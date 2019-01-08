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Глобальная чистка: с кем попрощался «Спартак»

«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Московский «Спартак» объявил об уходе ряда игроков из клуба. Красно-белые расторгли контракты с Александром Самедовым, Романом Еременко, Ивелином Поповым и Марко Петковичем. Джано Ананидзе и Артем Тимофеев будут выступать на правах аренды за другие клубы РПЛ.

Московский «Спартак» во время зимнего перерыва расстался с рядом футболистов. Красно-белые на своем официальном сайте сообщили о разрыве контрактов с полузащитниками Александром Самедовым, Романом Еременко, Ивелином Поповым и крайним защитником Марко Петковичем. По словам главного тренера москвичей Олега Кононова, соглашения со всеми четырьмя игроками были расторгнуты по обоюдному согласию.

Основной причиной наставник «Спартака» назвал незаинтересованность в использовании данных кадров.

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»Роман Еременко — хороший игрок. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы. По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон.

Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю»,

— цитирует Кононова пресс-служба «Спартака».

Главный тренер красно-белых упомянул также и Самедова, который расторг контракт с «народной командой» несколько дней назад и уже практически осуществил свой переход в самарские «Крылья Советов».

«Ситуация во многом схожая. На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных», — заявил Кононов.

9 января «Спартак» отправится на свой первый зимний тренировочный сбор в Объединенные арабские Эмираты. Помимо Самедова, Еременко, Попова и Петковича на нем также будут отсутствовать и Джано Ананидзе с Артемом Тимофеевым. Оба игрока проведут остаток сезона в других клубах на правах аренды.

«Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать», — сказал главный тренер «Спартака».

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора «Крыльев Советов» по развитию Александра Шикунова, оба футболиста будут заявлены за самарский клуб.

Первый подготовительный сбор «Спартака» продлится до 16 января. В составе красно-белых в ОАЭ отправятся 26 игроков:

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Александр Самедов начал свою профессиональную карьеру в «Спартаке» и выступал за красно-белых в период с 2001 по 2005 год, а также с 2017 по 2019 год. В составе москвичей Самедов завоевал золотые медали чемпионата России, дважды становился бронзовым призером национального первенства, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Роман Еременко, дисквалифицированный на два года в октябре 2016-го из-за нарушения антидопинговых правил, 10 августа 2018 года подписал контракт со «Спартаком», за который провел семь матчей. Результативными действиями в составе красно-белых финский полузащитник не отличился.

Ивелин Попов перешел в «Спартак» летом 2015 года из краснодарской «Кубани». Вместе с московским клубом 31-летний болгарин стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка. Вторую часть сезона-2017/18 Попов провел на правах аренды в казанском «Рубине».

Сербский защитник Марко Петкович стал игроком «Спартака», перейдя в июне 2017 года из «Црвены Звезды» в статусе свободного агента. В основном составе московского клуба 26-летний серб закрепиться не сумел и принял участие в 16 матчах, завоевав Суперкубок России.

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