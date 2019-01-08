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Жест Гитлера: британского футболиста обвинили в нацизме

В Англии расследуют нацистское приветствие вратаря «Кристал Пэлас»

Вратарь лондонского клуба «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннеси может быть наказан за проявление нацизма. Валлийский голкипер на общем фото вместе с одноклубниками изобразил Адольфа Гитлера. В отношении футболиста начато расследование.

Скандальная история возникла в Английской премьер-лиге (АПЛ). Вратарь лондонского клуба «Кристал Пэлас» Уэйн Хеннеси обвиняется в проявлении нацизма. Как сообщает британское издание Sky Sports,

Футбольная ассоциация Англии (ФА) уже начала расследование в отношении 31-летнего валлийца за то, что он на одной из фотографий изобразил лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ситуация произошла после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Гримсби Таун», который прошел на «Селхерст Парк», домашнем стадионе лондонцев. «Кристал Пэлас» одержал победу с минимальным счетом 1:0, которую хозяева вырвали в самой концовке встречи благодаря голу ганского нападающего Джордана Айю. Игроки лондонского клуба решили отметить победу и отправились на совместный ужин в ресторан.

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Во время застолья немецкий полузащитник «стекольщиков» Максимилиан Мейер сделал совместную фотографию с одноклубниками и опубликовал ее у себя в Instagram Stories.

На фото видно, как Хеннеси, стоявший на заднем плане, вскинул правую руку вверх, характерно отогнув большой палец к ладони, а кисть левой руки приложил между верхней губой и носом, изобразив усы.

Пользователи Сети увидели в действиях валлийского вратаря проявление нацизма. Сам же футболист позднее заявил, что сходство его жеста на фотографии с нацистским приветствием и изображением Гитлера является лишь совпадением.

Кроме того, голкипер «Кристал Пэлас», оправдываясь, подчеркнул, что на самом деле ситуация в действительности обстояла иначе.

«Тем вечером я ужинал с одноклубниками, и мы сделали групповое фото. Я взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото, и крикнул Максимилиану, чтобы он уже делал снимок. В этот же момент я поднес ладонь ко рту, чтобы мои слова долетели до него.

До меня позже дошло, что на фото все запечатлено так, словно я делаю приветствие абсолютно неуместного типа. Могу всех заверить, что я бы никогда не сделал этого, а совпадение вышло абсолютно случайным. Всем мир и любовь», — написал Хеннесси в своем твиттере.

Однако заявление валлийского голкипера не убедило его подписчиков. Большинство пользователей социальной сети посчитали данные оправдания нелепыми.

«Уэйн ХеНаци», — написал в комментариях к сообщению Хеннеси один из подписчиков.

Среди недовольных поведением валлийца оказался и популярный английский блогер Уилл Линни, который также усомнился в серьезности высказывания футболиста и привел в пример скандальную историю с экс-защитником сборной Англии Джолеоном Лескоттом. Тот, выступая за «Астон Виллу», после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:6) опубликовал у себя в твиттере фотографию дорогого спорткара, за что был резко раскритикован болельщиками. В ответ на это Лескотт заявил, что фотография опубликовалась сама в момент, когда его телефон был в кармане.

«Твое оправдание выглядит даже более нелепым, чем случай с Лескоттом и его «фотографией автомобиля из кармана», — написал подписчик.

Вердикт в отношении Хеннеси будет вынесен на ближайшем заседании дисциплинарного комитета ФА. За «Кристал Пэлас» 31-летний валлиец выступает с января 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах Английской премьер-лиги, в которых пропустил 23 мяча. После 21 тура «Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

Интересно, что подобная ситуация является не новой в современном футболе.

В сентябре 2018 года семь футболистов дублирующего состава любительской немецкой команды «1920 Мюль» из города Вассенберг изобразили нацистское приветствие во время спонсорской фотосессии. За данный жест они были мгновенно исключены из клуба.

«Как только нам на глаза попалась данная фотография, мы сразу же созвали собрание руководства. Согласно правилам нашего клуба, единственным возможным решением было попрощаться с этими футболистами. Со спонсором мы также прекратили всяческие отношения. Его логотип будет удален с игровых футболок коллектива», — приводит слова одного из руководителей клуба Марка Винкенса английский таблоид The Sun.

Позднее все семеро организовали акцию и опубликовали совместную фотографию с плакатом, на котором принесли свои извинения.

«Просим прощения у всех, кого оскорбили наши необдуманные действия. Расизму и насилию нет места. Мы против правого экстремизма», — гласил текст на баннере.

Несмотря на извинения, руководство «1920 Мюль» не стало возвращать футболистов в команду. Кроме того, местная прокуратура возбудила уголовное дело в их отношении. Всем семерым игрокам грозит до трех лет лишения свободы.

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