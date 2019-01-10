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«Он предал российских спортсменов»: почему ушел Шипулин

Олимпийская чемпионка обвинила Шипулина в предательстве России

Многолетний лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин сомневался, потом вроде бы решил продолжить в нынешнем сезоне свою спортивную карьеру, однако после визита австрийской полиции в расположение сборной России в Хохфильцене во время этапа Кубка мира все же решивший закончить с биатлоном, остается одним из главных ньюсмейкеров в этом виде спорта.

Обвинения легенды

Решение олимпийского чемпиона, чемпиона мира и четырежды завершавшего Кубок мира в топ-3 в общем зачете спортсмена было встречено в мире биатлона неоднозначно.

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10 января масла в огонь подлила двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, прошедшаяся по Шипулину и его решению в интервью «Спорту день за днем».

«Я все же полагаю, что Антон выберет государственную карьеру. Меня удивило, что он так поздно объявил о завершении карьеры. Хотя закончил еще полгода назад. Мне так кажется. Наверное, кто-то ему подсказал: «Давай не сегодня, а чуть позже», — рассказала Резцова.

Но это не самое острое, что сказала о теперь уже бывшем лидере сборной России Резцова.

«Для меня Антон сотворил одну ошибку. Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы»,

— заявила легенда биатлона.

Отложенный уход

Одной из главных претензий в адрес Шипулина от тех, кто недоволен его уходом из спорта, является нечестность по отношению к руководству, партнерам по сборной и болельщикам.

Это ровно то, о чем говорила Резцова — мол, Антон решил закончить карьеру еще по окончании прошлого сезона, но не нашел в себе смелости объявить об этом официально.

Желающие определиться в своем отношении к этой ситуации должны ответить себе на вопрос: существует ли теория заговора?

Но при этом не стоит забывать, что Шипулин — спортсмен, известный своими постоянными поиском и сомнениями. Во время своей карьеры он никогда не был «солдатом», слепо выполняющим приказы вышестоящих.

Антону всегда важно было понимать, что и зачем он делает, какой будет эффект. Недаром он искал наиболее оптимальные для себя тренировочный процесс и команду тренеров.

Так чего удивительного в его сомнениях по поводу продолжения карьеры? Биатлонист всегда болезненно переживал неудачи, и еще труднее справлялся с несправедливостью, а именно так он оценивает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о неприглашении на Олимпийские Игры в Пхенчхан.

Именно тогда Шипулин утратил мотивацию. Тренироваться в поте лица, сражаться с собой и соперниками, не имея возможности хотя бы побороться за главную награду — в этом россиянин не видел смысла.

Однако давление, в том числе и позитивное (от болельщиков, которые очень любят лидера сборной страны), имело эффект, и потому спортсмен, отдохнув, сначала задумался о возвращении в спорт, а затем объявил о нем и начал работать.

Не случись истории с обвинениями от австрийчской полиции, и мы наверняка увидели бы в начале 2019 года Шипулина на этапах Кубка мира.

Когда же появились обвинения в махинациях во время чемпионата мира-2017, Антон понял, что от него снова не будет зависеть возможность участия в Олимпиаде, а то и в менее значимых стартах.

Ничего удивительного, что он не стал бороться с ветряными мельницами и все-таки сделал то, что почти решил еще весной.

Мутная история

Есть, конечно, и возможность порассуждать на тему в конспирологическом ключе, тем более Резцова своими словами о «подсказке» дала повод и для этого.

Возможно ли, что причины ухода Шипулина из спорта всего в 31 год не в особенностях личности спортсмена, а связаны с не самыми приятными вещами?

Речь, конечно, о возможном употреблении знаменитым биатлонистом запрещенных препаратов, на что намекают обвинения австрийской полиции и отказ МОК в выдаче визы на участие в Олимпиаде.

Правда, эта история выглядит совсем мутно и ненадежно. Или, по крайней мере, недоказуемо.

МОК так и не объявил о причинах своего решения, вызвавшего недоумение и неприятие у многих иностранных конкурентов Антона, включая двух главных звезд вида спорта — француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё.

А претензии австрийской полиции на данный момент выглядят и вовсе нелепыми. Ну какие могут быть показания Григория Родченкова по поводу махинаций сборной России по биатлону в 2017 году, если он к этому времени уже давно жил в США под действием программы по защите свидетелей и не имел никакого доступа к настоящему отечественного спорта?

И не стоит забывать, что Шипулин сдавал за свою карьеру сотни тестов, всегда дававших отрицательный результат, заслужил уважение коллег-соперников, каким не могут похвастать многие его партнеры по сборной, а многочиселнные допинг-скандалы российским биатлоном обходили его стороной.

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