«Чертов психопат»: Роналду хочет отправить в тюрьму бывшая

Курсы валют$ 66.73 (-0.185) 76.97 (+0.421)
Москва: -14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
21:00
АмьенАнже
0:0
закончен
21:00
НантМонпелье
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистСКА
0:6
закончен
14:30
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
7:4
закончен
16:30
БарысАмур
4:2
закончен
17:00
ЛокомотивЦСКА
1:0
закончен
17:00
СеверстальДинамо Р
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:3
закончен
19:30
Динамо МнСлован
5:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
5:1
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
5:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзМиннесота Уайлд
4:0
закончен
03:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
4:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
7:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Рейнджерс
4:2
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
7:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Фенербахче
84:78
закончен
21:30
Жальгирис Анадолу Эфес
58:79
закончен
22:00
Олимпиакос Баскония
91:87
закончен
23:30
Гран Канария Реал Мадрид
67:75
закончен
Еврокубок
21:15
Фрапорт Скайлайнерс Локомотив-Кубань
69:92
закончен
22:45
АСВЕЛ Ратиофарм Ульм
93:89
закончен
22:45
Уникаха Црвена Звезда
79:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
132:115
закончен
03:00
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
115:123
закончен
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
104:101
закончен
03:30
Майами ХитДенвер Наггетс
99:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
117:119
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
115:111
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсШарлотт Хорнетс
128:109
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Йорк Никс
122:95
закончен
Кубок Испании
23:30
Реал МадридЛеганес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторАк Барс
1:0
закончен
19:30
СпартакНефтехимик
2:2
3 период
19:30
АвангардВитязь
1:2
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Анахайм ДаксОттава Сенаторз
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит Цедевита
85:68
4 четверть
21:00
Монако Ритас
online
22:00
Партизан Альба
не начался
22:00
Андорра УНИКС
не начался
23:00
Лимож Валенсия
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака ЦСКА
46:58
3 четверть
22:00
Панатинаикос Бавария
не начался
22:05
Маккаби Т-А Будучность
не начался
22:45
Олимпия Милан Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
не начался
04:30
Даллас МавериксФиникс Санз
не начался
05:00
Юта ДжазОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДетройт Пистонс
не начался
Хроника /
13:41
FIS не рассматривает отстранение российских лыжников от ЧМ-2019
online
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралАмур
не начался
16:30
БарысКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
Салават ЮлаевДинамо Р
не начался
19:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзДаллас Старз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзФлорида Пантерз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзОттава Сенаторз
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Химки
не начался
20:45
Фенербахче Жальгирис
не начался
23:00
Реал Мадрид Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Майами ХитБостон Селтикс
не начался
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался
«Чертов психопат»: Роналду хочет отправить в тюрьму бывшая

Экс-девушка Роналду хочет доказать его вину в изнасиловании

В деле об обвинениях пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в изнасиловании в ближайшее время могут наступить подвижки. В поддержку Кэтрин Майорге, в отношении которой португалец якобы совершил преступление, выступила бывшая подруга футболиста Жасмин Леннард. По словам девушки, у нее есть доказательства виновности Роналду.

В разбирательство нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с американкой Кэтрин Майоргой, которая обвинила футболиста в изнасиловании, вмешалась бывшая девушка игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» встречалась с португальцем более десяти лет назад, однако уже тогда, по ее словам, он имел специфические наклонности, которые она объясняет психологическими проблемами.

«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу»,

– написала Леннард в твиттере.

Жасмин познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе. Обстоятельства встречи, как она рассказала, оставляли желать лучшего. По ее словам, тогда португальцу было лишь 22 года, однако вокруг него кружили охранники и помощники, через которых футболист знакомился с девушками.

Реклама

«Эти парни подошли ко мне в ночном клубе и намекнули на секс. Но я отказалась и сказала, что дам номер телефона, если Криштиану подойдет сам. Он так и сделал», — пишет она.

После той вечеринки между Леннард и Роналду завязались романтические отношения, но очень скоро пара рассталась.

Девушка сделала публичное заявление, заявив, что хочет добиться справедливого наказания для Роналду.

В последнее время, как рассказала Леннард, она регулярно общалась с португальцем. У нее якобы сохранились переписки и другие сообщения, доказывающие нестабильное психологическое состояние игрока.

«Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе. Не хочу больше смотреть, как он врет. Сделаю все, чтобы помочь Кэтрин», — начала она.

«Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения. Мы общались довольно регулярно в последние полтора года. И у меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану», — подчеркнула модель.

Жасмин отметила, что некие люди, представляющие интересы Роналду, уже связались с ней, чтобы заставить модель взять сторону футболиста.

«Несмотря на попытки убедить меня молчать и занять его сторону, я хочу сделать правильную вещь и поделиться с общественностью, чтобы вы все могли сделать собственные выводы», — сказала она.

По ее словам, произошедшее с Майоргой — не единственный случай, когда футболист якобы проявлял насилие в отношении своих возлюбленных.

Леннард считает, что Роналду старательно пытается скрыть сексуальные скандалы со своим участием.

«Есть сотни сообщений, в которых он смеется над тем, как психологически издевается над матерью своего ребенка, относится к ней как к дерьму. Сообщения о том, как он ей изменял. Истории сексуальных завоеваний, похожие на ту, что была с Майоргой. Сообщения, в которых признает, что у него серьезные психические проблемы. Он лжец», — заявила Жасмин.

Девушка рассказала, что в то время, когда общалась с Роналду, португалец по необъяснимой причине организовал за ней слежку, а также угрожал ее семье.

«Мне и моей семье поступали угрозы. Его детективы пытаются накопать на меня грязь и постоянно следят за всей семьей. Довольно. И все это он делал, когда мы хорошо общались! Представьте себе. Я узнала обо всем по чистой случайности. Кто-то из младших адвокатов проболтался и рассказал, что Роналду платит тысячи, чтобы следить за мной», — отметила Леннард.

«Мне рассказали, что если бы я встречалась с кем-то еще, меня бы похитили, разрезали на кусочки и выбросили бы части тела в реку.

И да, у меня есть доказательства. Он чертов психопат.

У меня есть файл со всеми угрозами от него. Что-то вроде 1000 способов, как я умру», — написала девушка.

Теперь Леннард полна решимость оказать содействие следствию в привлечении Роналду к уголовной ответственности. Адвокаты Майорги неоднократно заявляли, что будут задействовать в деле всех бывших девушек футболиста ради доказательств его вины. Сам Роналду полностью отвергает обвинения в свой адрес, при этом не отрицая отношения с Майоргой в прошлом.

Жасмин же посоветовала сторонникам португальца запастись терпением, ведь, как она сказала, «правда в итоге вылезет наружу».

33-летний Роналду несколько лет назад стал встречаться с девушкой по имени Джорджина Родригеса, которая на момент знакомства с футболистом была скромным продавцом. Вместе они воспитывают четверых детей: рожденных от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Мэтью, а также общую дочь Алану, которая появилась на свет осенью 2017 года.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».