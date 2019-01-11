«Это не человек»: Овечкин выкинул соперника за борт

Александр Овечкин наконец прервал свое длительное голевое молчание, которое за последний месяц нарушалось лишь одной шайбой в ворота «Сент-Луис Блюз», не убедившей фанатов «Вашингтон Кэпиталз» в том, что их капитан близок к выходу из кризиса.

После 14 матчей с 17 голами с середины ноября по 16 декабря казалось, что российскую машину уже не остановить, однако у Ови неожиданно сбился прицел,

и он провел десять встреч практически без заброшенных шайб и с довольно скудным количеством очков за результативность.

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Упомянутый гол в ворота «Сент-Луиса» даже не помог «столичным» победить (уступили 2:5), так что это локальное возвращение снайпера быстро забылось.

Однако дубль в ворота «Бостон Брюинз», которые до этого побеждали пять матчей подряд, — совсем другое дело. «Вашингтону» удалось прервать впечатляющую серию соперников из Массачусетса — причем сделать это на выезде, а Овечкин наконец-то снова продемонстрировал свои лучшие качества.

Впрочем, «Кэпс» начали матч весьма удачно и без помощи своего капитана.

На седьмой минуте Якуб Врана выскочил на рандеву с голкипером после отменного паса Ти Джея Оши и переиграл оппонента — 1:0.

Россиянин же запомнился в первом периоде только одним силовым приемом — зато каким! Самый высокий игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Здено Хара ростом в 206 см полетел на скамейку запасных соперника, не сумев удержаться на ногах после толчка Ови.

«Не каждый сможет вот так легко выбить Хару на скамейку. Овечкин просто не человек», — написал об этом известный в прошлом игрок НХЛ Пол Биссонетт в твиттере своей программы о хоккее Spittin' Chiclets.

А вот во второй 20-минутке у «Вашингтона» начались проблемы. 22-летний нападающий Райан Донато все-таки пробил живую стену Брейдена Холтби, который до этого мужественно держал оборону ворот и совершил уже больше 20 сейвов. Счет стал 1:1.

Но не прошло и минуты, как Овечкин пришел на помощь. Капитан «столичных» умудрился грамотно открыться в окружении пяти соперников под передачу Тома Уилсона и одним касанием поразил ворота — 2:1 в пользу гостей.

Третий период снова принес «Кэпс» неприятности: Давид Крейчи отличился в большинстве и сравнял счет (2:2). Но сначала Никлас Бэкстрем вывел «Вашингтон» вперед, нанеся поразительно точный бросок из-под ног соперника.

А затем Овечкин поставил жирную точку в матче, лишив «Бостон» последних надежд на овертайм: россиянин поразил пустой створ, когда «Брюинз» сняли голкипера и начали играть в шесть полевых.

Причем Ови удалось отправить шайбу точно в цель через всю площадку — от своих ворот до чужих.

Думается, что такое красивое возвращение снайпера удовлетворит фанатов «Кэпс» и, прежде всего, его самого.

Как и полагается после каждого удачного матча Овечкина, на него посыпались самые разнообразные достижения. Во-первых, на счету нападающего теперь 32 гола в этом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ, и он по-прежнему возглавляет гонку снайперов (у ближайшего преследователя Джефа Скиннера — 29 шайб). Во-вторых,

голы в ворота «Бостона» позволили россиянину набрать 1171 очко (639+532) в своей карьере в НХЛ и войти в топ-50 бомбардиров в истории лиги, превзойдя великого Бобби Халла

и обойдя на два балла нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Напомним, первым номером этого рейтинга является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.

В-третьих, Овечкин вошел в топ-3 по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ — в его активе 33 таких шайбы. По этому показателю россиянин сравнялся с Марио Лемье, а впереди него находятся Мариан Госса (40 шайб) и все тот же Гретцки (56).

Кроме того, Александр Великий обошел Лемье по количеству заброшенных шайб на выезде, Мориса Ришара — по голам в равных составах, а Яромира Ягра и Майка Босси — по матчам, в которых он отличался два раза и более.

Рекордов Ови не занимать. Неудивительно, что после встречи он пребывал в отличном настроении и подарил свою клюшку юной болельщице. Впрочем, кажется, что мать фанатки радовалась даже больше, чем сама счастливица.

When you finally get the present you've been asking for and your mom is more hyped than you are #Gr8 pic.twitter.com/LcWI5h0Avr — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 11 января 2019 г.

Лучший все равно Панарин

Но главной звездой игрового дня НХЛ был признан вовсе не Овечкин, а другой россиянин — нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин. Тот самый, что по-прежнему отказывается продлевать контракт с клубом и получает самые невероятные предложения от фанатов — вроде пожизненного запаса водки от одного из местных баров в обмен на согласие подписать новый договор с «мундирами».

Несмотря на сложную ситуацию с контрактом, Хлебушек продолжает добросовестно выполнять свои обязанности на льду и в минувшей игре с «Нэшвилл Предаторз» оформил дубль, забросив в том числе победную шайбу в овертайме.

Особенно ценно такое достижение на фоне скандала с еще одним россиянином из «Коламбуса» — вратарем Сергеем Бобровским.

Руководство клуба отстранило его от матча с «Нэшвиллом», толком не объяснив общественности причин.

«В одном из эпизодов Сергей не соответствовал ценностям нашего клуба. По этой причине мы приняли решение, что он не будет с командой в матче с «Предаторз». Это внутрикомандное дело, и у нас не будет никаких комментариев», — гласило официальное сообщение «мундиров».

Известно, что Бобровский, как и Панарин, хочет покинуть клуб летом, однако по отношению к Хлебушку таких санкций не применяют. И в матче с «хищниками» было наглядно показано почему.

Сначала Артемий реализовал большинство, попав точно в «девятку» и выведя свою команду вперед за семь минут до конца встречи (2:1). В тот момент казалось, что он принес «Коламбусу» победу.

После него отличился еще и Бун Дженнер, сделав ситуацию «Нэшвилла» совсем сложной. Однако гости неожиданно сравняли счет меньше чем за минуту и перевели игру в овертайм (3:3), повергнув соперника в шок.

Но не тут-то было: Панарин снова отличился в большинстве, нанеся идеальный бросок в «девятку» сквозь двух защитников и вратаря. «Коламбус» одержал столь необходимую победу после тяжелого поражения от «Тампы-Бэй Лайтнинг» в прошлой игре (0:4), а россиянина признали лучшим игроком дня в НХЛ.

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