«Чертов психопат»: Роналду хочет отправить в тюрьму бывшая

В разбирательство нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с американкой Кэтрин Майоргой, которая обвинила футболиста в изнасиловании, вмешалась бывшая девушка игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» встречалась с португальцем более десяти лет назад, однако уже тогда, по ее словам, он имел специфические наклонности, которые она объясняет психологическими проблемами.

«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу»,

– написала Леннард в твиттере.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

Жасмин познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе. Обстоятельства встречи, как она рассказала, оставляли желать лучшего. По ее словам, тогда португальцу было лишь 22 года, однако вокруг него кружили охранники и помощники, через которых футболист знакомился с девушками.

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«Эти парни подошли ко мне в ночном клубе и намекнули на секс. Но я отказалась и сказала, что дам номер телефона, если Криштиану подойдет сам. Он так и сделал», — пишет она.

После той вечеринки между Леннард и Роналду завязались романтические отношения, но очень скоро пара рассталась.

Девушка сделала публичное заявление, заявив, что хочет добиться справедливого наказания для Роналду.

В последнее время, как рассказала Леннард, она регулярно общалась с португальцем. У нее якобы сохранились переписки и другие сообщения, доказывающие нестабильное психологическое состояние игрока.

«Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе. Не хочу больше смотреть, как он врет. Сделаю все, чтобы помочь Кэтрин», — начала она.

«Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения. Мы общались довольно регулярно в последние полтора года. И у меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану», — подчеркнула модель.

Жасмин отметила, что некие люди, представляющие интересы Роналду, уже связались с ней, чтобы заставить модель взять сторону футболиста.

«Несмотря на попытки убедить меня молчать и занять его сторону, я хочу сделать правильную вещь и поделиться с общественностью, чтобы вы все могли сделать собственные выводы», — сказала она.

По ее словам, произошедшее с Майоргой — не единственный случай, когда футболист якобы проявлял насилие в отношении своих возлюбленных.

Леннард считает, что Роналду старательно пытается скрыть сексуальные скандалы со своим участием.

«Есть сотни сообщений, в которых он смеется над тем, как психологически издевается над матерью своего ребенка, относится к ней как к дерьму. Сообщения о том, как он ей изменял. Истории сексуальных завоеваний, похожие на ту, что была с Майоргой. Сообщения, в которых признает, что у него серьезные психические проблемы. Он лжец», — заявила Жасмин.

Девушка рассказала, что в то время, когда общалась с Роналду, португалец по необъяснимой причине организовал за ней слежку, а также угрожал ее семье.

«Мне и моей семье поступали угрозы. Его детективы пытаются накопать на меня грязь и постоянно следят за всей семьей. Довольно. И все это он делал, когда мы хорошо общались! Представьте себе. Я узнала обо всем по чистой случайности. Кто-то из младших адвокатов проболтался и рассказал, что Роналду платит тысячи, чтобы следить за мной», — отметила Леннард.

«Мне рассказали, что если бы я встречалась с кем-то еще, меня бы похитили, разрезали на кусочки и выбросили бы части тела в реку.

И да, у меня есть доказательства. Он чертов психопат.

У меня есть файл со всеми угрозами от него. Что-то вроде 1000 способов, как я умру», — написала девушка.

Теперь Леннард полна решимость оказать содействие следствию в привлечении Роналду к уголовной ответственности. Адвокаты Майорги неоднократно заявляли, что будут задействовать в деле всех бывших девушек футболиста ради доказательств его вины. Сам Роналду полностью отвергает обвинения в свой адрес, при этом не отрицая отношения с Майоргой в прошлом.

Жасмин же посоветовала сторонникам португальца запастись терпением, ведь, как она сказала, «правда в итоге вылезет наружу».

33-летний Роналду несколько лет назад стал встречаться с девушкой по имени Джорджина Родригеса, которая на момент знакомства с футболистом была скромным продавцом. Вместе они воспитывают четверых детей: рожденных от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Мэтью, а также общую дочь Алану, которая появилась на свет осенью 2017 года.

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