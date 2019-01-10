Экспертиза нашла побои: Глушакова обвинили в насилии

В отношении капитана «Спартака» Дениса Глушакова может быть возбуждено уголовное дело из-за нанесения побоев его супруге Дарье. Об этом сообщил адвокат жены футболиста Сергей Жорин.

В ряде СМИ появилась информация о том, что экспертиза МВД якобы подтвердила, что женщина получила побои легкой степени.

Адвокат Жорин допустил, что такое развитие событий вполне вероятно. «Да, такая информация есть. Я сейчас не в России, не могу ее подтвердить или опровергнуть... Тем не менее, это логично.

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Все необходимые документы были представлены, видимо, провели экспертизу так, как того требует закон, установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — приводит слова юриста «РИА Новости».

Напомним, в середине декабря Дарья Глушакова обвинила футболиста в угрозах жизни и написала на него заявление в полицию.

По утверждениям женщины, капитан «Спартака» требует, чтобы она отказалась от иска о разделе имущества, и готов пойти на многое, чтобы добиться своего.

В сети даже появлялась аудиозапись разговора Глушакова с женой, в которой можно услышать некоторые угрозы.

«Естественно, он хочет уйти от финансовых обязательств. Покажите мне хоть одного, кто хочет платить алименты, — приводит слова Дарьи «Пятый канал». — Многие говорят, что аудиозаписи с угрозами поддельные? Нет, это не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех.

Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не «заказывать» меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны».

Глушакова, как и его супругу, уже вызывали на допрос в полицию в связи с этой ситуацией. Следователь должен в ближайшее время принять решение о том, стоит заводить уголовное дело или нет.

Сам футболист в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» отверг обвинения в насилии над женой и предположил, что аудиозаписи с угрозами были частично подделаны, хотя и не стал отрицать, что некоторые выражения действительно принадлежали ему.

«Не знал, что мои телефонные разговоры с супругой записываются. То, что вышло, конечно, получилось некрасиво. Мы поругались на повышенных тонах. Конечно, мне стыдно.

Из этих аудионарезок видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть слова «вы», «вас» — это не просто так было сказано.

Фразы и слова были вырваны из контекста. Некоторые слова, возможно, не мои. Это просто все нарезали и слепили.

Я никогда не поднимал на Дарью руку. У нас могли быть конфликты. Мы хватали друг друга за руки. Но какое смещение позвоночника?» — риторически вопросил Глушаков.

Адвокат Жорин также сообщал, что капитан «Спартака» может быть привлечен к уголовной ответственности в связи с еще одним инцидентом: он якобы вывел с общего семейного счета 170 млн рублей вопреки постановлению суда.

Напомним, до окончания раздела имущества супругам запрещено переводить какие-либо средства на свои личные счета.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета.

Это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении по данным фактам уголовного дела», — говорил адвокат в комментарии ТАСС.

Однако Никулинский суд занял сторону Глушакова и не стал приобщать эти данные к делу, что вызвало возмущение у защиты Дарьи.

Футболист объяснил все действия супруги желанием отобрать у него большую сумму денег, причем предположил, что Дарьей манипулируют некие недоброжелатели.

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет.

Существует группа людей, обиженных на меня за подписанный контракт со «Спартаком». Они хотели заработать на этом, но у них не вышло. Уверен, что они замешаны и в том, что происходит с моей женой.

Дарья в данной ситуации — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Ей просто мозг запутали, запудрили, вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас», — предположил Глушаков.

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