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Провал лидеров: Россия не вошла в десятку лучших. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км.
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17:45

Васнецова осталась на 60-й позиции, а это значит, что Валерия попала в гонку преследования!

17:43

«Расстроилась из-за последнего выстрела. Немного затянула и в итоге промахнулась. «Лежка» выдалась хорошо. Тяжело бежалось, снег немного тормозил. Но в целом погода была неплохой», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

17:40

Кривко с отставанием 21,6 секунды закрепилась на пятой позиции. За ней следует Вита Семеренко.

17:35

Выдала отличный финиш Светлана и финишировала 16-й с отставанием 57,5 секунды! При том, что два промаха допустила Света. Лучшая из россиянок Миронова сегодня!

17:35

Из россиянок на трассе осталась только Светлана Миронова. Пока что показывает 21-е время.

17:34

39-й результат у Мякяряйнен. 1,5 минуты проиграла Кайса.

17:32

С отставанием минута и 17,9 секунды финиширует Юрлова. Это пока что 26-й результат.

17:30

Эберг третьей финиширует. Около 15 секунд проиграла шведка.

17:27

Едва в топ-40 вошла Васильева. Две минуты и 4 секунды уступила Маргарита.

17:26

Один промах в «стойке» допускает и Кайса.

17:25

Мажет последним выстрелом в «стойке» Юрлова-Перхт. Почти минуту проигрывает Катя. К сожалению, медалей России сегодня не видать.

17:23

Шведка Ханна Эберг сегодня очень классно бежит и вступает в борьбу за медали. 10 из 10 закрывает!

17:21

Преодолела «лежку» и Светлана Миронова, но в итоге отправляется на один штрафной круг.

17:20

Юрлова-Перхт точна на первом огневом рубеже! 16 секунд уступает она лидеру.

17:19

Виттоцци же, вероятнее всего, сегодня встанет на высшую ступень подиума.

17:17

ТРИ промаха у Кайсы в «лежке»! И ведь хорошо шла финка, наравне с Виттоцци шла. Но уже после первого огневого рубежа гонку провалила.

17:16

Вирер только 16-я на финише! Минута и 8,1 секунды отставания у итальянки. Неудачно сложилась гонка для Доротеи.

17:13

Юрлова-Перхт и Кайса Мякяряйнен приходят на первый огневой рубеж.

17:12

У Васильевой один промах на первом огневом рубеже. Отстает от лидера на 52,7 секунды.

17:11

Ирина Старых также в десятку не вошла. Минуту и 17,9 секунды проиграла лидеру российская биатлонистка. Это промежуточное 15-е место.

17:10

Васнецова с отставанием 2.12,7 замыкает топ-20.

17:09

Рёйселанд финиширует второй с результатом 22.52,7. Более 18 секунд проиграла Виттоцци.

17:08

Захватила лидерство Виттоцци. Павлова опустилась на десятую строчку. Более минуты отставания у Евгении.

17:07

Бесконд с трудом дошла до финиша. Кончились силы у француженки. Уступила она Кривко более 9 секунд.

17:04

Пока что на седьмом итоговом месте находится Евгения.

17:03

«Сегодня очень хорошая погода. Несильный ветер, снега не было. Допустила много ошибок сегодня, поэтому за призы побороться не смогла. Плохо отстреляла в «стойке». Надо работать в разы быстрее. К тому же у меня замерз указательный палец, не чувствовала его практически, было сложно стрелять», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

17:02

Финиширует Кривко. Пока что первой идет белоруска со временем 22.56,2.

17:00

Вита Семеренко закрывает десять из десяти мишеней. Второй идет украинка, уступает чуть более 15 секунд.

16:59

После второго огневого рубежа лидирует итальянка Лиза Виттоцци. Без промахов в «стойке» проходит Кузьмина.

16:58

Норвежка Марте Рёйселанд долго настраивалась на второй огневой рубеж. Поднялся ветер в Оберхофе. Последнюю мишень не закрыла Марте. Идет на штрафной круг.

16:56

На 27,2 секунды отстает от лидера Ирина. Идет пока что 12-й.

16:55

Ирина Старых показывает не самый лучший ход, но в «лежке» безупречна. Все мишени закрывает россиянка.

16:54

Опа, Вирер допускает промах на первом огневом рубеже! Дважды мажет норвежка Тириль Экхофф.

16:53

Лидирует Бескон. 10 секунд выигрывает у Кривко француженка.

16:51

Кузьмина дважды мажет в «лежке».

16:49

Павлова точна на первом огневом рубеже. Убегает без промахов Евгения.

16:48

А вот Кривко точна!

16:48

Васнецова дважды промахнулась в «стойке». Идет на штрафные круги.

16:48

Вышла на трассу Вирер. За ней под 33-м номером стартует Ирина Старых.

16:45

Украинка Вита Семеренко вступила в гонку. Сразу за ней Паулина Фиалкова.

16:44

Опытная француженка Анаис Бескон проходит первый огневой рубеж без промахов и пока что показывает лучшее время.

16:43

Выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина стартовала под 26-м номером.

16:42

Евгения Павлова вышла на трассу.

16:42

Выигрывает Кривко у Васнецовой чуть более 25 секунд.

16:41

И белорусская биатлонистка Ирина Кривко закрывает все мишени! Отличный ход показывает белоруска.

16:40

А вот Васнецова отстрелялась чисто!

16:39

Мажет первыми двумя выстрелами Харватова.

16:38

Итак, первый огневой рубеж. «Лежка».

16:36

Третьей стартовала норвежка Эмили Охейм Калкенберг. После 1,5 км она опережает Васнецову на 2,6 секунды.

16:35

Лидер зачета Доротея Вирер стартует сегодня под 32-м номером.

16:34

Васнецова идет лучше. Опережает чешку Валерия почти на пять секунд.

16:33

На отрезке 0,8 км Луция показала время 2.31,8. Тяжело идет чешская биатлонистка.

16:31

Вступила в гонку и Валерия Васнецова.

16:30

И так, гонка началась! Первой стартовала чешка Луция Харватова.

16:25

Считанные минуты до начала гонки!

16:21

Однако холодная погода не помешала зрителям заполнить трибуны стадиона. Присутствуют и российские болельщики.

16:20

Сегодня же с погодой дела обстоят лучше. Снег не валит, ветра сильного пока что не наблюдается. Но достаточно холодно в Германии.

16:15

Вчера в Оберхофе был обильный снегопад. Настолько сильный, что замело все трибуны стадиона. На помощь организаторам турнира пришли волонтеры, а также простые местные жители.

16:10

Первой из россиянок стартует Валерия Васнецова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (21-й), Ирина Старых (33-й), Маргарита Васильева (61-й), Екатерина Юрлова-Перхт (77-й), Светлана Миронова (84-й).

16:05

Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! В немецком Оберхофе проходит женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.