Путь на Олимпиаду: Россия начинает ЧМ по гандболу. LIVE

Соперники команды Эдуарда Кокшарова сербы в двух последних чемпионатах мира не участвовали и сегодня, конечно, не фавориты. Но побеждать России, само собой, нужно, тем более в группе А также представлены очень сильные Германия и Франция. А еще Бразилия и Корея. Кстати, Германия в матче открытия уже обыграла южнокорейцев со счетом 30:19.