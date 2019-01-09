Провал лидеров: Россия не вошла в десятку лучших. LIVE

«Сегодня очень хорошая погода. Несильный ветер, снега не было. Допустила много ошибок сегодня, поэтому за призы побороться не смогла. Плохо отстреляла в «стойке». Надо работать в разы быстрее. К тому же у меня замерз указательный палец, не чувствовала его практически, было сложно стрелять», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».