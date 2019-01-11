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3
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+15
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Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
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Путь на Олимпиаду: Россия начинает ЧМ по гандболу. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по гандболу Сербия — Россия

В своем первом матче на чемпионате мира по гандболу среди мужчин сборная России встречается в Берлине с Сербией. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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11

В дуэли нервов Шишкарёв переиграл Веркича — 6:4! Только один гол с игры у нас, сербы все с игры забили...

10

Зато теперь назначают! Ударили Житникова по рукам!

10

Две минуты за фол Житникова в момент броска. Обрадович наказан. А вот пенальти больше не дают арбитры.

10

Стефан Вуйич легко обыгрывает один в один — 6:3!

09

Желтую карточку получает Тимур Дибиров.

09

Долго атаковал наша сборная, но бросок Дмитрия Житникова не был не берущимся и даже сложным — Веркич без труда отбил. Сербия в полном составе.

08

Отвечаем выводом на бросок из левого угла Тимура Дибирова, который забивает. Но в быстрой ответной атаке Пушица восстанавливает статус-кво — 5:3.

07

У сербов было некоторое время на два игрока меньше, и они даже сняли вратаря, чтобы это как-то компенсировать и смогли забросить — 4:2!

06

Качал Веркича ложным замахом Ковалёв, но тот прочитал и спас свои ворота!

06

Фантастика! Четвертый семиметровый для России! И Стефан Вуйич еще две минуты получает!

05

Отбились наши гандболисты в обороне!

04

Ковалёв снова точен — 3:2!

04

Опять фолят на Шишкарёве! Опять семиметровый! Причем Неманья Иличь получает еще и двухминутное удаление!

04

Быстрая атака Сербии, и Вуйич забивает — 3:1.

04

Дмитрий Ковалёв подходит к точке — 2:1!

03

А Россия зарабатывает второй семиметровый в матче. На Шишкарёве сфолили в момент броска.

03

Илич получает мяч в левом углу площадки и удачно атакует ворота Олега Грамса — 2:0.

02

Ай-яй, капитан нашей сборной Даниил Шишкарёв отправляет мяч с шести метров выше перекладины!

02

Наша позиционная атака заканчивается фолом на Гарпишине — пенальти!

01

Фактически, сегодня мы видим битву за выход в следующий раунд, поскольку выходя в основной раунд три первые команды, а Германия и Франция в их число наверняка попадут. Сербия начинает с атаки и доводит ее до первого взятия наших ворот — 1:0.

01

Поееееееехали! Матч начался.

20:00

Соперники команды Эдуарда Кокшарова сербы в двух последних чемпионатах мира не участвовали и сегодня, конечно, не фавориты. Но побеждать России, само собой, нужно, тем более в группе А также представлены очень сильные Германия и Франция. А еще Бразилия и Корея. Кстати, Германия в матче открытия уже обыграла южнокорейцев со счетом 30:19.

19:55

Если не удастся завоевать путевку на этом турнире, то еще будет шанс в следующем году на чемпионате Европы, но там тоже будет разыгрываться одна вакансия в Токио-2020.

19:50

Для России задача выглядит очень непростой: два года назад на мировом форуме наша сборная была 12-й, а в 2015-м году — вовсе 19-й. В семерке мы последний раз финишировали в 2013-м году, когда замкнули ее.

19:45

Чемпионат мира — сам по себе турнир важнейший. Но еще более значимым его делает тот факт, что семь лучших сборных получат шанс квалифицироваться на следующую Олимпиаду. Первое место гарантирует участие в Олимпийских Играх — 2020 в Токио. Команды, которые займут позиции со вторую по шестую, завоюют право сыграть в дополнительном квалификационном турнире.

19:40

В Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» в своем первом матче на чемпионате мира по гандболу сборная России встречается с Сербией. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.