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«Стрелял в квартире»: «Спартак» подписал Хабиба из «Ростова»

«Нравятся сравнения с Хабибом»: «Спартак» отдал €1 млн за Аяза Гулиева

Новичок московского «Спартака» Аяз Гулиев, который является воспитанником клуба и был возвращен из «Ростова» более чем за €1 млн, уже приступил к тренировкам с командой. Он выиграл серебро чемпионата Европы со сборной России и не попадал в заявку клуба, почти не знал будущую жену до свадьбы и стрелял из пистолета дома, — «Газета.Ru» рассказывает все самое интересное об усилении «Спартака».

После массовой «чистки» — ушли Александр Самедов, Роман Еременко, Ивелин Попов и Марко Петкович, — в «Спартаке» настало время входящих трансферов.

Клуб объявил о покупке своего же воспитанника Аяза Гулиева, который провел последние два года карьеры в других командах

— сначала выступал на правах аренды в махачкалинском «Анжи», а затем осуществил полноценный переход в «Ростов».

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Красно-белые выкупили полузащитника у коллектива Валерия Карпина за €1,04 млн, как сообщает «Чемпионат.com». Минувшим летом Гулиев был продан «Ростову» за сумму вдвое меньше.

Однако Олег Кононов, по-видимому, уверен, что ему понадобится такой цепкий хавбек — агрессивный в отборе, игравший немаловажную роль в железобетонной обороне желто-синих, которые пропустили всего три гола в этом розыгрыше чемпионата России, и вместе с тем умеющий быстро продвигать мяч вперед.

Гулиев не стесняется в случае необходимости идти в дриблинг и бить издали как заправский нападающий

— иногда даже в тех ситуациях, когда было проще отдать на партнера.

Это отлично подходит для Кононова, который активно пытается культивировать в своих подопечных смелость на поле.

В преддверии первой тренировки на сборах «Спартака» в Объединенных Арабских Эмиратах специалист прямым текстом заявил новичкам, что они должны стремиться усадить на лавку признанных авторитетов команды.

«Аяз, мы очень рады, что спартаковский воспитанник снова с нами. Айртон, готовься к серьезной конкуренции! Умяров и Глушенков, вы должны понимать, что это пока только знакомство.

Но это не отменяет того, что вы должны проявлять себя и стремиться вытеснить из состава Глушакова, Фернандо, Зобнина… Будьте смелее!

Мы все должны быть смелее, чтобы побеждать», — приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».

На эту пламенную речь Гулиев ответил просто: «Я очень рад вернуться в родной клуб. Ощущение, словно и не уходил никуда».

Стоит признать, что статистика полузащитника не поражает воображение:

за 14 матчей в этом сезоне Российской премьер-лиги он забил один мяч («Енисею») и отдал две голевых передачи (в матче с тем же «Енисеем» и «Уралом»).

Любопытно, что хавбека, который прошел все ступени академии «Спартака» с пяти лет и с десяти уже исполнял роль капитана, не вызывали в основную команду красно-белых, даже когда он завоевывал серебро чемпионата Европы с юношеской сборной России (до 19 лет) и выигрывал со «Спартаком-2» золото Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Для себя сделал вывод: раз не дают себя проявить, значит, нужно уходить. Зачем сидеть и ждать чего-то? Год за годом я не получал того, к чему стремился, — говорил Гулиев в интервью «СЭ». — К тренировкам с основой меня никогда не подключали.

Все игроки молодежной сборной привлекались в основные составы своих клубов. Единственным, кто не привлекался, был я.

Хотя в матчах за «молодежку» практически всегда проводил по 90 минут».

Однако теперь обида на клуб у Аяза, должно быть, прошла. А Кононов уверен, что он сможет раскрыть талант 22-летнего полузащитника, который так и не разглядели его предшественники.

Стоит отметить, что интерес вызывает не только игра Гулиева, но и его личность. Молодой футболист является ярым мусульманином. Его страница в инстаграме выглядит следующим образом:

В детстве у Аяза бывали проблемы с гневом. В интервью «Матч ТВ» он рассказывал, что однажды так разозлился, что «ломился в квартиру» к людям, сказавшим ему что-то обидное на улице.

«Еще как-то начал стрелять из пневматического пистолета. В квартире.

Мелкий был, не особо осознавал, что делал», — признавался игрок.

Однако со временем Гулиев обуздал свой темперамент — и во многом благодаря религии:

«Даже когда был мелким, подростком, меня не тянуло к гулянкам. Хотя тогда я ничего не знал о религии, но совсем не тянуло. Видимо, это было заложено во мне. Когда углубился в изучение Корана, то ушел от всего этого еще дальше».

Футболист ни разу в жизни не пробовал алкоголь и не собирается. Лучший город России, по его мнению, — Грозный, поскольку там «нет алкоголя, никто вызывающе не одевается, и каждый понимает, как себя вести».

Гулиев придерживается религиозных правил и в личной жизни. Так, он принял решение жениться, увидевшись со своей будущей супругой всего два раза, поскольку любые отношения до брака запрещены.

«Сколько длились наши отношения до свадьбы? Их не было. По религии они запрещены, пока девушка не станет женой.

Многие мои друзья знали, что хочу жениться, и через своих жен и сестер или как-то еще… В общем, через десять человек помогли найти. Поехал в магазин, где она работала, понял, про кого шла речь, она мне сразу понравилась. Немного понаблюдал за ее поведением. Скромная, вела себя как надо.

Когда пришел второй раз, она уже знала обо мне. Поздоровался, чуть-чуть поговорили, и я сказал, что пойду к ее родителям. По большому счету даже не общались, пришел, поздоровался, это же на работе ее было, не наедине», — рассказывал Гулиев.

Свадьба на 500 человек состоялась в середине декабря, после чего футболист уехал на медовый месяц в Дубаи.

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Публикация от ALLAHU AKBAR! (@ayaz_8_guliev)

Гулиеву льстят сравнения с Хабибом Нурмагомедовым.

«Видел в интернете, что нас считают похожими. Мне часто отправляют мемы, они очень смешные.

Отношусь к этому хорошо, в любом случае Хабиб — достойный человек. Мне приятно, что меня сравнивают с ним,

ведь он не только великий боец, но и отличается личными качествами. Хабиб уверен в себе, у него нет никаких опасений перед этим боем. Это непобедимый боец, уверен, таким и останется», — цитирует футболиста официальный сайт «Ростова».

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