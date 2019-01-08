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Шоу надежды: Плющенко вернул Липницкую на лед

Липницкая выступила в ледовом спектакле Плющенко

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая после завершения карьеры фигуристки впервые вернулась на лед. В Санкт-Петербурге отгремела премьера шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик-2», где Липницкая исполнила одну из ролей. Болельщики не теряют надежду на то, что их любимица вновь сможет выступать в большом фигурном катании.

Золотой призер Олимпийских Игр в Сочи Юлия Липницкая в начале января дебютировала в ледовом шоу-сказке «Щелкунчик». Проект поставил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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После шоу в своем инстаграме Плющенко прокомментировал возвращение Липницкой на лед, заявив, что рад их сотрудничеству.

«Рад, что в нашей команде в роли рождественской звезды — олимпийская чемпионка Сочи Юля Липницкая, которая украсила наше шоу в Санкт-Петербурге», — написал Плющенко под видео с моментом выступления фигуристки.

Многочисленных поклонников 19-летней Липницкой появление их любимицы на льду воодушевило с новой силой. Персональные болельщики Юлии, которые влюбились в ее катание на Олимпиаде в Сочи, верят, что Липницкая сделала огромный шаг для возвращения в большой спорт.

«Евгений, спасибо Вам за Юлю!

Как нам ее не хватало! И как было жаль, что она закончила карьеру.

Но вот может быть именно в ледовых шоу она найдет себя и будет радовать нас», — пишет mariastrona.

«Юлия — прекрасная фигуристка! Главное, чтобы она сама вновь в себя поверила. Соревнования для нее после золота Олимпиады не важны, пусть катается в удовольствие себе и зрителям! А мы с радостью будем восхищаться ее талантом», — соглашается cho_boltay.

Что касается непосредственно ее выступления, то здесь, как пишут посетившие спектакль зрители, все сложилось для Юлии удачно. Она исполняла в основном простые прыжки и вращения, однако чего-то большего от нее и не требовалось.

Напомним, что после победы на Олимпиаде Липницкую постигла череда неудач. Результаты Юлии оставляли желать лучшего, однако позднее мир фигурного катания повергла в шок новость о том, что олимпийская чемпионка уехала в Европу для прохождения лечения от анорексии. 28 августа 2017 года мать фигуристки объявила, что ее дочь завершила спортивную карьеру, а в сентябре Федерация фигурного катания на коньках России официально подтвердила ухода Юлии.

В октябре 2017 года Липницкая приступила к работе по ту сторона экрана. Девушка стала телекомментатором на канале «Телеспорт».

Уже в начале 2018 года Юлия совместно с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных и серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр Максимом Мирошкиным открыли «Академию чемпионов Ильиных — Липницкой». Там Липницкая продолжается трудится по сей день в должности тренера.

Некоторое время назад Липницкая выступила в новом для себя формате.

Вместе с известным российским исполнителем Димой Биланом она приняла участие в ледовом шоу в Харбине.

Массу комплиментов за выступление получил «отец» проекта Евгений Плющенко. В 36 лет он с легкостью исполнял четверные прыжки.

Шли на «Щелкунчика» не только ради Плющенко и Липницкой, но и благодаря громким именам других звезд фигурного катания — Аделины Сотниковой и Эмануэля Сандю.

У олимпийской чемпионки Сотниковой, которая до сих пор официально не объявила о завершении карьеры, не все получилось.

22-летняя фигуристка несколько раз упала по ходу выступления. Хотя в ледовых шоу она не новичок: в 2016 году она принимала участие в «Ледниковом периоде 2016», где в паре с актером Александром Соколовским одержала победу. И, судя по всему, работа в шоу и на телевидении по душе Аделине.

Осенью 2018 года она объявила о том, что пропустит очередной сезон в большом фигурном катании, который стал для нее уже вторым. Она неоднократно подвергалась критике со стороны болельщиков и экспертов из-за того, что до сих пор не решилась завершить карьеру.

Принял участие в спектакле и совсем юный сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр. Мальчику, которого родители называют Гном Гномычем, совсем недавно исполнилось только шесть лет, однако по трудолюбию он не уступает любому взрослому. В шоу ему не была отведена ключевая роль, но зрителям это и понравилось.

Что примечательно, никто из по-настоящему звездных фигуристов не вышел на первый план в «Щелкунчике».

Роли основных персонажей достались некогда известным Анастасии Мартюшевой и Константину Гаврину.

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