выходит Краснов. Пеллегрино за ним.
В следующем забеге бегут Андрей Краснов и Александр Терентьев. С ними в шестерке мощнейший Пеллегрино.
В итоге откололся швед. Победу в заезде одержал норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Ретивых второй и в полуфинале соответственно.
Лидирует швед Густаф Берглунд. Ретивых буквально наступает ему на пятки.
Начался первый четвертьфинальный заезд среди мужчин. В первой шестерке идет Глеб Ретивых.
Что ж, завершен женский четвертьфинал спринта коньковым ходом. Для женской сборной России борьба за медали на этом этапе закончена.
Шведка Мая Дальквист выдала мощный финиш и выиграла гонку, пробившись в полуфинал.
Словенская лыжница Весна Фабьян, которую считали одной из фавориток этого четвертьфинала, упала. Для нее гонка, пожалуй, завершена.
В пятом забеге без россиянок.
Почти десять секунд в итоге проиграла Баязитова победительнице забега Сандре Рингвальд.
На повороте на широком радиусе старалась Аида атаковать, но семь секунд составляет отставание россиянки от лидера.
Позади бежит Аида. Но скорости молодой лыжнице не хватает. Инвентарь работает не самым лучшим образом.
Аида Баязитова стартует в четвертом заезде.
Нет. К сожалению, Алешина также выбывает из борьбы. Сильно уступила Татьяна на финише.
На втором кругу Татьяна откатилась назад. Занимает другую шеренгу Алешина. Готовится к контратаке.
В группе лидеров бежит Алешина. Пару в лидерах ей составляет именитая норвежка Майкен Касперсен Фалла.
В третьем забеге Россию представляет Татьяна Алешина. Большие надежды возлагают на Таню.
К сожалению, в полуфинал российская лыжница не пробилась.
Швейцарка Надине Фендрих выдала мощный финиш и победила со значительным отрывом. Матвеева поднялась на пятую строчку.
Сразу же в лидерство вышла шведка Ханна Фальк. Матвеева замыкающая.
Завершился первый забег. Во втором забеге уже участвует российская лыжница Наталья Матвеева.
Перед финишем Сундлинг все-таки уступила Нильссон. Первые два места занимают шведки с весомым отрывом.
Хороший ход показывает Нильссон. Лидировала она после первого круга, но теперь лидерство перехватила ее соотечественница Йонна Сундлинг.
Шведка Стина Нильссон бежит в красном бибе.
Итак, вышли на старт лыжницы, и гонка началась!
Слишком жарко в Дрездене для лыжных гонок. Чуть более шести градусов тепла. В некоторых местах снег превращается в жижу. Плюс ко всему идет небольшой дождь.
Небольшая заминка перед стартом. Есть незначительные проблемы с погодой и со снегом в Дрездене. Но гонка состоится, это даже не обсуждается.
Первыми гонку начнут женщины. Чуть ранее прошла квалификационный старт, победу в котором одержала шведка Ханна Фальк. Лучшей среди россиянок стала Татьяна Алешина, финишировавшая 22-й. У мужчин победителем квалификации стал Федерико Пеллегрино из Италии. Глеб Ретивых замкнул тройку лидеров.
После многодневки «Тур де Ски», на котором российские лыжники изрядно «пошумели», на очередной этап Кубка мира многие лидеры российской сборной, естественно, не поехали. Все они готовятся к грядущему чемпионату мира. А представят Россию на этапе Кубка мира в Дрездене следующий состав лыжников:
Женщины — Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Анна Грухвина, Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова.
Мужчины — Сергей Ардашев, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Иван Якимушкин.
Вместе с вами мы будем пристально следить за развитием событий, начиная с четвертьфиналов.
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене проходят соревнования в спринте у мужчин и женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.