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Новые проблемы Роналду: полиция США выписала ордер

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану Роналду

10 января полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Стражи порядка рассчитывают таким образом установить, действительно ли у игрока была близость с бывшей моделью Кэтрин Майоргой, обвиняющей португальца в изнасиловании.

10 января издание The Wall Street Journal сообщило, что полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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По информации издания, полицейские собираются сверить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье бывшей модели Кэтрин Майорги, которая обвиняет футболиста в изнасиловании.

Осенью прошлого года американка заявила, что суперзвезда мирового футбола изнасиловал ее в 2009 году, причем она якобы имеет доказательства этого и уже подала заявление в полицию.

В глобальной сети сразу же появились фотографии из ночного клуба в США, где Роналду и Майорга действительно проводят время вместе.

Позднее, в 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила $375 тыс. Это соглашение показывал прессе на пресс-конференции адвокат женщины, и его подлинность не ставилась под сомнение даже стороной игрока.

Вернее, Роналду и его юристы просто не комментировали наличие данного документа, а вот все обвинения в свой адрес португалец категорически отрицает.

Теперь американские полицейские собираются сравнить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье женщины, которая обвинила футболиста в изнасиловании.

Власти США уже направили соответствующий ордер в судебные службы Италии. Вопрос только в том, будет ли данный запрос удовлетворен?

А накануне в разбирательство нападающего Майоргой вмешалась бывшая девушка игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» встречалась с португальцем более десяти лет назад, однако уже тогда, по ее словам, он имел специфические наклонности, которые она объясняет психологическими проблемами.

«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу», ,

– написала Леннард в твиттере.

Жасмин познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе. Обстоятельства встречи, как она рассказала, оставляли желать лучшего. По ее словам, тогда португальцу было лишь 22 года, однако вокруг него кружили охранники и помощники, через которых футболист знакомился с девушками.

«Эти парни подошли ко мне в ночном клубе и намекнули на секс. Но я отказалась и сказала, что дам номер телефона, если Криштиану подойдет сам. Он так и сделал», — пишет она.

После той вечеринки между Леннард и Роналду завязались романтические отношения, но очень скоро пара рассталась.

Девушка сделала публичное заявление, заявив, что хочет добиться справедливого наказания для Роналду.

В последнее время, как рассказала Леннард, она регулярно общалась с португальцем. У нее якобы сохранились переписки и другие сообщения, доказывающие нестабильное психологическое состояние игрока.

«Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе. Не хочу больше смотреть, как он врет. Сделаю все, чтобы помочь Кэтрин», — начала она.

«Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения. Мы общались довольно регулярно в последние полтора года. И у меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану», — подчеркнула модель.

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