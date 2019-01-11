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Легче, чем с Курилами: как японцы купили Олимпиаду

Главу Олимпийского комитета Японии подозревают в коррупции

Японию заподозрили в покупке права на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. Французская прокуратура обвиняет главу Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэду в даче взятки в размере $2 млн участникам голосования за выбор столицы соревнований. МОК уже начал собственное расследование произошедшего.

Вокруг летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, разразился коррупционный скандал. По информации Le Monde, французская прокуратура предъявила обвинения главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде, который подозревается в даче взяток голосующим при выборе столицы Олимпиады.

Напомним, Токио победил в борьбе за право принять Игры, обойдя Стамбул и Мадрид. Парижские следователи считают, что это произошло благодаря взятке в $2 млн,

которую получили африканские члены Международного олимпийского комитета (МОК). Предполагается, что Такэда дал добро на подкуп этих чиновников, чтобы обеспечить Токио необходимое количество голосов.

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Также в прокуратуре Франции считают, что деньги переводил на сам Такэда — он якобы действовал через посредника, сенегальца по имени Папа Массат Диак, который в то время являлся консультантом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по маркетингу и, судя по всему, обладал большим влиянием в сфере летних видов спорта.

Не исключено, что веса Массату прибавлял тот факт, что ИААФ в то время возглавлял его отец Ламин Диак.

Парижское следствие пришло к выводу, что Диак-младший получил от японцев крупную взятку за продвижение Токио на выборах столицы Олимпиады.

Французы сообщили о подозрительном денежном переводе, который был произведен незадолго до решающего голосования. Средства поступили на счет сингапурской компании Black Tidings, откуда уже, по версии следствия, достались Папе Массату Диаку. После этого сенегалец якобы провел встречу с десятью членами МОК из африканских стран, где и была достигнута договоренность о поддержке Токио.

Сам Такэда официально опроверг данные об обвинениях в свою сторону на страницах японского информационного агентства Kyodo.

«Мне не предъявляли обвинений. На мою деятельность не наложено никаких ограничений. Мы не получали никаких новых данных от следствия. Очень печально, что подобная неправда публикуется в прессе», — заявил чиновник.

При этом он признал, что в декабре 2018 года ему пришлось ответить на вопросы французских следователей. По информации Inside the Games,

Международный олимпийский комитет уже начал свое расследование по этому делу.

Однако в организации пока воздерживаются от резких выводов, напоминая о презумпции невиновности.

«МОК будет соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении господина Такэде, — цитирует заявление комитета ТАСС. — Эти события произошли до того, как МОК провел масштабные реформы. Благодаря этим реформам, комитету удалось укрепить свой этический кодекс».

Судя по всему, ключом к окончательному раскрытия дела может стать главный подозреваемый Папа Массат Диак.

Однако он находится вне досягаемости французских следователей — в Сенегале, где скрывается уже на протяжении нескольких лет.

Африканская страна не собирается выдавать своего гражданина иностранной прокуратуре, несмотря на официальное обращение президента МОК Томаса Баха с просьбой посодействовать расследованию коррупции.

Диаку вменяют в вину не только получение взятки и влияние на выборы столицы Игр-2020. В 2015 году он был объявлен в розыск по сети Интерпола по подозрению в коррупции в рамках своей работы в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Предполагается, что сенегалец вымогал у Катара $5 млн в обмен на право проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года.

Что касается расследования по поводу коррупции при выборе страны-хозяйки Олимпиады-2020, то оно ведется уже в течение трех лет. Первые обвинения в адрес японцев и Диака прозвучали в 2016 году. Тогда МОК не обратил на них серьезного внимания.

«Когда будут доказательства — мы на них отреагируем. Говорить легко, но ни у кого нет никаких доказательств, — говорил тогда директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс. — Мы изучаем эти дела, идет этап проверки. Ничего пока не доказано».

Судя по тому, что МОК все-таки начал свое расследование, данные французской прокуратуры убедили организацию в том, что Такэда может быть виновен.

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