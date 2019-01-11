«Вернется в бокс на «Уэмбли»: Кличко возобновит карьеру

11 января британский журналист Стив Банс заявил, что экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко может возобновить свою профессиональную карьеру и вернуться на ринг в 2019 году.

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«Я придерживаюсь мнения, что Джошуа в апреле встретится с Джарреллом Миллером в США. Возможно, апрельский вечер на «Уэмбли» вообще отменят либо найдут замену, — цитирует Банса TalkSport.

— Не знаю, можно ли это говорить, но я слышал о том, что Владимир Кличко будет драться снова. Его соперником будет не Фьюри и не Джошуа, а другой британский тяжеловес. И не исключено, что он будет драться на «Уэмбли».

Напомним, что младший из братьев Кличко завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году, потерпев в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF от Энтони Джошуа. А в своем предыдущем бою Владимир еще в 2015 году проиграл Тайсону Фьюри.

Не успела появиться информация о возможном возвращении украинского боксера на ринг, как о готовности выйти на бой с ним заявил британский тяжеловес Диллиан Уайт, происхождение которого вполне соответствует слухам по поединке на «Уэмбли».

«Все, что я знаю, так это то, что мой бой против Энтони Джошуа в апреле маловероятен. Вчера я получил от него глупое предложение, хотя ждал его еще с октября. Эдди Хирн хочет встретиться со мной в январе, обсудить это предложение и другие варианты. Кто знает, что он приготовит, — цитирует Диллиана The Sun.

— Я бы определенно подрался против Кличко. Если он хочет бой, то получит его. И он больше никогда не вернется, после того как я с ним закончу. Это то, что я могу пообещать».

Учитывая, что Уайту 30 лет, он находится в самом соку и имеет всего одно поражение в карьере (от Джошуа) при 25-ти победах, его слова о возможном исходе противостояния с украинским ветераном выглядят вполне убедительно.

Впрочем, Уайт больше всего известен не своими красивыми победами на ринге, а тем, что в свои 30 лет является многодетным отцом, причем первый сын у него появился на свет, когда британцу было всего 13 лет!

Также интересно, что Уайт именно до своего единственного на данный момент в карьере поражения от Джошуа работал с наставником Владимира Джонатаном Бэнксом.

Что касается Кличко-младшего, то непонятно, в каком состоянии он находится в свои 42 года, а два поражения подряд, после которых он официально завершил карьеру, делают его перспективы весьма и весьма туманными.

Правда, в конце 2015 года поединок с Фьюри был довольно равным и проходил в привычной для украинца незрелищной манере с обилием клинчей, а уступил Владимир по очкам, правда, единогласным решением судей.

После этого должен был состояться реванш, но он сначала был перенесен из-за травмы самобытного британского боксера, а затем и вовсе отменен, так как Фьюри испытавал проблемы психологического свойства, а также употреблял наркотики и сдал положительный допинг-тест на кокаин.

Ну а бой с Джошуа получился по-настоящему красивым и ярким. Оба боксера искали счастья в атаке, сотрясали друг друга мощными попаданиями, отправляли соперника в нокдауны и забирали раунды.

Судьба того поединка решился в конце 11-го раунда, когда Кличко дважды падал на настил, поднимался несмотря ни на что, но в конце концов оказался не в состоянии защищаться от многочисленных ударов соперника, в результате чего бой был остановлен.

В последствии этот поединок был признан боем года многими авторитетными изданиями в мире бокса.

На счету Владимира Кличко славная карьера, за время которой он одержал 64 победы при всего пяти неудачах на профессиональном ринге и владел чемпионскими титулами по версиям всех ведущих ассоциаций, кроме WBC.

И то, потому что не хотел драться со своим старшим братом Виталием, который много лет доминировал в мире именно по версии WBC.

Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении 4 382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжелого дивизиона.

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