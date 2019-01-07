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Не его день: девушка-боец UFC жестоко избила грабителя

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления. Преступник угрожал девушке ненастоящим пистолетом, однако в ответ получил множественные удары, а его лицо превратилось в месиво. Это уже второй раз, когда Польяну пытаются ограбить, и в обоих случаях поражение потерпели нападавшие.

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Польяна Виана Мота подверглась попытке нападения на родине. Она ждала такси в Рио-де-Жанейро, когда к ней подсел незнакомый мужчина и попросил подсказать время. Спустя некоторое время злоумышленник стал угрожать девушке предметом, похожим на пистолет, требуя отдать мобильный телефон. Однако он не учел, что выбранная им жертва оказалась профессиональным бойцом MMA на контракте с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

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Виана при виде пистолета поняла, что оружие — картонная бутафория.

Она дважды ударила грабителя, затем провела удачный удушающий и сообщила преступнику, что теперь они вместе дождутся приезда полиции.

Девушка попросил прохожих вызвать полицейских, после чего перешла на болевой прием и крепко зафиксировала преступника.

«После он сказал: «Отдай мне телефон и не пытайся кричать, потому что я вооружен». Затем он положил руку под куртку, продемонстрировав, что под ней пистолет», — начала Виана.

«Он подошел очень близко, я бросила два удара, он упал, и я поймала его на удушающий. Потом усадила его и сказала, что теперь мы будем ждать полицию», — приводит слова бойца MMAJunkie.

Сам мужчина был так ошарашен, что не сопротивлялся и поддержал Польяну в том, чтобы она вызвала полицию. Как рассказала позднее девушка, преступник подумал, что его изобьют, если на место не прибудут сотрудники правоохранительных органов.

«Я была в порядке.

Он принял удары и, видимо, испугался.

Поэтому больше никак не реагировал. Потом он сам попросил позвонить в полицию, потому что думал, что я продолжу его бить», — подчеркнула Польяна.

После приезда полиции мужчину доставили сначала в больницу, а после отвезли в полицейский участок. Там боец составила на него заявление по факту попытки ограбления. Оказалось, что нападавший недавно освободился из тюрьмы.

Инцидент получил известность благодаря вниманию президента UFC Даны Уайта. Глава американского промоушена в своем твиттере разместил фотографию Польяны и напавшего на нее мужчину. Лицо преступника говорит само за себя.

«Слева — один из наших бойцов Польяна Виана. Справа — парень, который постарался ограбить ее. Плохая, черт возьми, идея!»

— написал Уайт в своем инстаграме.

Это уже не первый случай, когда Виана становится жертвой ограбления. Она рассказала, что впервые на нее напали в ее родном городе Белем. Та попытка также завершилась неудачно для нападавшего. Польяна успешно отбилась зонтиком, обратив преступника в бегство.

26-летняя Польяна Виана профессионально выступает в MMA с 2013 года. Долгое время она занималась футболом, а на одной из тренировок ее заметил тренер по бразильскому джиу-джитсу (БЖЖ), отметив ее достаточно жесткую игру. После недолгого разговора Польяна ушла из футбола и посвятила свою жизнь БЖЖ.

С 2013 по 2016 год она успешно выступала в бразильском промоушене Jungle Fight. Там девушка одержала восемь досрочных побед в девяти поединках и завоевала титул. Ее менеджер медлил с организацией защитного боя, и у Вианы начались финансовые проблемы.

Она была вынуждена устроиться работать на заправку, чтобы прокормить себя и своего восьмилетнего сына.

Проблемы девушки решил ее новый менеджер. В Jungle Fight она уже не выступала, однако все равно перебралась в один из топовых залов Рио-де-Жанейро, где стала больше тренироваться и получила контракт от UFC. Сейчас она выступает в наилегчайшем дивизионе и не входит в топ-15.

В дебютном поединке в UFC она ярко разобралась с Майей Стивенсон, одержав победу за четыре минуты. Всего за карьеру в UFC она десять раз побеждала и потерпела два поражения. В своем крайнем поединке, который она провела в августе 2018, Виана судейским решением проиграла Джей-Джей Олдрич. До этого поражения она шла на серии из шести побед.

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