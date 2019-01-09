Провал лидеров: Россия не вошла в десятку лучших. LIVE

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Васнецова осталась на 60-й позиции, а это значит, что Валерия попала в гонку преследования!
«Расстроилась из-за последнего выстрела. Немного затянула и в итоге промахнулась. «Лежка» выдалась хорошо. Тяжело бежалось, снег немного тормозил. Но в целом погода была неплохой», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».
Кривко с отставанием 21,6 секунды закрепилась на пятой позиции. За ней следует Вита Семеренко.
Выдала отличный финиш Светлана и финишировала 16-й с отставанием 57,5 секунды! При том, что два промаха допустила Света. Лучшая из россиянок Миронова сегодня!
Из россиянок на трассе осталась только Светлана Миронова. Пока что показывает 21-е время.
39-й результат у Мякяряйнен. 1,5 минуты проиграла Кайса.
С отставанием минута и 17,9 секунды финиширует Юрлова. Это пока что 26-й результат.
Эберг третьей финиширует. Около 15 секунд проиграла шведка.
Едва в топ-40 вошла Васильева. Две минуты и 4 секунды уступила Маргарита.
Один промах в «стойке» допускает и Кайса.
Мажет последним выстрелом в «стойке» Юрлова-Перхт. Почти минуту проигрывает Катя. К сожалению, медалей России сегодня не видать.
Шведка Ханна Эберг сегодня очень классно бежит и вступает в борьбу за медали. 10 из 10 закрывает!
Преодолела «лежку» и Светлана Миронова, но в итоге отправляется на один штрафной круг.
Юрлова-Перхт точна на первом огневом рубеже! 16 секунд уступает она лидеру.
Виттоцци же, вероятнее всего, сегодня встанет на высшую ступень подиума.
ТРИ промаха у Кайсы в «лежке»! И ведь хорошо шла финка, наравне с Виттоцци шла. Но уже после первого огневого рубежа гонку провалила.
Вирер только 16-я на финише! Минута и 8,1 секунды отставания у итальянки. Неудачно сложилась гонка для Доротеи.
Юрлова-Перхт и Кайса Мякяряйнен приходят на первый огневой рубеж.
У Васильевой один промах на первом огневом рубеже. Отстает от лидера на 52,7 секунды.
Ирина Старых также в десятку не вошла. Минуту и 17,9 секунды проиграла лидеру российская биатлонистка. Это промежуточное 15-е место.
Васнецова с отставанием 2.12,7 замыкает топ-20.
Рёйселанд финиширует второй с результатом 22.52,7. Более 18 секунд проиграла Виттоцци.
Захватила лидерство Виттоцци. Павлова опустилась на десятую строчку. Более минуты отставания у Евгении.
Бесконд с трудом дошла до финиша. Кончились силы у француженки. Уступила она Кривко более 9 секунд.
Пока что на седьмом итоговом месте находится Евгения.
«Сегодня очень хорошая погода. Несильный ветер, снега не было. Допустила много ошибок сегодня, поэтому за призы побороться не смогла. Плохо отстреляла в «стойке». Надо работать в разы быстрее. К тому же у меня замерз указательный палец, не чувствовала его практически, было сложно стрелять», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
Финиширует Кривко. Пока что первой идет белоруска со временем 22.56,2.
Вита Семеренко закрывает десять из десяти мишеней. Второй идет украинка, уступает чуть более 15 секунд.
После второго огневого рубежа лидирует итальянка Лиза Виттоцци. Без промахов в «стойке» проходит Кузьмина.
Норвежка Марте Рёйселанд долго настраивалась на второй огневой рубеж. Поднялся ветер в Оберхофе. Последнюю мишень не закрыла Марте. Идет на штрафной круг.
На 27,2 секунды отстает от лидера Ирина. Идет пока что 12-й.
Ирина Старых показывает не самый лучший ход, но в «лежке» безупречна. Все мишени закрывает россиянка.
Опа, Вирер допускает промах на первом огневом рубеже! Дважды мажет норвежка Тириль Экхофф.
Лидирует Бескон. 10 секунд выигрывает у Кривко француженка.
Кузьмина дважды мажет в «лежке».
Павлова точна на первом огневом рубеже. Убегает без промахов Евгения.
А вот Кривко точна!
Васнецова дважды промахнулась в «стойке». Идет на штрафные круги.
Вышла на трассу Вирер. За ней под 33-м номером стартует Ирина Старых.
Украинка Вита Семеренко вступила в гонку. Сразу за ней Паулина Фиалкова.
Опытная француженка Анаис Бескон проходит первый огневой рубеж без промахов и пока что показывает лучшее время.
Выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина стартовала под 26-м номером.
Евгения Павлова вышла на трассу.
Выигрывает Кривко у Васнецовой чуть более 25 секунд.
И белорусская биатлонистка Ирина Кривко закрывает все мишени! Отличный ход показывает белоруска.
А вот Васнецова отстрелялась чисто!
Мажет первыми двумя выстрелами Харватова.
Итак, первый огневой рубеж. «Лежка».
Третьей стартовала норвежка Эмили Охейм Калкенберг. После 1,5 км она опережает Васнецову на 2,6 секунды.
Лидер зачета Доротея Вирер стартует сегодня под 32-м номером.
Васнецова идет лучше. Опережает чешку Валерия почти на пять секунд.
На отрезке 0,8 км Луция показала время 2.31,8. Тяжело идет чешская биатлонистка.
Вступила в гонку и Валерия Васнецова.
И так, гонка началась! Первой стартовала чешка Луция Харватова.
Считанные минуты до начала гонки!
Однако холодная погода не помешала зрителям заполнить трибуны стадиона. Присутствуют и российские болельщики.
Сегодня же с погодой дела обстоят лучше. Снег не валит, ветра сильного пока что не наблюдается. Но достаточно холодно в Германии.
Вчера в Оберхофе был обильный снегопад. Настолько сильный, что замело все трибуны стадиона. На помощь организаторам турнира пришли волонтеры, а также простые местные жители.
Первой из россиянок стартует Валерия Васнецова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (21-й), Ирина Старых (33-й), Маргарита Васильева (61-й), Екатерина Юрлова-Перхт (77-й), Светлана Миронова (84-й).
Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! В немецком Оберхофе проходит женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.