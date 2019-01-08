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Береги голову: Хабиб дал совет Емельяненко

Хабиб обратился к Федору Емельяненко перед боем

Российская легенда смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко продолжает подготовку к финалу Гран-при Bellator против американца Райана Бэйдера. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал соотечественнику совет, призвав Федора тренироваться в шлеме.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проводит тренировочный лагерь перед финалом Гран-при Bellator в тяжелом весе против одного из самых серьезных соперников за свою карьеру — Райана Бэйдера.

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Как стало известно News.ru, Емельяненко-старший сейчас находится в Нидерландах. Там Федор проходит необходимый курс подготовительных легких боев, спаррингов, оттачивает ударную технику, а затем займется более интенсивной работой конкретно под Бэйдера. В инстаграм-аккаунте redfurymma_official появился видеоролик с тренировки Емельяненко, а под постом неожиданным гостем оказался хозяин легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомев.

Дагестанский Орел посоветовал соотечественнику во время спаррингов использовать защитный шлем, чтобы снизить риск получения травм.

«Шлем не помешал бы. Это очень важно во время подготовки»,

— написал Нурмагомедов.

До боя Емельяненко и Бэйдера остается чуть более двух недель. Финал Гран-при состоится 26 января в американском Инглвуде.

Последний Император идет на серии из двух побед. Весной 2018 года он отправил в нокаут американца Фрэнка Мира, а в полуфинале Гран-при, который состоялся осенью ушедшего года, с легкостью разобрался с Чейлом Сонненом.

Что касается Бэйдера, то за последний год у него две победы – над Мэттом Митрионом и Мухаммедом Лавалем.

Как бы это странно для многих не звучало, но в поединке Емельяненко – Бэйдер именно российский боец считается аутсайдером.

Во-первых, большую роль сыграет возраст. Емельяненко уже 42 года, а соперник младше его на семь лет. Поединок с Миром показал, что Федор солидно сдал. Он двигался медленно, пропускал удары и даже успел побывать в состоянии грогги. Пушечные удары, однако, Емельяненко не утратил, за счет чего и смог финишировать Фрэнка уже на 48-й секунде боя. Но возраст с каждым боем все больше дает знать о себе.

В бою с Сонненом это не помешало Емельяненко. Весь первый раунд Федор нещадно избивал Американского Гангстера, после чего отправил того в нокаут. Но и здесь при всем своем безоговорочном превосходстве умудрился пропустить от Чейла несколько серьезных залпов.

Так что слова Хабиба о шлеме – далеко не шутка, а действительно важное замечание.

Федору сейчас себя надо беречь, потому что Бэйдер не простит слабостей, которые не увидел Соннен. К тому же, Бэйдер куда сильнее физически, а набрать такую форму Емельяненко сейчас не сможет.

Во-вторых, у Бэйдера шесть побед подряд. В последний раз Райан терпел поражение в 2016 году, уступив нокаутом Энтони Джонсону. Митриона, который ранее нокаутировал Емельяненко, он победил решением, но весь бой избивал Мэтта. С Емельненко все сложнее.

Все понимают, что карьера Императора подходит к своему славному завершению, и после нескольких поединков в Bellator, вероятнее всего, проводы Федора все же состоятся.

Он закрыл поражение от Митриона, но вопрос в том, готов ли Федор действительно сейчас биться с Райаном, который намного свежее и мотивированнее.

В-третьих, Бэйдер доставит Емельяненко проблемы из-за стиля. Его база – вольная борьба. Он хорош при проходах в ноги, на настил американца перевести очень сложно. А Федор в каждом своем поединке активно использует навыки из самбо. Подобные противостояния обычно переходят полностью в стойку. Такой расклад полностью устраивает Емельяненко, поскольку Бэйдер все же не самый сильный панчер. Но и Райан если бьет, то точно и сильно.

Перспективы Емельяненко в бою будут определены в первую тем, сможет ли он уберечь голову и защититься от проходов в ноги.

Однако сейчас Бэйдер выглядит самым серьезным оппонентом для Емельяненко, благодаря чему поединок будет только интереснее.

Из-за боя Емельяненко и Бэйдера произошел забавный казус между Bellator и UFC.

Изначально планировалось, что UFC 233 пройдет 26 января — в один день с Bellator 214, который возглавит финал Гран-при. Предполагается, что таким образом UFC решил щелкнуть по носу главных конкурентов, собрав большее количество PPV. Однако турнир UFC был перенесен на другую дату, поскольку Дана Уайт не смог собрать серьезный кард, чтобы противопоставить тот Емельяненко и Бэйдеру.

26 января весь мир MMA будет наблюдать за боем Федора и Бэйдера. У тяжеловесов UFC все титульные поединки обычно предрешены: победа Даниэля Кормье или Джона Джонса. Отсутствие доминирующего чемпиона в этом плане дает преимущество Bellator в споре с UFC. Тем интереснее бой Емельяненко и Бэйдера, где встретятся примерно равные по силе соперники.

Для Емельяненко поединок решит многое: либо он возьмет титул с самым сильным из возможных соперников, укрепив свое наследие, либо сделает огромный шаг к завершению карьеры.

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