Путь на Олимпиаду: Россия начинает ЧМ по гандболу. LIVE

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В дуэли нервов Шишкарёв переиграл Веркича — 6:4! Только один гол с игры у нас, сербы все с игры забили...
Зато теперь назначают! Ударили Житникова по рукам!
Две минуты за фол Житникова в момент броска. Обрадович наказан. А вот пенальти больше не дают арбитры.
Стефан Вуйич легко обыгрывает один в один — 6:3!
Желтую карточку получает Тимур Дибиров.
Долго атаковал наша сборная, но бросок Дмитрия Житникова не был не берущимся и даже сложным — Веркич без труда отбил. Сербия в полном составе.
Отвечаем выводом на бросок из левого угла Тимура Дибирова, который забивает. Но в быстрой ответной атаке Пушица восстанавливает статус-кво — 5:3.
У сербов было некоторое время на два игрока меньше, и они даже сняли вратаря, чтобы это как-то компенсировать и смогли забросить — 4:2!
Качал Веркича ложным замахом Ковалёв, но тот прочитал и спас свои ворота!
Фантастика! Четвертый семиметровый для России! И Стефан Вуйич еще две минуты получает!
Отбились наши гандболисты в обороне!
Ковалёв снова точен — 3:2!
Опять фолят на Шишкарёве! Опять семиметровый! Причем Неманья Иличь получает еще и двухминутное удаление!
Быстрая атака Сербии, и Вуйич забивает — 3:1.
Дмитрий Ковалёв подходит к точке — 2:1!
А Россия зарабатывает второй семиметровый в матче. На Шишкарёве сфолили в момент броска.
Илич получает мяч в левом углу площадки и удачно атакует ворота Олега Грамса — 2:0.
Ай-яй, капитан нашей сборной Даниил Шишкарёв отправляет мяч с шести метров выше перекладины!
Наша позиционная атака заканчивается фолом на Гарпишине — пенальти!
Фактически, сегодня мы видим битву за выход в следующий раунд, поскольку выходя в основной раунд три первые команды, а Германия и Франция в их число наверняка попадут. Сербия начинает с атаки и доводит ее до первого взятия наших ворот — 1:0.
Поееееееехали! Матч начался.
Соперники команды Эдуарда Кокшарова сербы в двух последних чемпионатах мира не участвовали и сегодня, конечно, не фавориты. Но побеждать России, само собой, нужно, тем более в группе А также представлены очень сильные Германия и Франция. А еще Бразилия и Корея. Кстати, Германия в матче открытия уже обыграла южнокорейцев со счетом 30:19.
Если не удастся завоевать путевку на этом турнире, то еще будет шанс в следующем году на чемпионате Европы, но там тоже будет разыгрываться одна вакансия в Токио-2020.
Для России задача выглядит очень непростой: два года назад на мировом форуме наша сборная была 12-й, а в 2015-м году — вовсе 19-й. В семерке мы последний раз финишировали в 2013-м году, когда замкнули ее.
Чемпионат мира — сам по себе турнир важнейший. Но еще более значимым его делает тот факт, что семь лучших сборных получат шанс квалифицироваться на следующую Олимпиаду. Первое место гарантирует участие в Олимпийских Играх — 2020 в Токио. Команды, которые займут позиции со вторую по шестую, завоюют право сыграть в дополнительном квалификационном турнире.
В Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» в своем первом матче на чемпионате мира по гандболу сборная России встречается с Сербией. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.