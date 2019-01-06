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Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
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Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
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Ингвильд Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
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Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
16:45
Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
32:51.3
2
Сергей Устюгов (Россия)
+16.7
3
Симен Крюгер (Норвегия)
+48.8
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Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
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04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
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«Бедный Устюгов»: Россия довела норвежцев до истерики

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски». Среди российских спортсменов отметились Сергей Устюгов и Наталья Непряева, завоевавшие серебряные медали. Традиционное противостояние России и Норвегии не обошлось и без скандалов. Норвежец Ханс Холунд назвал российских лыжников «тупыми», а его соотечественник Мартин Сундбю пожалел «бедного» Устюгова, заявив, что у россиян нет настоящей команды.

Завершился 13-й розыгрыш престижной лыжной многодневки «Тур де Ски», ставший для России знаковым. Бронзовый призер Олимпийских Игр Наталья Непряева финишировала второй в общем зачете, став первой в истории российской лыжницей, занявшей место в тройке.

До нее лучшим результатом было достижение Ольги Рочевой, которая в 2008-м заняла пятое место.

В заключительной гонке преследования на дистанции 9 км свободным стилем 23-летняя уроженка Твери уступила только опытной норвежке Ингвильд Эстберг. Непряева проиграла лидеру 2 минуты 42 секунды. А замкнула тройку лучших финка Криста Пярмякоски.

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Кроме Непряевой, в пятерку лучших вошли еще две россиянки — Анастасия Седова (четвертое место) и Юлия Белорукова (пятое).

У мужчин среди россиян отметились Сергей Устюгов и Александр Большунов. Заключительной гонкой многодневки стал мужской пасьют на 9 км свободным стилем. Главной интригой было то, смогут ли сразу два россиянина взойти на пьедестал. Устюгов уступил только 16 секунд норвежскому королю спринтов 22-летнему Йоханнесу Клебо, который выиграл первый в своей карьере «Тур де Ски», а также стал самым молодым победителем многодневки в истории.

Справедливости ради, норвежец выглядел к концу гонки действительно дурно. Лыжи уже не скользили, подъемы давались с титаническими усилиями, посему Устюгову и удалось отыграть серьезный гандикап. Однако и заслуг Сергея это не умаляет.

«Я устал. Было очень трудно.

Тяжело бежать, когда слышишь, что Сергей идет так быстро позади.

Но к счастью, он меня не догнал», — сказал Клебо после финиша.

Что касается Большунова, то он большую часть гонки шел третьим. Но все та же усталость не дала ему сохранить место в тройке, и он опустился аж на пятую строчку, пропустив вперед Симена Крюгера и Сьюра Рёте.

Если бы Большунов смог отстоять третье место, то впервые россияне завоевали бы три медали за один день «Тур де Ски».

После завершения гонки Сергей Устюгов, для которого серебро не стало большим успехом, поблагодарил всех своих болельщиков, поздравив их с праздниками.

«Дорогие друзья, болельщики лыжных гонок! Спасибо вам за поддержку и за то, что переживали за сборную России на этом «Тур де Ски»! Будем стараться радовать вас дальше! Всего доброго и с Рождеством!» — сказал лыжник в видеообращении в своем инстаграме.

Накануне разгорелся скандал из-за слов норвежца Ханса Кристера Холунда, которые в жесткой форме раскритиковал тактику российских лыжников в масс-старте в рамках шестого этапа «Тур де Ски», назвав их «тупыми».

Впоследствии он извинился, но, как оказалось, российских спортсменов его слова и вовсе не беспокоили.

Ставший шестым Андрей Мельниченко подчеркнул, что у каждого свое мнение.

«Может быть, перевод исковеркали, да мы и не слышали же его. Потом он вроде как извинился же? Никто не знает, он так сказал, либо корреспонденты так перевели. Ну, а что, обращать внимание? Сказали и сказали. Они так считают, мы считаем по-другому», — приводит слова Мельниченко «РИА Новости».

Однако Холунд, финишировавший только 12-м, получил поддержку со стороны соотечественника Мартина Йонсруда Сундбю. Он пожалел «бедного» Устюгова, который, по его мнению, тащит российскую сборную в одиночку, а также отметил, что у России нет единой команды.

«У россиян есть три разные команды, которые соревнуются друг против друга. У них нет общей тактики. Это стало особенно заметно, когда Устюгов упал в масс-старте», — цитирует норвежца TV2.

Несмотря на нелицеприятные высказывания со стороны норвежских лыжников, в России своими спортсменами довольным.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что отечественные спортсмены показали отличный результат.

«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой «Тур де Ски», то я поставлю им пятерку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово», — начала Вяльбе.

«Кто меня больше всех приятно удивил? В большей степени, конечно, девчонки, но и ребята тоже доставили много приятных эмоций. Андрей Собакарев вчера очень хорошо выступил, сегодня Мельниченко сумел себя проявить, неожиданно легко справившись с горой. На самом деле в этой многодневке каждый спортсмен больше радовал меня, чем огорчал», — цитирует главу ФЛГР ТАСС.

«Тур де Ски» проводится с 2006 года. И в этот раз он получился для России действительно знаменательным. Даже если учитывать второе место прошлогоднего победителя многодневки Устюгова, то на фоне удачных результатов других россиян это кажется пустяком.

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