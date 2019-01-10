В армию забрали: на Украине похитили крымского футболиста

В Херсоне представители местного военного комиссариата задержали молодого профессионального футболиста и предприняли попытку отправить его в украинскую армию. Как заявил в эфире радио «Куреш» Исмаил Халиков, являющийся представителем Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, 20-летний игрок прибыл в херсонскую область из Крыма для того, чтобы подписать контракт с одним из двух местных профессиональных клубов — «Кристаллом» или «Таврией».

По словам юриста, молодой футболист был задержан рано утром по дороге в супермаркет, после чего похищен представителями военкомата и отправлен на медицинскую комиссию.

«Парень 20 лет в 8:00 утра шел в продуктовый магазин в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней», — рассказал Халиков.

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В Херсоне официально базируются два клуба: «Кристалл» и «Таврия». Причем вторая команда формально является симферопольской, однако с 2016 года проводит свои домашние матчи на стадионе «Машиностроитель» в Бериславе.

Как заявил Халиков, у молодого человека в военкомате не проверили ни один документ, а его личность и место прописки установили исключительно «с его слов». На вопрос о том, почему у задержанного футболиста не проверили паспорт, уполномоченному ответили: «У нас план». При этом сам игрок смог сделать телефонный звонок матери в Крым, после чего та обратилась к волонтерам на Украине, которые в свою очередь сообщили о произошедшем Халикову.

Примечательно, что дозвониться до родственников футболист сумел случайно, воспользовавшись временным отсутствием представителей херсонского военкомата.

Отмечается, что всего на прохождение медкомиссии у молодого человека ушло порядка пяти часов, после чего он был доставлен на пересыльный пункт, откуда призывников отправляют непосредственно в войска. Как сообщил уполномоченный по соблюдению прав человека в Крыму, задержанный прошел только двух специалистов — стоматолога и окулиста.

«Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати»,

— заявил Халиков.

Сам юрист отметил, что уже задокументировал все действия работников херсонского городского военкомата, а также направил жалобу в военную прокуратуру.

Интересно, что на данный момент на Украине возбуждено более 11 тысяч уголовных дел в отношении молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. По информации главной украинской военной прокуратуры, за последние четыре года было составлено 1,5 тысячи актов с обвинениями по факту дезертирства.

«В течение 2014-2018 годов следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11 292 обвинительных актов», — приводит сообщение прокуратуры УНН.

Интересно, что случай, когда профессиональный футболист сталкивается с призывом на военную службу, не является новым. Например,

нападающий сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» едва не был отправлен в армию.

Согласно южнокорейскому законодательству, к военной службе вызываются все граждане страны мужского пола, в том числе и спортсмены. При этом для футболистов составлен возрастной ценз — 28 лет. Кроме того, игроки могут избежать службы в армии при условии, если в течение шести месяцев проведут за любой южнокорейский клуб, а затем около двух лет поиграют за любую команду, связанную с министерством обороны страны. В Южной Корее таких два: «Санчжу Санму» и «Асан Мугунхва».

Кроме того, корейских спортсменов не призывают на военную службу если они стали олимпийскими призерами или одержали победу на Азиатских играх.

Сон Хын Мин добился данной привилегии именно благодаря золотой медали на Азиатских играх.

В финальном матче сборная Южной Кореи одержала победу над командой Японии, вследствие чего все футболисты корейской команды получили освобождение от армии.

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